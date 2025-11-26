יום שישי, 28.11.2025 שעה 11:44
כדורסל ישראלי

שוב בישראל: ג'ו רגלנד חתם רשמית במכבי רעננה

אקס הפועל ת"א שהיה מבוקש גם בנתניה ובראשל"צ, הצטרף לעולה החדשה מהשרון ויחזק את הקבוצה של סגלוביץ': "מרגיש בבית בארץ, ננסה לעשות עונה נהדרת"

ג'ו רגלנד (רועי כפיר)
ג'ו רגלנד (רועי כפיר)

ג'ו רגלנד מצא בית חדש. הגארד הוותיק (36, 1.82), ששיחק בישראל בהפועל אילת, הפועל חולון והפועל תל אביב, חתם היום (רביעי) רשמית במכבי רעננה מליגת העל בכדורסל. 

רגלנד, שהיה מבוקש גם במכבי ראשון לציון ובאליצור נתניה, החליט להצטרף לעולה החדשה מהשרון, ששחררה לאחרונה את ג'ייס טאונסנד למכבי חיפה מהלאומית. בעונה שעברה בהפועל ת''א, העמיד רגלנד ממוצעים של 7.9 נקודות, 4.6 אסיסטים ו-1.9 ריבאונד ב-17.9 דקות משחק. 

את העונה הנוכחית פתח רגלנד בטרוויזו האיטלקית ושוחרר ממנה בתחילת החודש. רגלנד העמיד במדי הקבוצה האיטלקית ממוצעים של 11.6 נקודות, 8 אסיסטים , 3.6 ריבאונדים ו-1.6 חטיפה למשחק, ב-32 דקות משחק.

רגלנד לאחר החתימה: “אני שמח להצטרף למכבי רעננה ולחזור לישראל. מקום שאני מרגיש בו בבית. אני שמח להיות תחת המאמן שי ולנסות להמשיך את ההצלחה האחרונה של המועדון ולעשות עונה נהדרת”.

מאמן הקבוצה שי סגלוביץ’ הוסיף: “מאוד שמח על הצטרפותו של ג'ו למשפחת מכבי רעננה. ג'ו שחקן מוכח, בעל ניסיון רב בליגה שלנו ובדרגים הגבוהים באירופה.  נעבוד במהלך הפגרה הקצרה על החיבור שלו לשיטת המשחק ההתקפית וההגנתית ואין לי ספק שהוא תוספת כח משמעותית עבורנו. תודה לכלל הגורמים שעזרו למהלך שכזה להיסגר בצורה המקצועית והמקצוענית ביותר”.

