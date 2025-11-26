דקה 66: אולימפיאקוס - ריאל מדריד 4:2

המחזור החמישי בליגת האלופות נמשך הערב (רביעי), כאשר בפיראוס מתארחת לה ריאל מדריד אצל אולימפיאקוס. חניכיו של צ’אבי אלונסו מחפשים ניצחון על מנת לעלות למקום שמוביל היישר לשמינית הגמר. עוד כעת: ליברפול מארחת את פ.ס.וו איינדהובן וספורטינג ליסבון מתמודדת מול קלאב ברוז’.

אולימפיאקוס – ריאל מדריד 4:2

הבלאנקוס נמצאים כעת בראש טבלת לה ליגה, אך הם לא מסתפקים רק בזה, בטח לאור תקופה עם שלושה משחקים רצופים ללא ניצחון. הקבוצה מבירת ספרד רוצה להשיג שלוש נקודות כעת מול הקבוצה מפיראוס על מנת לברוח מהמקומות המובילים לפלייאוף, להתאושש מההפסד הצורם 1:0 לליברפול במחזור הקודם במפעל ולהיצמד לצמרת בטבלה האירופית. היוונים מצידם, עם 2 נקודות עד כה בתחרות, ינסו להפתיע את חניכיו של אלונסו באצטדיון היווני ואולי אף להתקרב לפלייאוף. מוליכת הליגה היוונית נמצאת במאבק צמוד בזירה המקומית לצד סלוניקי וא.א.ק אתונה.

דקה 8, שער! אולימפיאקוס עלתה ל-0:1: ואו איזו הפתעה. צ׳יקיניו שלח בעיטה חדה בנגיעה מסף הרחבה לפינת הרשת והכניע את לונין עם שער נהדר.

דקה 22, שער! ריאל מדריד איזנה ל-1:1: ויניסיוס שלח כדור עומק אדיר עם החיצון לאמבפה, האחרון לא התבלבל מול השוער ודייק פנימה.

דקה 24, שער! ריאל מדריד הפכה ל-1:2: זה היה מהיר. הגבהה לרחבה הגיעה לראשו של אמבפה שנגח לפינה והשלים צמד נהדר תוך שתי דקות.

דקה 28, שער! ריאל מדריד עלתה ל-1:3: מטורף! אמבפה השלים שלשוער אדיר תוך שש דקות בלבד, אחרי שקיבל כדור עומק מטורף מקמאבינגה ומול השוער בעט לרשת.

דקה 33 – ויניסיוס כבש שער אדיר, אך הוא נפסל בצדק אחרי נבדל.

דקה 52, שער! אולימפיאקוס צימקה ל-3:2: התקפה יפה של היוונים הסתיימה בהגבהה לרחבה, טארמי עלה מעל כולם ונגח בעוצמה לרשת.

דקה 59, שער! ריאל מדריד עלתה ל-2:4: ויניסיוס השתלט יפה על כדור ארוך, היטל בהגנת היוונים והוציא רוחב מושלם לאמבפה, שמקרוב בעט פנימה והשלים רביעייה אדירה.

ליברפול – פ.ס.וו איינדהובן 2:1

המייטי רדס פתחו את העונה בצורה מגומגמת, בלשון המעטה. אלופת אנגליה הפסידה במחזור האחרון 3:0 משפיל מול נוטינגהאם פורסט באנפילד והתקשתה גם במחזור לפני כן מול מנצ’סטר סיטי בו ספגה כמות דומה של שערים. האדומים רוצים לחזור לכושר מהמשחק מול ריאל מדריד. מנגד, ההולנדים נמצאים בתקופה טובה כשהם ניצבים במקום הראשון בליגה ההולנדית. חניכיו של פיטר בוס לא הפסידו כבר 11 משחקים, כשהפעם האחרונה שידם לא הייתה על העליונה הייתה בחודש ספטמבר כשנחלו הפסד 3:1 לסן ז’ילואז של ענאן חלאילי.

דקה 6, שער! איינדהובן עלתה ל-0:1: איבן פרישיץ׳ שלח כדור מדויק מהנקודה הלבנה לרשת.

דקה 16, שער! ליברפול איזנה ל-1:1: פעולה אישית טובה של גאקפו הסתיימה בבעיטה חדה למסגרת, קובאר הדף למרכז הרחבה, שם חיכה סובוסלאי שבעט בנגיעה פנימה.

דקה 56, שער! איינדהובן עלתה ל-1:2: מאורו ג׳וניור ביצע מהלך אישי נהדר בסיומו מסר עומק אדיר שחתך את כל ההגנה והגיע לרגליו של חוס טיל, האחרון שלח רגל ארוכה ודחק לרשת.

ספורטינג ליסבון – קלאב ברוז’ 0:2

אלופת פורטוגל נמצאת בתקופה טובה לאחר שלא הפסידה כבר תשעה משחקים בכל המסגרות, ובצ’מפיונס היא מחזיקה במאזן של שני ניצחונות אל מול הפסד בודד ותיקו אחד. המארחת רוצה לצאת גם מהמשחק הזה ללא הפסד. בצד השני, הבלגים מחפשים להמשיך ביכולת הנהדרת שהציגו מול ברצלונה ב-3:3 במחזור הקודם. בזירה המקומית, קבוצת החוץ נמצאת במקום השני ורחוקה ארבע נקודות בלבד מהאלופה המכהנת, סן ז’ילואז.

דקה 24, שער! ספורטינג ליסבון עלתה ל-0:1: ג׳אבוני קוונדה כבש אחרי בישול של חאבייר סוארס והעניק יתרון לפורטוגלים.

דקה 31, שער! ספורטינג ליסבון הכפילה את היתרון: חאבייר סוארס הפעם הזה זה שכבש ונתן 0:2 חשוב למארחת.