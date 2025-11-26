נחשפה הסיבה שבארסה לא החתימה את אסטבאו

"אנחנו לא יכולים להחתים את כולם". זה אחד המשפטים שנשמעים בתדירות גבוהה במחלקה המקצועית של ברצלונה לנוכח גל הכישרונות הצעירים המעולים שמתבטאים ברצון להגיע למועדון. יש צורך לבחור בהתאם לצרכים המקצועיים והכלכליים, ומקרה אסטבאו, הברזילאי שהבריק במשחק בין צ’לסי לברצלונה, היה אחד מהם. הוא רצה להגיע, מחירו כבר סוכם, אך ברצלונה אמרה "לא". הקרב הסופי התרחש בקיץ 2024, ואלופת ספרד אפילו לא הגישה הצעה, משום ש”לא היה מקום בקבוצה” וההשקעה הייתה אמורה לעבור את רף 40 מיליון אירו, כך לפי ‘ספורט’ הקטלוני.

אסטבאו תמיד היה בפיקוח של ברצלונה, שכן סוכנו הוא אנדרה קורי. הכוונה של קורי הייתה תחילה להשלים את עסקת ויטור רוקה ואז להתחיל לעבוד על צירופו של אסטבאו בשנה העוקבת. כך הוא העביר לברצלונה, אך לבסוף רק עסקת החלוץ יצאה לפועל. רוקה חתם תמורת כ-30 מיליון אירו, והסיפור שלו בברצלונה הסתיים בכישלון, אף שכעת הוא מתאושש בברזיל ונראה שהמועדון יצליח להתקרב להחזרת ההשקעה.

במקרה של אסטבאו, ברצלונה דחתה את ההצעה מכמה סיבות. הסיבה הראשונה הייתה מקצועית: הברזילאי, אז בן 17, שיחק תמיד באותה עמדה של לאמין ימאל. לא היה היגיון להשקיע בכוכב צעיר נוסף שהיה מתקשה מאוד לקבל דקות, כיוון שמעמדו של לאמין ימאל היה כבר אז בלתי מעורער. סביבתו של אסטבאו טענה שהוא יכול לשחק גם מתחת, אפילו כקשר פנימי, אך זה לא שכנע. למעשה, בצ'לסי הוא כבר משחק בבירור כקיצוני, העמדה שבה הוא באמת מבדיל את עצמו ומשפיע יותר מכל.

אסטבאו ולאמין ימאל (IMAGO)

הסיבה השנייה הייתה כלכלית. לברצלונה הייתה עדיפות על פני ההצעות מהפרמייר ליג, והסביבה של אסטבאו אף הייתה מוכנה להוריד את המחיר אם המועדון היה מחליט להתקדם, אך בינואר 2024 ברצלונה כבר החליטה שלא. לאחר הסירוב החל המרוץ, וביולי 2024 צ'לסי הגיעה להסכם: 45 מיליון אירו ועוד 16.5 מיליון בבונוסים שאמורים להתממש. סוכם שהשחקן יצטרף בקיץ 2025 לאחר שימלאו לו 18, ומאז שהגיע, השתלבותו הייתה מרשימה והוא מצטייר ככוכב אמיתי בפוטנציה.

שוויו של אסטבאו זינק במהירות, וייתכן שימשיך לטפס בחודשים הקרובים עד לרמות של לאמין ימאל. מאמנו, אנצו מארסקה, כבר הזהיר שהולך להיווצר "קרב" חדש, אסטבאו נגד לאמין ימאל, בדומה למה שנראה בעבר עם ליאו מסי וכריסטיאנו רונאלדו. בצ'לסי מרוצים במיוחד, שכן הוא חתום על חוזה ארוך עד 2033, אם כי עדיין צריך לראות כיצד יתנהל המשך הקריירה שלו.

אסטבאו בטירוף (IMAGO)

ואם לא די בכך, אסטבאו מעולם לא הסתיר את חיבתו לברצלונה. הוא אמר זאת בגלוי יותר מפעם אחת, הוא אוהד את המועדון וחולם לשחק בו יום אחד. כרגע זה נראה בלתי אפשרי, אך בעתיד, אולי, הדברים יכולים להשתנות. לעת עתה הוא הפך לפריצת השנה ולהפתעה של הפרמייר ליג והצ'מפיונס, גם אם עדיין עליו להתבסס. ברצלונה חשה שההתפוצצות הזאת תבוא, אך לא היה לה מקום ולא כסף כדי להמר עליו.