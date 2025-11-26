חמור: מחדל האולמות הגדול בכדורסל הישראלי

חשיפת שיחת היום ב-ONE: הפציעה הקשה של איתי שניידרמן, הכדורסלן הצעיר שנפל במהלך משחק נוער ונחבט בראשו כך שהובהל לבית חולים במצב קשה, היה אירוע שהציג את מחדל האולמות הגדול בכדורסל הישראלי, כאשר מאות או אלפי מתקני כדורסל נמצאים ללא פיקוח וללא בקרה מצד הרשויות.

במשך שנים גורמים בענף הכדורסל טוענים כי המיגון בחלק מהאולמות הקטנים הוא לא תקין ואף בעייתי, מה שעלול להוביל לפציעות קשות של שחקנים מאחורי הסלים. מבדיקת ONE עולה כי משרד התמ״ת לא בדק את האולם בו קרה האירוע המצער, ויתרה מכך גם משרד החינוך ואפילו לא משרד התרבות והספורט.

באיגוד הכדורסל אומרים שלא מתפקידם לבדוק את האולמות, כי הם לא מהנדסים. באיגוד מבצעים כעת עבודה מקיפה על כל נושא האולמות ונפגשים עם עשרות בעלי מקצוע.

מיקי זוהר (חגי מיכאלי)

החוק אומר כי באולמות עם קהל גדול של 500 מושבים ומעלה, האחריות לאישור המגרשים נמצאת על משרד התמ״ת ששולח מפקחים לכל אולם, מוציא הנחיות כיצד למגן את המגרשים אם יש בכך צורך, ואף מבצע בקרה על כך על מנת לוודא שהמגרשים תקניים, גם עבור בריאות השחקנים וגם לטובת הקהל. רק לאחר שהם מאשרים זאת, האולם מקבל אישור של רישוי עסקים ויכול לפעול.

הפרצה בחוק היא לגבי אולמות של עד 499 מושבים, שלא צריכים לקבל רישוי עסקים מהתמ״ת. ופה נמצא הכשל. משרד התמ״ת לא אחראי לאישור מגרשים קטנים, הרשויות המקומיות לא יודעות מהן התקנות ומה מחייב אותן החוק, איגוד הכדורסל לא מעסיק בודקים שיאשרו את תקינות המגרשים הללו כי מבחינתו הרשויות המקומיות הן בעלות המגרשים ומשרד התרבות והספורט לא מפקח עליהם - והבלגן חוגג.

משרד התרבות והספורט אחראי רק על הקמת מתקנים חדשים. אחרי שמאשרים תכנון ובונים אולם חדש, משרד התרבות והספורט מעסיק חברת בקרה חיצונית שעוברת ומאשרת כי הביצוע תואם לתכנון לפי הדרישות של “תיק המוצר” שנבנה על ידי המדינה ובו מקפידים על המרחקים ועל תקינות המגרשים מלכתחילה. המדינה מוודאת בכל מגרש חדש כי יש מאחורי הסלים מרחק של 3 מטרים מהקיר.

שחקני מכבי רמת גן עם חולצת תמיכה לאיתי שניידרמן (גיא ביטמן, מכבי רמת גן)

אלא שלגבי מגרשים קיימים, לא נעשה כל פיקוח מצד משרדי הממשלה - ואז האחריות מתגלגלת לגורמים אחרים. לכאורה האחריות היא של הרשות המקומית או של איגוד הכדורסל שצריכים לאשר כי המגרש תקין. באולמות שאין בהם שוליים מספקים של 3 מטר מאחורי הסלים, הרשות המקומית מחויבת למגן את הקיר עם ספוגים על מנת לספוג מכה של שחקן.

באיגוד הכדורסל טוענים כי הם לא עושים אישור מגרשים ולא מפקחים על כך. גם במשרד התמ״ת טוענים כי הם לא אחראים על אולמות קטנים. במשרד התרבות והספורט, כאמור, מתעקשים כי זה לא בתחום אחריותם - והאחריות נמצאת על הרשויות המקומיות, שספק אם כולן עושות בדיקות תקופתיות ומוודאות כי התנאים במגרש אכן תקניים.

בעקבות זאת נוצר מחדל שהמדינה חייבת לטפל בו. אולמות כדורסל רבים, בעיקר קטנים ובהם משחקים ילדים, נותרו ללא פיקוח מצד הרשויות והמדינה, והאסון הבא עלול להיות מעבר לפינה. אין תקנות ברורות, אף אחד לא לוקח אחריות והכל פרוץ. איך קרה שאף גוף לא לוקח אחריות ומבצע בדיקות מקיפות לאולמות הללו?

תגובת משרד התרבות והספורט תובא לכשתתקבל.

תגובת משרד התמ״ת תובא לכשתתקבל.