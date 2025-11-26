יום רביעי, 26.11.2025 שעה 16:22
ליגה צרפתית 25-26
3011-2713פאריס סן-ז'רמן1
2812-3313מארסיי2
2811-2213לאנס3
2317-2713ליל4
2217-2413שטרסבורג5
2118-2313ראן6
2115-1813ליון7
2025-2513מונאקו8
1723-1813ניס9
1617-1813טולוז10
1615-1113אנז'ה11
1425-2013פ.צ. פאריס12
1420-1313לה האבר13
1323-1713ברסט14
1119-1213נאנט15
1127-1513לוריין16
1130-1413מץ17
819-713אוקזר18

"אם אשתו של גרינווד סלחה לו גם אנחנו יכולים"

לאחר פתיחת העונה האדירה של האנגלי ובצל פרשת האלימות, סמיר נאסרי התגייס להגנתו: "מי אנחנו שנשפוט". האם יזומן לנבחרת אנגליה לקראת המונדיאל?

|
מייסון גרינווד (IMAGO)
מייסון גרינווד (IMAGO)

משחקה של מארסיי מול ניוקאסל בליגת האלופות, העלה מחדש בבריטניה את המחלוקת סביב פרשת האלימות שבה היה מעורב מייסון גרינווד בזמן ששיחק במנצ'סטר יונייטד. האנגלי הואשם בכך שהכה את בת זוגתו הארייט רובסון, שאף העלתה תיעודים לכך לרשתות החברתיות.

מי שהתייחס לפרשה הוא אקס מנצ’סטר סיטי, סמיר נאסרי, שדיבר ב’Canal+’: “אם היא (הארייט רובסון) סלחה לגרינווד… מי אנחנו שנשפוט? זה העניין, אם אשתו סלחה לו, גם אנחנו יכולים לסלוח. אם היא לא הייתה סולחת לו והוא היה מורשע ומקבל את העונש באנגליה, הייתי אומר שזה הגיוני". יש לציין כי בת זוגתו שעמדה במרכז הפרשה, נמצאת עדיין במערכת יחסים עם השחקן, וכיום לשניים יש ילד משותף.

סמיר נאסרי (IMAGO)סמיר נאסרי (IMAGO)

גם רוברטו דה זרבי, מאמנו של גרינווד במארסיי, התגייס להגן על האנגלי: "אני לא מתערב בחייו הפרטיים של אף אחד, אפילו לא של ילדיי. הוא אדם טוב, הוא שילם מחיר גבוה מאוד על מה שקרה. מחיר גבוה מאוד. הוא מצא את הסביבה המתאימה, קיבל עזרה. הוא התנהג כשורה, יש לו אישיות מופנמת. כשאני רואה אותו כאדם, זה מעציב אותי מה שקרה לו, כי אני מכיר אדם שונה מזה שמציגים באנגליה".

הכל התחיל בינואר 2022, אז נעצר בחשד לאונס והורחק ממשחקי הפרמייר ליג מידית, אך בפברואר 2023 הפרקליטות משכה את כל האישומים נגדו. כל זאת לא עזר לשחקן הכנף, שנחשב לכישרון ענק ולאחד מהכוכבים העולים בכדורגל האנגלי, ומנצ’סטר יונייטד הודיעה על עזיבתו בעקבות הפרשה. 

גרינווד עצמו אמר: “אני מקבל שעשיתי טעויות במערכת היחסים שלי ולוקח אחריות על חלקי. אני מבין שאנשים ישפטו אותי לפי מה שראו ושמעו ברשתות החברתיות, ויחשבו את הגרוע ביותר. לא עשיתי את הדברים שהאשימו אותי בהם, וזוכיתי מכל האישומים”.

מייסון גרינווד במדי מצמייסון גרינווד במדי מצ'סטר יונייטד (IMAGO)

מאז התגלגל הכוכב האנגלי עד לחטאפה, במדיה רשם 10 שערים ושישה בישולים בעונת 2023/24. משם, עבר למארסיי וסיים את העונה שעברה עם כמלך השערים בליגה הצרפתית עם מספרים אדירים, שלזכותו 21 שערים ושישה בישולים. גם העונה הוא מפגין יכולת נהדרת, במה שמעלה את הדיון האם לזמנו לסגל נבחרת אנגליה לקראת המונדיאל בקיץ הקרוב, על אף העבר הבעייתי שלו.

אסור לפספס
