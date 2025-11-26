"אם אשתו של גרינווד סלחה לו גם אנחנו יכולים"

משחקה של מארסיי מול ניוקאסל בליגת האלופות, העלה מחדש בבריטניה את המחלוקת סביב פרשת האלימות שבה היה מעורב מייסון גרינווד בזמן ששיחק במנצ'סטר יונייטד. האנגלי הואשם בכך שהכה את בת זוגתו הארייט רובסון, שאף העלתה תיעודים לכך לרשתות החברתיות.

מי שהתייחס לפרשה הוא אקס מנצ’סטר סיטי, סמיר נאסרי, שדיבר ב’Canal+’: “אם היא (הארייט רובסון) סלחה לגרינווד… מי אנחנו שנשפוט? זה העניין, אם אשתו סלחה לו, גם אנחנו יכולים לסלוח. אם היא לא הייתה סולחת לו והוא היה מורשע ומקבל את העונש באנגליה, הייתי אומר שזה הגיוני". יש לציין כי בת זוגתו שעמדה במרכז הפרשה, נמצאת עדיין במערכת יחסים עם השחקן, וכיום לשניים יש ילד משותף.

סמיר נאסרי (IMAGO)

גם רוברטו דה זרבי, מאמנו של גרינווד במארסיי, התגייס להגן על האנגלי: "אני לא מתערב בחייו הפרטיים של אף אחד, אפילו לא של ילדיי. הוא אדם טוב, הוא שילם מחיר גבוה מאוד על מה שקרה. מחיר גבוה מאוד. הוא מצא את הסביבה המתאימה, קיבל עזרה. הוא התנהג כשורה, יש לו אישיות מופנמת. כשאני רואה אותו כאדם, זה מעציב אותי מה שקרה לו, כי אני מכיר אדם שונה מזה שמציגים באנגליה".

הכל התחיל בינואר 2022, אז נעצר בחשד לאונס והורחק ממשחקי הפרמייר ליג מידית, אך בפברואר 2023 הפרקליטות משכה את כל האישומים נגדו. כל זאת לא עזר לשחקן הכנף, שנחשב לכישרון ענק ולאחד מהכוכבים העולים בכדורגל האנגלי, ומנצ’סטר יונייטד הודיעה על עזיבתו בעקבות הפרשה.

גרינווד עצמו אמר: “אני מקבל שעשיתי טעויות במערכת היחסים שלי ולוקח אחריות על חלקי. אני מבין שאנשים ישפטו אותי לפי מה שראו ושמעו ברשתות החברתיות, ויחשבו את הגרוע ביותר. לא עשיתי את הדברים שהאשימו אותי בהם, וזוכיתי מכל האישומים”.

מייסון גרינווד במדי מצ'סטר יונייטד (IMAGO)

מאז התגלגל הכוכב האנגלי עד לחטאפה, במדיה רשם 10 שערים ושישה בישולים בעונת 2023/24. משם, עבר למארסיי וסיים את העונה שעברה עם כמלך השערים בליגה הצרפתית עם מספרים אדירים, שלזכותו 21 שערים ושישה בישולים. גם העונה הוא מפגין יכולת נהדרת, במה שמעלה את הדיון האם לזמנו לסגל נבחרת אנגליה לקראת המונדיאל בקיץ הקרוב, על אף העבר הבעייתי שלו.