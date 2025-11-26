יום רביעי, 26.11.2025 שעה 23:25
ליגת האלופות 25-26
123-144באיירן מינכן1
120-114ארסנל2
121-114אינטר3
1011-175בורוסיה דורטמונד4
106-125צ'לסי5
105-105מנצ'סטר סיטי6
95-144פאריס סן-ז'רמן7
94-115ניוקאסל8
92-84ריאל מדריד9
94-94ליברפול10
97-85גלאטסראיי11
82-74טוטנהאם12
810-85באייר לברקוזן13
75-84ספורטינג ליסבון14
710-125ברצלונה15
79-85קרבאח אגדם16
75-34אטאלנטה17
79-65נאפולי18
66-85מארסיי19
69-104אתלטיקו מדריד20
610-105יובנטוס21
68-65מונאקו22
67-45פאפוס23
612-55אוניון סט. ז'ילואז24
57-94פ.ס.וו. איינדהובן25
410-84קלאב ברוז'26
411-74איינטרכט פרנקפורט27
49-45אתלטיק בילבאו28
414-75פ.צ. קופנהאגן29
38-45בנפיקה ליסבון30
38-25סלביה פראג31
211-75בודה גלימט32
29-24אולימפיאקוס33
110-25ויאריאל34
114-45קייראט35
016-15אייאקס36

דקה 66: ארסנל - באיירן 1:1

ליגת האלופות, מחזור 5: טימבר העלה את התותחנים ליתרון, קארל השווה לאחר מהלך קבוצתי מרשים. במקביל: אתלטיקו - אינטר 1:1, פ.ס.ז' - טוטנהאם 2:3

בוקאיו סאקה וקונארד לאימר במאבק (IMAGO)
בוקאיו סאקה וקונארד לאימר במאבק (IMAGO)

המחזור החמישי בליגת האלופות ממשיך הערב (רביעי), כאשר באצטדיון האמירויות אנו מקבלים התמודדות מסקרנת בין שתיים מהקבוצות שעדיין לא הפסידו נקודות העונה באירופה, ארסנל ובאיירן מינכן. עוד כעת: אתלטיקו מדריד מארחת את אינטר, פאריס סן ז’רמן מתארחת אצל טוטנהאם ופרנקפורט פוגשת את אטאלנטה.

ארסנל – באיירן מינכן 1:1

שתי קבוצות המושלמות בליגת האלופות, מלבד אינטר, נפגשות למאבק חם ולוהט. החבורה של מיקל ארטטה רוצה להמשיך את הכושר הטוב שהיא נמצאת בו,לאחר שהביסה בליגה האנגלית את טוטנהאם 1:4 בתחילת השבוע. מנגד, חניכיו של וינסנט קומפני מחפשים לשמור על המקום הראשון בשלב הליגה של הצ’מפיונס ולא לרשום הפסד ראשון בכל המסגרות העונה.

דקה 22, שער! ארסנל שוב כבשה ממצב נייח: קרן של בוקאיו סאקה לפינה הקרובה, יוריאן טימבר הגיע ראשון לכדור ונגח לרשת, למרות שליטה ב-78% מהזמן בכדור באיירן בפיגור 1:0.

יוריאן טימבר נוגח לרשת (IMAGO)
שחקני ארסנל חוגגים (IMAGO)שחקני ארסנל חוגגים (IMAGO)

דקה 32: שער! באיירן השוותה ל-1:1: השליטה של האורחת סוף סוף השתלמה, הנעת כדור סבלנית עד שקימיך זיהה את התנועה של גנאברי שבנגיעה גאונית יישר למרכז ללנארט קארל שכבש את השער הראשון שארסנל סופגת במפעל.

מייקל אוליסה ולנארט קארל חוגגים (IMAGO)מייקל אוליסה ולנארט קארל חוגגים (IMAGO)

אתלטיקו מדריד – אינטר 1:1

הנראזורי מגיעים למטרופוליטנו ורוצים להישאר מושלמים עם ניצחון חמישי ברציפות במפעל, במקרה של שוויון בין באיירן לארסנל הם יסיימו את הערב במקום הראשון. מן העבר השני, חניכיו של דייגו סימאונה נמצאים במקום שמוביל לפלייאוף ושואפים לשפר עמדות. לאחר ניצחון 0:1 דחוק על חטאפה בתחילת השבוע, הקולצ’ונרוס מקווים להמשיך ברצף הניצחונות שלהם שעומד על חמישה משחקים ולטפס במעלה הטבלה.

דקה 12, שער! אתלטיקו מדריד כבשה וזה 0:1: סימאונה העביר כדור רוחב מאגף ימין, אוגוסטו הרחיק על אלכס באנה, הכדור ניתז ממנו לחוליאן אלברז שכבש מקרוב. תחילה השופט שרק לנגיעת יד של הספרדי אבל בסופו של דבר השער אושר ובצדק.

חוליאן אלברס וג'וליאנו סימאונה מחכים שהשער יאושר (IMAGO)
שחקני אתלטיקו חוגגים (IMAGO)שחקני אתלטיקו חוגגים (IMAGO)
חוליאן אלברס חוגג (IMAGO)חוליאן אלברס חוגג (IMAGO)

דקה 54, שער! אינטר השוותה ל1:1: דאבל פאס אדיר בין ז’ילינסקי לבוני שהסתיים בפס מדוייק של הקשר הפולני לרשת.

פאריס סן ז’רמן – טוטנהאם 2:3

אלופת בצ’מפיונס מארחת כעת את התרנגולים ותקווה להחזיר את הצבע ללחיים בזירה האירופית, לאחר שבמחזור הקודם הפסידה לבאיירן מינכן 2:1 בבית. הערב הקבוצה מהבירה הצרפתית תנסה לבסס את מעמדה בחלק העליון של טבלת האלופות. התרנגולים נחתו בפאריס לאחר שלושה משחקים ללא ניצחון בליגה כולל תבוסה 4:1 לארסנל בתחילת השבוע. בליגת האלופות מצבם של הלונדונים טוב יותר, לאחר הניצחון במחזור הקודם 0:4 על קופנהאגן בעשרה שחקנים.

דקה 34, שער! טוטנהאם עלתה ל-0:1: גריי הגביהה מאגף שמאל לראשו של קולו מואני שיישר למרכז. וכמו שאומרת הקלישאה: שתי נגיחות ברחבה זה שער, אז רישארליסון נגח מקרוב לרשת של קאבלייר.

רישארליסון חוגג (IMAGO)

דקה 45, שער! איזה גול אדיר של ויטיניה: הקשר הפורטוגלי קיבל כדור שני מטרים מחוץ לרחב במרכז, ובנגיעה שחרר טיל למשקוף ופנימה פאריס השוותה ל-1:1.

שחקני פאריס חוגגים עם ויטיניה (IMAGO)שחקני פאריס חוגגים עם ויטיניה (IMAGO)

דקה 50: שער! טוטנהאם חזרה להוביל: קרן של פדרו פורו לפינה הרחוקה, סאר יישר למרכז, גראי גנב את זה מידיו של קאבלייר, מנדס הציל מהקו אבל הכדור החוזר הגיע היישר לרנדל קולו מואני, שהפציץ לרשת וזה 1:2 לתרנגולים.

דקה 53, שער! ויטיניה שוב מראה איזה רגל אדירה יש לו: הקשר הפורטוגלי קיבל כדור שוב על סף הרחבה, הפעם היטל בשני שחקני הגנה וסובב לפינה הרחוקה וזה 2:2 אדיר בפאריס.

איינטרכט פרנקפורט – אטאלנטה 2:0

הגרמנים מארחים את הקבוצה מצפון איטליה על מנת לנצח ולהתברג במקום שמוביל לפלייאוף. המארחים נמצאים ברצף של שישה משחקים ללא הפסד ומקווים להמשיך אותו. לעומתם, האיטלקים רוצים להשיב לעצמם את החיוך על הפנים, זאת לאחר שבמשחקם האחרון הפסידו 3:1 לנאפולי. בצ’מפיונס, החבורה מברגמו מובילה בשלוש נקודת על הביתיים טרם שריקת הפתיחה.

דקה 60, שער! אטאלנטה עלתה ל-0:1: הגבהה של 17 היישר ללוקמן בפינה הרחוקה שבנגיעה מדוייקת שם את הכדור ברשת.

דקה 62, שער! אטאלנטה הכפילה את היתרון: לוקמן הפעם הוא המבשל, עם מסירת עומק גדולה לאדרסון, שכמו חלוץ גדול גלגל את הכדור לרשת.

