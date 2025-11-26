הישראלית שזכתה באליפות העולם באופנועי שטח

אלונה בן נתן רשמה הישג אדיר והפכה לאלופת העולם לנשים במרוצי אופנועי שטח. את התואר היא הבטיחה ביום ראשון האחרון, לאחר שסיימה במקום השני במרוץ שנערך בדובאי, תוצאה שהספיקה לה להבטיח את אליפות העולם.

בן נתן השתתפה העונה בארבעה מתוך שבעה מרוצים בלבד, אך בכל אחד מהם הייתה דומיננטית: שני ניצחונות ופעמיים מקום שני. למרות זאת, דרכה לאליפות הייתה רצופה חסמים. היא הוחרמה מהמרוץ בקטאר, שהתקיים שבועיים בלבד לאחר ניסיון החיסול במדינה, ולא הורשתה להשתתף גם במרוץ בסעודיה. בנוסף, היא נמנעה מלהשתתף במרוץ שנערך בירדן מטעמי ביטחון.

הסיפור של בן נתן מרשים לא רק מקצועית אלא גם אישי: היא בת 36, אם יחידנית לילד בן תשע, ובמקביל ללוח הזמנים התחרותי שלה היא לומדת לתואר ביחסים בין-לאומיים. כעת, לאחר הזכייה בתואר העולמי, היא כבר מסתכלת קדימה לשנת 2026, במטרה לצבור נקודות נוספות שיאפשרו לה להתברג למרוץ השטח היוקרתי בעולם, ראלי דקר, שייערך ב־2027.

אלונה בן נתן (יח"צ)

בראיון שלה ל”שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’, שיתפה אלונה את תחושותיה לאחר ההישג.

בואי ספרי על כל התלאות שעברו עלייך, זה לא מרוץ שגרתי ולא יכולת להשתתף בגלל ענייני ביטחון וכו’.

”נכון, הייתה לי בעיה להיכנס לקטאר לפני ארבעה שבועות, הייתי אמורה להתחרות שם ויום לפני הטיסה, כשכל האופנועים והכל מסודרים בקטאר, הרשויות מסירות את האישור שלי”.

זה אחרי החיסול שהיה, לא תיאמו איתך ישראל.

”כן, זה קרה שבועיים אחרי, אולי זה השפיע. זה השפיע גם על הניקוד כי היו שם בנות שמתחרות איתי ולצידי”.

כמה בנות היו במקצה שלך?

”9-10 רוכבות, ובכל מדינה יש כאלה שמגיעות וכאלה שלא, אבל כאלה שמתחרות כדי לזכות באליפות, אז כמובן משקיעות ככל שאפשר, כל ניקוד הוא קריטי, אז כשביטלו לנו את הונגריה, ובאמת לא הייתה בעיה להגיע שם, קטאר ביטלה את הכניסה שלי ונשאר רק דובאי. בדובאי זה תחרות שנחשבת מאוד מאוד קשה, יש נהגים ורוכבים שלא מסיימים את התחרות, הייתי בלחץ, אפילו שהובלתי בניקוד, פחדתי מה יקרה שם, אבל אני שמחה שאחרי כזה הרבה קילומטרים בחום מטורף ובחול, עם הרבה מאוד קשיים בדרך, הצלחנו”.

לא השתלבת בתחרות בסעודיה ובירדן גם.

”נכון, סעודיה גם לא הסכימו, ירדן זה היה בשיא הבלגן אצלנו ואני אישית העדפתי לא להגיע לשם, למרות שהרבה מתחרים אמרו לי לבוא ושיהיה בסדר”.

איזה מאמץ דרוש למרוץ? פיזי, כל האסטרטגיה, מה עובר על הרוכבת שאת לבד?

”בעיקרון אני לבד לגמרי, אני צריך להגיע מנקודה A לנקודה B בזמן הכי מהיר ולמצוא את הדרך, אני גם מנווטת וגם רוכבת הכי מהר שאפשר, לצד רכבים, טרקטורונים ורוכבים אחרים, זה דורש גם אם נופלים או קורה משהו טכני או מכני לאופנוע, אני חייבת לעצור ולתקן את הדברים הבסיסיים לפחות, לתקן לבד בשטח. אם יש נפילות אז צריך להרים את האופנוע, להיות מפוקס, לשמור על האנרגיה, כי זה מרתון, זה לא תחרות של אופנועים רגילה של ספרינט, זה ממש למרחקים, אנחנו עוברים 500 קילומטרים ביום וצריך אנרגיה”.

אלונה בן נתן מתגאה בזהב (יח"צ)

איזה אימונים זה דורש לפני כן?

”הכל מהכל, אני לא עושה רק רכיבה, אלא גם שחייה, פילאטיס, חדר כושר, הרבה אופניים, ריצות, מכשירים, יוגה, כל מה שאפשר אז ברוך הבא”.

איך הגעת לזה? איך מצאת את עצמך להיות רוכבת, שזה לא שגרתי?

”האמת לגמרי בפוקס, אני לא באה מבית מוטורי, אמנם אבא שלי הוא אלוף ברית המועצות לשחייה לשעבר ולקיאקים, אז יכול להיות שהכוחות באו מהבית.. אופנוע שטח זה משהו שנכנס לחיי לפני חמש שנים, יחסית גיל מבוגר, בדר”כ אנשים מתחילים בגיל 3-5 ואני בגיל 30, אמרתי אם הם יכולים אז למה אני לא? התמדתי והתאמנתי ולמדתי מכולם, הגעתי לאן שהגעתי, ואני נמצאת בטופ העולמי”.

מה את יכולה לספר על עצמך?

”אני אמא, יש לי ילד בן 10 שאני חושבת שאני נותנת לו המון מוטיבציה ועוצמה לעשות מה שהוא יכול, הוא גאה בי, אני מעצבת במקצועי ואני עצמאית, אז בגלל זה אני יכולה לעשות את זה כי אני מנהלת את הזמן שלי, לעומת שכירה שזה קשה. אני לומדת באוניברסיטה, לומדים יחסים בינלאומיים”.

צריך גם הרבה כסף לזה, ואת אמא לבד, יש ספונסרים או משפחה עוזרת? איך מממנים?

”נכון, המשפחה קודם כל עוזרת כי היא שומרת על הילד כל פעם שאני טסה, אני מדברת עם משרד התרבות והספורט, יש לי פגישה שם ואני אבקש תקציב. זה רדיפה כי צריך להשכיר אופנוע, להביא מכונאים ואני גם משלמת הרבה”.

כמה זה עולה התענוג הזה בשנה?

”השנה אני חושב סביב 40 אלף אירו בזבזתי על התחרויות”.

כמה תחרויות?

”אני עשיתי שלוש תחרויות, כל תחרות זה בערך 10 אלף אירו, ושנה הבאה אני מתכננת תחרויות יותר גדולות שזה בימים יותר גדולים וגם יקרים”.

את רוצה להבטיח את ההשתתפות ל-2027.

”כן זו המטרה. כל רוכב ראלי רוצה להגיע לראלי דקאר, זו תחרות קשה ואני עושה את הדרך לפי הספר, אני לומדת מכולם, אחד אחרי השני, אני לא הרבה שנים בתחום וצריך לעשות בחוכמה את זה”.

כמה שעות בשבוע את מתאמנת ומשקיעה לזה?

”אני משתדלת כל יום יומיים לעשות משהו אחר, אז בהחלט זה לוקח הרבה זמן, אם זה בבוקר אופניים, בצהריים לעשות אימון פילאטיס שזה חשוב לגמישות, סופי שבוע אני יורדת למדבר ועושה ניווטים, רוכבת על אופנוע, צריך שעות מנוע זה נקרא, צריך כל הזמן להשקיע, זה דורש התמדה והרבה תרגול כדי להרגיש טוב על האופנוע”.

יש לך מאמן או שאת מאמנת את עצמך ולומדת בכוחות עצמך?

”אני התחלתי מהחבר’ה בשכונה נקרא לזה, שלימדו אותי הכל, ואז פגשתי עוד אנשים שיותר טובים ממני ואני לומדת מכל אחד, יש לי מאמן שהוא בחו”ל שקוראים מריו פטראו והוא רוכב מאוד מנוסה בראלי דאקר ואני מתאמנת איתו כל תחרות והוא מדריך אותי”.

כמה רוכבות כמוך יש בארץ?

”רוכבות ראלי יש רק עוד אחת, רוכבות שטח יש קצת, לא הרבה לצערי הרב, אני מאוד אשמח שיותר ויותר נשים יצטרפו לתחום הזה ולא יפחדו, אני יודע שיש רוכבות גם קטנות, אני קיבלתי הודעות מאימהות ומילדות שפשוט אוהבות מה שאני עושה והן אומרות לי שהן מקבלות המון השראה וזה כיף לראות את זה ולשמוע את זה. הפכתי השנה לבחורה שבעצם דוחפת את כל הנושא של הספורט המוטורי בארץ, אני מקווה שזה יעזור וכל מה שאני עושה זה יפלס לרוכבים ורוכבות אחרים, שילכו אחרי החלומות”.

והכי חשוב זה הדגל, כי היו לך בעיות עם הדגל בדובאי והיית צריכה להסתיר.

”הם ביקשו הרבה פעמים סליחה, הם אמרו שמטעמי בטיחות הם מפחדים, אני נמצאת בדיונות לבד לגמרי, וכל אחד יודע איפה אני נמצא כי יש אפליקציה לייב שרואים, והם מפחדים שיקרה משהו. גם בטקס הם העדיפו שלא ארים את דגל ישראל, אבל בסופו של דבר עשיתי את התמונות והנפתי את הדגל, אני מבינה את הרגישות ואני לא עושה להם דווקא”.

את גם לבד שם אז זה מסוכן יותר. את אלופה אמיתית ותמשיכי ככה, שתגיעי לדקאר אמן.

”אמן, בעזרת השם”.

מעבר להישגים, לבן נתן יש מטרה ברורה: לקדם את המודעות לספורט המוטורי בישראל, במיוחד בקרב נשים. עם זכייה היסטורית באמתחתה, ייתכן שסוף סוף יתחיל הענף לקבל כאן את תשומת הלב הראויה.