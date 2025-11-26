יום רביעי, 26.11.2025 שעה 14:25
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

החמרת הענישה על זריקת פירוטכניקה מתקרבת

תיקון החמרת ענישה על יידוי אמצעי פירוטכני באירוע ספורט עבר בקריאה טרומית בכנסת. במקרה שייצא לפועל: זריקת פירוטכניקה משמעותה 3 שנות מאסר

|
אוהדי כדורגל בישראל (איציק בלניצקי, עמרי שטיין ורדאד ג'בארה)
הצעת חוק איסור אלימות בספורט (תיקון החמרת ענישה על יידוי אמצעי פירוטכני באירוע ספורט) עברה בקריאה טרומית במליאת הכנסת. הצעת החוק של חברת הכנסת יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו) עברה ברוב של 29 תומכים מול מתנגד אחד במליאת הכנסת. 

יוזמת החוק, ח"כ יוליה מלינובסקי, אמרה: "בשנים האחרונות תופעת השלכת הפירוטכניקה התפשטה באופן מסוכן במגרשים ואף גרמה לפיצוץ של אירועי ספורט. האירועים האלו מסכנים את האוהדים שחלקם באים עם ילדיהם כדי להנות ממשחק כדורגל או כדורסל. הגיע הזמן לשים סוף למלחמה במגרשים. הצעת החוק הזו תעזור למנוע את האסון הבא". 

על פי הצעת החוק, עבירה פלילית חדשה בחוק תתווסף: המיידה חפץ אסור כגון אבוקה, חזיז או כל חפץ המכיל חומר נפץ בזמן קיומו של אירוע ספורט או בסמוך לו, מקום שבו מתקיים אירוע ספורט, דינו - שלוש שנות מאסר”.

