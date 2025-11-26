המאמן שצפוי להוביל את נבחרת הנשים בכדורמים

אורסטיס סלאצ’אס צפוי להיות מאמן נבחרת ישראל הבא לנשים בכדורמים, כך נודע ל-ONE. בתום הדיונים שקיימה ועדת האיתור, הוחלט כי המאמן היווני הוא המועמד המוביל לאימון הכחולות-לבנות לקראת אליפות אירופה 2026.

סלאצ’אס הוא מאמן כדורמים יווני. בעברו, היה שחקן כדורמים בעצמו ואף אימן את קבוצת הנשים אתניקוס שהיא בולטת יחסית במדינתו. ועדת האיתור של איגוד הכדורמים בחרה להמליץ עליו לאחר שלב הראיונות, אבל עדיין נדרש לכך אישור מהנהלת האיגוד היום (רביעי). הוא נבחר מתוך שמונה מועמדים.

המאמן הקודם, דימיטריס מברוטאס, צפוי לעזוב את ישראל בקרוב. באיגוד סיכמו על סיום העסקתו. לפי גורמים בענף, המאמן החדש עשוי להתמנות לתקופת ההכנות ולאליפות אירופה, ורק לאחר מכן יוחלט כיצד להמשיך איתו.