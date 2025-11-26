יום רביעי, 26.11.2025 שעה 14:26
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

סגל מלא לטבריה, שבירו ימשיך בהרכב בשבת

החלוץ שפתח לראשונה לפני הפגרה צפוי להמשיך ולקבל את הקרדיט מחודדה. התלבטות לגבי חוליית ההגנה. במועדון מזהירים: "בני ריינה חיה פצועה ומסוכנת"

|
איתמר שבירו (חג'אג' רחאל)
איתמר שבירו (חג'אג' רחאל)

עירוני טבריה חזרה בסוף השבוע ממחנה האימונים באילת, בו הייתה בשבוע שעבר והחלה ביום ראשון להתאמן באצטדיון העירוני החדש בטבריה, שכמובן עדיין לא מוכן לאירוח משחקים בליגת העל. “כיף להתאמן בעיר, אחרי שזזנו מאצטדיון לאצטדיון כבר שנה וחצי, להרגיש את האוהדים שלנו ביום-יום ולקבל את האהבה מהעיר”, אמר שחקן בקבוצה. 

סגל מלא יעמוד לרשותו של המאמן, אלירן חודדה, שמתלבט בחולייה האחורית בין מערך של ארבעה לחמישה וכן לגבי זהות המגן הימני, שם מתורגלים לסירוגין דוד קלטינס, רון אונגר ו-ווהיב חביבאללה. איתמר שבירו, שפתח לראשונה בהרכב לפני הפגרה בהפסד הביתי לעירוני קרית שמונה (3:2), אמור להמשיך ולקבל את הקרדיט בהרכב. 

בטבריה יודעים שריינה במצב מאוד מלחיץ, היות והיא האחרונה בטבלה וצברה רק נקודה אחת, אך במועדון מזהירים: “ריינה היא כרגע חיה פצועה ומסוכנת. היא גם נראית הרבה יותר טוב בשבועות האחרונים, מאז שאדהם האדיה הגיע לשם ואם לא נבוא במוכנות של מאה אחוז, נשלם על זה”

