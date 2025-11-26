יום רביעי, 26.11.2025 שעה 14:27
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
13595-6737מכבי ת"א
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
10436-4866הפועל ירושלים
10509-4986הפועל חולון
10555-5387עירוני נס ציונה
9568-5816בני הרצליה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

החלה בנייתו של היכל הספורט שישמש את הרצליה

שמו של האולם החדש יהיה "הקונגרס", הוא צפוי להיות הבית של בני הרצליה ואף לקיים בו כנסים ואירועי תרבות. סגן ראש העיר: "יום היסטורי ומרגש לעיר"

|
יריב פישר, עופר לוי וטל ברודי (שחר גרוס)
יריב פישר, עופר לוי וטל ברודי (שחר גרוס)

בניית היכל הספורט העירוני החדש בהרצליה, שיקרא “הקונגרס”, יצאה לדרך הבוקר (יום רביעי) עם טקס הנחת אבן פינה, אליו הגיעו אנשי ספורט ותרבות של הרצליה לחניון הגדול בין הספורטק לפארק בעיר, שבו צפוי להיבנות האולם, לאירוע פתיחה חגיגי. האולם, שצפוי להכיל כ-4,500 מקומות ישיבה, צפוי לשמש כבית חדש לקבוצת הכדורסל של העיר, בני הרצליה, ולצד משחקי כדורסל, יתקיימו בו גם כנסים ואירועי תרבות. 

אירוע הנחת אבן הפינה לאולם קונגרס הרצליה

באירוע שנערך, אליו הגיעו מכובדים רבים המזוהים עם העיר, ושחקני קבוצת בני הרצליה, התקיים טקס מכובד שבסיומו, ראש העיר יריב פישר וסגנו עופר לוי הניחו את אבן הפינה שמסמלת את תחילת בניית הפרויקט.

ראש עיריית הרצליה, יריב פישר שיתף בהתרגשות של האירוע: “אין הרבה ערים שגם ראש העיר שלהם וגם סגן ראש העיר הם אנשים שחיים ונושמים ספורט, עופר היה כדורגלן עילוי ואני כולה הייתי שחקן כדוריד בקטנה, אבל אנחנו אוהבים ספורט”.

יריב פישר, ראש עיריית הרצליה (שחר גרוס)יריב פישר, ראש עיריית הרצליה (שחר גרוס)

“אני חייב להגיד שכשנכנסתי לתפקיד, הגעתי לתיכון היובל לראות משחק של בני הרצליה, ואני שיחקתי שם כדוריד לפני שלושים שנה, האולם לא ראוי לרמה של העיר הזו, לכן כולנו מתרגשים כאן היום. לעיר הרצליה מגיע היכל טוב ומייצג, שגם יכול לארח אירועים נוספים כמו כנסים, הופעות, אזור ההייטק הכי מצליח במדינה, וכל זאת משולב יחדיו באזור הזה עם בני הרצליה זה מרגש”.

סגן ראש העיר, וכדורגלן העבר עופר לוי, סיפר על חשיבות האולם החדש לעיר: “האולם פה ייבנה בעקבות צורך של העיר להיכל ספורט שכזה, שיקרא “הקונגרס”, יש לנו בעיר את קבוצת הכדורסל בני הרצליה, קבוצה בכירה בליגת העל לכדורסל, ויש לנו כאן עיר שאוהבת לצרוך ספורט, תרבות, אירועים, כנסים, וזה הולך להיות בית שייתן מענה לכל הצרכים האלה. זה יום מרגש והיסטורי לעיר הרצליה, ובגדול זה מראה כמה העיר הזו על המפה”.

עופר לוי, סגן ראש עיריית הרצליה (שחר גרוס)עופר לוי, סגן ראש עיריית הרצליה (שחר גרוס)

הבעלים של בני הרצליה, לני רקנאטי שיתף בהתרגשות באירוע: “יום מאוד מרגש שמחכים לו כבר הרבה שנים, עיר כמו הרצליה וקבוצה כמו בני הרצליה ראויות לאולם משודרג, שיהיה לצופה חוויית צפייה כמו שצריך, שתשדרג בעיר את הספורט ככלל ואת הכדורסל בפרט. אני מקווה שזה יהיה מקור משיכה להגדלת קהל האוהדים, אין ספק שזה ישדרג את הקבוצה, בני הרצליה בעלת האולם הקטן שקיים הרבה שנים, מצליחה להתברג בצמרת הכדורסל בארץ, משחקת באירופה, ואנחנו רוצים להמשיך את המומנטום הזה ולהפוך את הרצליה לגורם משמעותי בצמרת הכדורסל בארץ”.

אחד מהסמלים של בני הרצליה בשנים האחרונות, שחקן הכדורסל שון דאוסון, סיפר על הציפייה לאולם החדש: “מרגש מאוד, לא חשבתי שיגיע היום הזה, תמיד יש דיבורים על אולמות חדשים, ותמיד זה נמשך הרבה זמן בלי להתחיל, אז אני שמח לראות את זה מתחיל פה, ומחכה כבר לראות את האולם. לדעתי האולם החדש הזה מאוד חשוב למועדון כמו בני הרצליה, בשנים האחרונות המועדון בטופ של הכדורסל הישראלי, גם מייצג את המדינה באירופה, אז מגיע למועדון ולעיר שיהיה אולם בגודל נורמלי שימשוך יותר אנשים, ואני בטוח שזה יעשה רק טוב”.

שון דאוסון (שחר גרוס)שון דאוסון (שחר גרוס)

בני בקלו, עיתונאי שליווה את הספורט בעיר הרצליה בשלושים השנה האחרונות, סיפר על מה עבר על הספורט בעיר עד לרגע המרגש של בניית האולם החדש: “אני זוכר את ההתחלה של הכדורסל בהרצליה, הרצליה הייתה עיר רק של כדורגל, ואז התחיל כדורסל ושיחקו על מרצפות, גם מכבי ברחוב הרב קוק וגם הפועל ברחוב ההסתדרות”.

בני בקלו (שחר גרוס)בני בקלו (שחר גרוס)
טל ברודי (שחר גרוס)טל ברודי (שחר גרוס)
שחקני בני הרצליה (שחר גרוס)שחקני בני הרצליה (שחר גרוס)

בקלו המשיך: “למעשה בני הרצליה נבנתה על היסודות של הפועל הרצליה, ואז בזמנו ראש העיר המנוח אלי לנדאו אמר שאם רוצים להשקיע כסף, שיעבירו את השם לבני הרצליה, ולראשונה קבוצת כדורסל בארץ שינתה את שמה מהפועל או מכבי, לבני. אני מאוד מתרגש מהאירוע הזה, אני סיקרתי בידיעות אחרונות גם כדורגל וגם כדורסל בעיר שלושים שנה, הגיע הרגע שלעיר כמו הרצליה יהיה אולם כדורסל מכבד, ואני בטוח שגם האצטדיון כדורגל ישתפר, ואני מקווה שנזכה לראות את זה במהרה”.

