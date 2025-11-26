יום רביעי, 26.11.2025 שעה 10:59
כדורגל ישראלי  >> ליגת נוער מרכז
לוח תוצאות

תיקו של שחקן מ.כ ירמיהו חולון יחזור לבית הדין

תפנית: ב-13/11 קבע עו"ד נעם ליובין כי השחקן בן ה-17 יורחק ללא פחות מ-99 שנים, כאשר כעת ביה"ד העליון העניק לו הזדמנות נוספת "בהסכמת הצדדים"

שחקן כדורגל וכדור (יונתן גינזבורג)
דרמה בבית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל. בהרכב שלושה שופטים, נקבע כי תיקו של שחקן מ.כ ירמיהו חולון, בן 17, שהורחק ל-99 שנים (לצמיתות) בידי הדיין, עו"ד נעם ליובין, יוחזר לבית הדין המשמעתי לדיון נוסף, כשיחד עם זאת, צוין שהשחקן (המערער) ימשיך לרצות עונשו "עד למתן החלטת בית הדין המשמעתי".

עוד מוקדם לספקולציות, אך בית הדין המשמעתי, בין אם בדיון מול הדיין, עו"ד נעם ליובין, ובין אם בדיון מול דיין אחר, צפוי לקבל החלטה בדבר גורלו ועתידו של שחקן מ.כ ירמיהו חולון (נוער) מן העבר. שתי אופציות על הכף. להקל בעונשו לאחר בחינת כל מכלול האירועים ושמיעת השחקן, או להשאיר העונש כפי שהוא ולתת להחלטה הזו להדהד למקרים דומים בעתיד, באם יבואו.

המערערים בתיק 26-25-26 היו מ.כ ירמיהו חולון והשחקן, המשיבים היו ההתאחדות לכדורגל, באמצעות ב"כ, עו"ד גלעד ברגמן. "בהסכמת הצדדים", ציינו עו"ד אסף הדסי (אב"ד), עו"ד דוד יהב ועו"ד נזי חלבי, "העניין יוחזר לבית הדין המשמעתי, על מנת שידון בעניינו של המערער. עד למתן החלטת בית הדין המשמעתי, המערער ימשיך בריצוי העונש", נכתב בפסק הדין הקצר.

