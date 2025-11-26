"אני בטוח שלקטש קשה להגיע אפילו לאימונים"

מכבי תל אביב נמצאת בתחתית היורוליג, כשהערב (רביעי) היא תמשיך את דרכה בזירה האירופית עם משחק מול מילאנו וכל זה כשמעמדו של עודד קטש כמאמן הקבוצה לא לגמרי בטוח. שחקן ומאמן העבר רוני בוסאני, עלה לדבר על הצהובים בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

אתה היית בצד השני גם, איך מרגיש מאמן שחרב הפיטורים מעל ראשו? כשהוא מגיע למשחק שיכול לחרוץ את גורלו?

”על הפנים, מרגיש לא טוב, אפשר להתנהל וצריך להתנהל, מאמנים לא צעירים ברור, עברו דבר או שניים ומכירים את הדברים, יש להם ראש חזק, וצריך אחד כזה, אבל זו לא הרגשה טובה, אין ספק”.

זה טוב למכבי החלפת המאמנים במילאנו או לא טוב? בסיטואציה הזאת.

”אני חושב שזה אולי ‘משחק הבית’ האחרון שישוחק בחוץ”.

רוני בוסאני (חגי ניזרי)

זה עוד לא סופי.

”אוקיי. מי שלקח את המקום זה עוזר המאמן”.

הוא כבר ניהל משחקים וניצח.

”הוא ניהל וניצח, הוא שם כל יום, השחקנים לא רואים מישהו חדש, אבל הם כן רואים שקורה משהו, אולי הם רואים שהם הבאים בתור או משהו בסגנון. הייתי במקומות כאלו שהביאו מאמן, כל השחקנים רצו להוכיח את עצמם, בסוף פיטרו את המאמן והכל היה נוח.

השחקנים עשו מה שהם רצו, אח”כ הגיע מאמן קשוח שאם השחקן לא מתיישר הוא לא יהיה בקבוצה, אז במקרה הזה זה לא כך, במקרה כמו זה, זה עוזר מאמן. איך זה ישפיע? אני לא יודע, זה לא אמור להשפיע על מילאנו”.

אטורה מסינה, התפטר ממילאנו (IMAGO)

ועל מכבי גם? השחקנים יודעים שיכול להיות כי המאמן שלהם יפוטר, ראינו שהוא אהוב על ידי השחקנים.

”אני באופן כללי לא אוהב ששחקנים יודעים כי מצבו של המאמן אינו יציב. המאמן הוא הדמות החזקה במערכת, הוא צריך להיות אחד כזה, השחקנים צריכים להבין שהוא מחליט וקובע הכל. ראיתי את המשחק מול חולון, חולון לא הופיעה וזה היה כמו משחק נוער, אפילו פחות מזה, כי מכבי עשתה מה שהיא רצתה”.

יש פוטנציאל בקבוצה או שהמצב קטסטרופה?

”מכבי חייבת שינוי, אנחנו יודעים ורואים שהקבוצה רוצה שינויים, היא מחפשת להתחזק ולהיות טובה יותר, יש הרבה על הכף, הרבה מאוד. הם הביאו שחקן חדש (לונדברג), והיום הוא יעשה את משחק הבכורה שלו. במכבי חשוב מאוד ההשתלבות של השחקן, ואם הוא ישתלב כמו שצריך, הוא יהיה טוב”.

שחקני מכבי תל אביב (IMAGO)

לונדברג יכול להביא את השינוי?

”אתה אף פעם לא יכול לדעת, הוא יכול היום להיות מנצח ואז פחות טוב, כמו סייבן לי או להיפך, עד שישתלב יהיה פחות טוב ואז יהיה מצוין. אתה רואה את מכבי עושה את הצעדים והפעולות, היא מחפשת וזה חשוב.

עודד הוא בן אדם ולא מאמן, הוא בן אדם מאוד תחרותי, היה כך כשחקן וגם כמאמן, לא משנה איזה משחק תשחק איתו, אפילו לא כדורסל, כל ענף אחר, הוא ירצה לנצח אותך ולנצח חזק, ככה שקשה לו עם כל ההפסדים. קשה לו להגיע אפילו לאימון ולראות איך השחקנים מתפקדים באימון, אני בטוח בזה ובמיוחד עודד שהיה שחקן כזה טוב ותחרותי, ככה הוא כמאמן”.

לונדברג במדי נבחרת דנמרק (IMAGO)

אני רוצה לשאול אותך, איך אתה רואה את הסיטואציה שאף אחד ממכבי לא מדבר? לא המנהל המקצועי שאני לא יודע איפה הוא, לא הבעלים, כל הכותרות על קטש ורק הוא מתראיין, יש קהל שמוחה, אז תביאו תשובות. אני דיברתי עם גורם ממכבי והוא אמר לי שאני צודק, לא שמענו את המנהל המקצועי, למה הוא הגיע? למה הוא לא מסביר את האסטרטגיות שלו?

”אני לא יודע מי פנה ומה פנו ולמה לא מדברים, אבל אם לעודד קשה, אז להנהלה מאוד מאוד קשה, ומי כמונו יודעים מי זאת מכבי, קבוצת הפאר והדגל של ישראל. פתאום הקבוצה נמצאת במקום לא טוב, לא נראית טוב וכמה זה חורה לאנשים, מהראשון ועד האחרון, כל מי שמתעסק שם, מהבעלים הכי בכיר ועד העובד האחרון”.

הם לא רוצים לדבר.

”לא יודע מה הסיבה, אבל מאוד מאוד קשה להם”.

מה תהיה התוצאה הערב?

”אני הולך עם מכבי, הפוך על הפוך, הם באים כאנדרדוג ואני מקווה שינצחו”.