"חיפה חייבת לשמור על נכסיה, מאבדת כישרונות"

מכבי חיפה תחזור מהפגרה למשחק מול הפועל פתח תקווה בליגת העל. הירוקים עדיין מחפשים לצאת מהתקופה הרעה יחד עם ברק בכר, כשבתוך כך מנוהלת סאגת ינון פיינגזיכט שנחשפה אתמול (שלישי) ב-ONE, וכמו כן חתימתו של דניאל דרזי על חוזה חדש. פרשן רדיו חיפה, ניסן קניאס, עלה לתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’ כדי לדבר על כל אלה.

עשית פגרה כמו שחקני הכדורגל?

”משהו כזה, אני מתעסק גם בתחום הרכב אז היה לי מה לעשות בארה”ב וגם הפורמולה 1 בלאס וגאס מטורף, אז שילבתי”.

השארת להם כסף בקזינו?

”זה לא מושך אותי, אני לא משחק כמעט שם, ממש בקטנה. נהנה מכל המסביב ופחות בקזינו".

איך אתה רואה את זה שתמיד מכבי חיפה מגיעה לסאגה כזאת עם השחקנים? שוב שחקנים בנוער בלי חוזה.

”זה אירוע מתמשך של כישלון ניהולי, בהיבט של להבין את החשיבות של שחקני הנוער של המועדון. אני מחזיק מאיציק עובדיה בעניין של הנוער והוא עבד שם, הוא אמור להבין את החשיבות של להחתים, אני לא אוהב את זה שאומרים ‘ההוא לא ייצא שחקן’ וכו’, אני יכול לתת דוגמאות לשחקנים שהיו כוכבים בנוער, כמו מוחמד עוואד שהיה כוכב בנוער ואז בבוגרים פחות הלך, ומנגד נטע לביא שהיה בינוני פלוס בנוער ואז פרץ בבוגרים, לא תמיד מה שרואים בנוער זה מה שבוגרים. אני אוהב את האסטרטגיה של מכבי בהיבט הזה, הם מחתימים לטווח ארוך ומשאילים, וכל שחקן שיש דופק אז מחזירים אותו”.

למה זה קורה בחיפה?

”אולי יש פה בעיה של כסף. הסיפור הידוע עם אבו פאני בקדנציה הראשונה, הגיע משחק נגד פיינורד והבינו שהוא יכול לחתום איפה שהוא רוצה בינואר, ואז אמרו שהוא לא ישולב במשחקים עד שהוא לא חותם. זה אגב חייבים לעשות במועדון, שחקן שלא חותם זה השוט שצריך לעשות”.

תומר חמד ברח לו ככה, שון וייסמן.

”זה יכול לקרות פעם בעשור לקבוצה, אבל זה קורה יותר.. זיו בן שימול שעבר בסכום מצחיק, ירין לוי, זאת האסטרטגיה של מכבי חיפה לאורך שנים, זה ה-DNA של שחקנים ירוקים. אגיד לך מה הבעיה, פעם המנהל המקצועי של הנוער היה קובע גם את העלייה לבוגרים, היום עופר פביאן אמר שהוא קשור רק למה שקורה בנוער, למעבר הזה הוא לא קשור, וזה חמור. המנהל המקצועי של הנוער צריך לקבל סמכויות לקבוע מי עולה לבוגרים”.

הוא צריך גם לבוא ולהעיר להנהלה שהוא מסמן שחקנים מסוימים והחוזים שלהם נגמרים.

”המנהל המקצועי של הבוגרת צריך לקבוע את זה של הנוער, צריך חיבור ותיאום מושלם, כי אז הנזק זה במועדון, חיפה מאבדת שחקנים וגדלים פה כישרונות גדולים, שחקנים הכי גדולים גדלו פה או שחקנים צעירים שהגיעו, צריך לשמור על הנכסים האלו. בנו את מכבי חיפה בלי יסודות, אני צועק על דרזי כבר חודשיים, אז מה אם הוא ילד? ילד בן 18 פירק את ברצלונה”.

רק בישראל זה הוא לא צעיר, לא מבושל וכו’, החבר’ה האלו יכולים להטיס מטוסים, להגיע לאיראן ורק בכדורגל הוא ילד.

”כן זה מה שאומרים. ב-1991 מכבי חיפה שיחקה עם שחקנים בני 19 כמו טל בנין וכו’”.

אין מה להפסיד, הקבוצה נראית רע אז צריך דם חדש.

”ראיינת לא מזמן את מרקו בלבול, הוא קיבל בירושה, הוא הכניס את עופרי ארד, נטע לביא, שון וייסמן וכו’, והוא הוציא את כל השחקנים הלא מדושנים”.

הם לחוצים על הנוער, אבל הזר הכי טוב זה סק ובן דור אומר שהוא לא ממשיך, איך זה קורה?

”הוא השחקן הכי יקר בליגה, גם מהזרים וגם מהישראלים, לא חושב שבגילו ובירידת יכולת שלו, הוא שווה את השכר שמכבי חיפה משלמת. אני חושב שחיפה יכולה להביא בלם אפילו ברמה שלו, אולי טוב יותר ובחצי מחיר, את הכסף הגדול צריך לשים על כוכבי כדורגל, זה לא בלמים, צריך 10, כנפיים, ושם לשים כסף גדול ואפילו פי 2 מזה, כי היא נכנסת ללופ שאם היא לא תעשה את זה היא תכנס לעשור שחור כפי שהיה לה”.

בכר אומר על אגבה שהביאו לו כמו עלי מוחמד, אז מה עשו פה.

”הוא לא קשר אחורי. אתה יודע מה הבעיה? זה 8 שלא מייצר, ואני מצביע על זה מתחילת העונה שמרכז הקישור לא נותן מספרים, ואתה עושה שלישייה עם אזולאי, אגבה ומוחמד, זה לא מכבי חיפה, אני טענתי שעדיף ילד מהנוער, גם אם זה לא אופטימלי להכניס אותו בסיטואציה הזאת, צריך מישהו שיביא מספרים, ברור שזה לא בניון או שרי, אבל בטוח יותר טוב מהשלישייה הרגילה”.