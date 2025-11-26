"איטודיס והשופטים? הוא בכיין אם הוא לא מנצח"

הפועל תל אביב רצתה להבטיח שמירה על פסגת היורוליג למחזור נוסף, אך הפסידה אתמול (שלישי) לריאל מדריד בתום מותחן ונעצרה. שחקן העבר של האדומים, גיל אמיתי, עלה לדבר על החבורה של דימיטריס איטודיס בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

יהיה הפסד של הפועל שאיטודיס לא יאשים את השופטים?

”מההיכרות שלנו איתו, זה אפילו לפני הפועל ת”א, הוא בכיין, אנחנו מכירים אותו. סליחה על הישירות, אבל זה מה שיש, אלו האנשים ואני חושב שזה יקרה תמיד, אם הוא לא ינצח הוא יתבכיין”.

הוא לא ייקח אחריות ויגיד שהם היו פחות טובים ושהם עשו דברים פחות טובים?

”שתי הקבוצות היו רעות, זה היה מי פחות מפסיד, ככה זה הרגיש, היה משחק רע. יש דברים מאוד שבלוניים אצל איטודיס והוא לפעמים מתעקש מדי, ההתעקשות על כריס ג’ונס גם, אני מקווה שכשים מדר יחזור אז המשבצת תזוז קצת, משהו שם תקוע, גם עם מיציץ’ תקוע, אבל הוא מקבל שישה מיליון וזה מה שיש, בסוף על זה ייפלו או יקומו”.

וסיליה מיציץ' (ראובן שוורץ)

יש אולי בעיה בהתקפה מול הגנות מסוימות?

”אני חושב שזה בעיקר מול קבוצות שגורמות להם לחשוב, ביורוליג, ככל שתתקדם, הקבוצות יותר יגרמו לך לחשוב ויוציאו אותך מאזור הנוחות. ראינו מול אולימפיאקוס, פנרבחצ’ה ואתמול, מי שהכי גורם לך פחות לחשוב זה מיציץ’, הכל ייפול ויקום עליו, אבל כמו שהוא עכשיו, שהוא אחלה לפעמים ולפעמים פחות, זו קבוצה מקום שש. אבל אם רוצים להתקדם מעבר לרבע גמר, זה ייפול עליו או יקום עליו”.