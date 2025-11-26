באיגוד המאמנים פועלים: חקירות בשטח ל"קופים"

תופעת ה”קופים” מדאיגה עד מאוד את איגוד המאמנים, שרואה בתופעה כפסולה וככזו המקלקלת את טוהר מעמד המאמן והתעודה שלו. באחרונה, כך נודע ל-ONE, באיגוד המאמנים ערכו כמה וכמה שיחות עם גורמים רלוונטיים ובולטים בכדורגל הישראלי.

המטרה היא להבין יחדיו כיצד פועלים כנגד התופעה הפסולה, הרי שבית הדין המשמעתי, עד כה, די מקל עם המאמנים או הקופים המסתתרים מאחורי תעודה זו או אחרת, שלא תמיד בהכרח שלהם.

“עם החלטה של נזיפה/אזהרה”, מדגישים באיגוד המאמנים, “לא נתקדם לשום מקום”. מרבית ההחלטות של בית הדין המשמעתי בעניין “הופעה ללא מאמן” ו/או “עבירה על הוראות/נהלים של ההתאחדות לכדורגל”, מסתכמות כאמור בעונשים קלים ואף מצחיקים.

כדורגל אילוסטרציה (יונתן גינזבורג)

כך למשל, באחד מהדיונים שהתקיימו בשבוע שעבר, עלו לדין צמד מאמנים ממועדון כזה או אחר, לו קבוצת בוגרים בלבד, כאשר נכתב עליהם כי נכחו בשני משחקים בו זמנית. ללא דיון של ממש, באופן אוטומטי, אלו קיבלו נזיפה/אזהרה בלבד. האכיפה, כאמור, לא מספקת.

אלו מאפשרים למאמנים ול”קופים” לעשות ככל העולה על רוחם בשטח, ללא בעיה. מה גם שהשופטים בשטח לא עושים עבודתם נאמנה, הרי שלא מעט שופטים מכירים המאמנים ויכולים להעיר להם בנושא.

לאחרונה, באיגוד המאמנים הפעילו חברת חקירות שתצא לשטח ותשיג חומרים לאיגוד המאמנים, שיעביר אותם לאגף המשפטי של ההתאחדות לכדורגל, על מנת שזה יעביר בקשה להעמדה לדין בבית הדין המשמעתי.

“העונשים צפויים להיות חמורים”, מציינים באיגוד המאמנים בפני ONE. “די לנו עם התופעה המכוערת הזו שפוגעת בנו כגוף אחראי על אלפי מאמנים ופוגעת במאמנים הישרים שעובדים על פי התקנונים”, מסכמים באיגוד המאמנים.