דניאל דרזי חתם על חוזה בוגרים במכבי חיפה

קפטן קבוצת הנוער של מכבי חיפה, דניאל דרזי, חתם היום (רביעי) על חוזה חדש בקבוצה לשלוש שנים עם אופציה לשנתיים נוספות, באמצעות סוכנו, אבי נמני. דרזי, שנתון 2006 שמשחק כקשר אמצע, הצטרף למחלקת הנוער ולאקדמיה בכפר גלים לפני ארבע וחצי שנים. בשנה שעברה היה שותף לזכייה בתואר האליפות והשנה קיבל את סרט הקפטן של קבוצת הנוער.

לאחרונה דרזי הוקפץ לסגל הקבוצה הבוגרת, כשהוא עשוי לשחק במחזור הקרוב בליגת העל. לאחר החתימה אמר דרזי: "מכבי חיפה זה הבית שלי ואין מאושר ממני לקבל את האמון הזה ואת החותמת שמאמינים בי. אתן את כל כולי ואוכיח שזה מגיע לי".

דניאל דרזי (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

הסקאוט הראשי של המועדון, ליאור רפאלוב, אמר: "ההחתמה של דניאל היא חלק מההסתכלות שלנו לטווח הארוך עם שחקני הנוער שלנו. דרזי שחקן שהוכיח יכולות גבוהות בקבוצת הנוער ובהשתלבותו בתקופה האחרונה בקבוצה הבוגרת. זו תחושת סיפוק גדולה לראות שחקן שגדל אצלנו מתפתח בקבוצה הבוגרת".

דניאל דרזי (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

מנכ״ל המועדון, איציק עובדיה, הוסיף: "דניאל שחקן כשרוני, שגדל והתפתח במחלקת הנוער שלנו בשנים האחרונות. דרזי, שהיה חלק מהאקדמיה שלנו בכפר גלים, מציג דרך קבועה של עבודה קשה, נחישות וכישרון מיוחד. המועדון ימשיך ללוות אותו מקרוב ולקדם אותו מקצועית. במקביל, אנו נמצאים בשלבי עבודה מתקדמים על הארכת חוזים נוספים לשחקנים צעירים נוספים, כחלק מבניית סגל העתיד של הקבוצה הבוגרת".