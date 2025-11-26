אין תמיכה: רמה"ש ביקשה למנות נאמן וסורבה

הפועל ניר רמת השרון לאן? לקראת ישיבת המועצה האחרונה בעיר רמת השרון, שנערכה ב-9 בנובמבר, העבירו עו"ד גייל שורש, יו"ר ועדת הביקורת ועו"ד דניאל יעקובי מסיעת "חופשי בעירנו" (האופוזיציה), מכתב "דחוף ביותר" לראש העירייה, יצחק רוכברגר, בו נכתב כי הנושאים 1 ו-2 בהקשר לתמיכות הגברים והנשים בכדורגל, אינן עומדות בדרישות החוק וכללי המנהל התקין.

להבנת ONE, הפועל ניר רמת השרון, זו המשחקת בליגה א' דרום בכדורגל גברים ומועדון כדורגל רמת השרון, זו המשחק בליגת העל לנשים, לא צפויות לקבל תמיכות מטעם העירייה. בישיבה האחרונה, עו"ד איל יפה, אותו ניסתה הפועל ניר רמת השרון למנות כנאמן, רמז כי המועדון בחדלות פרעון.

יש להדגיש כי ההצעה למנות נאמן אושרה בסופו של דבר על ידי רוב דחוק במועצת העיר רמת השרון, בצל התניה בקבלת מכתבי פיטורין מהנהלת הקבוצה הנוכחית, תוך שלושה ימים. מכתבים כאלה לא התקבלו עד היום, וכך נסתם הגולל בדבר הרעיון של מינוי נאמן. גם חוות דעת משפטית בנושא, לחוקיות ההחלטות שהועברו לאישור המועצה, לא התקבלה עד היום.

שחקני הפועל ניר רמת השרון 2025/26 (יונתן גינזבורג)

מהות הפנייה הייתה בכך שיו"ר ועדת הביקורת (עו"ד גייל שורש) ביקשה להסיר מסדר היום של ישיבת מועצת העיר שני נושאים הקשורים להעברת כספי תמיכות לקבוצות הכדורגל ("הפועל ניר רמת השרון" ו"המועדון לקידום כדורגל נשים"). הטענה: הנושאים אינם חוקיים ואינם עומדים בנוהל התמיכות, בתבחינים העירוניים ובכללי המנהל התקין.

הנימוקים המרכזיים שהופנו לתשומת ליבם של ראש העיר, יצחק רוכברגר, עו"ד עמית גייגר, מ"מ היועץ המשפטי, אסף אפרים, גזבר העירייה וחברי וחברות מועצת העיר רמת השרון, כי ישנה אי עמידה בתנאי נוהל התמיכות. שתי העמותות לא עמדו בתנאים לקבלת תמיכה לשנת 2025 לפי נוהל התמיכות ותבחיני העירייה. לכן, אינן זכאיות לתמיכה השנה.

מעבר לכך, ההחלטה קודמת של המועצה היא אינה חוקית. בישיבה שלא מן המניין ב-17/09/2025, המועצה אישרה עקרונות להסדרת התקציב בתנאי להחלפת הבעלים והנהלה בקבוצות. נטען שהחלטה זו אינה חוקית, משום שלא ניתן להתנות תנאים שאינם תואמים את נוהל התמיכות, וגם לא להאריך מועדים שנקבעו בדין.

הפועל ניר רמת השרון (יונתן גינזבורג)

יחד עם זאת, קיימות בעיות בהצעות ההחלטה הנוכחיות. במכתב נטען כי הצעות ההחלטה לישיבה הקרובה אינן חוקיות מכמה סיבות: אינן עומדות בהוראות הדין ובנוהל התמיכות. 'המועדון לקידום' (נשים) מצוי תחת חקירה פלילית בחשד לזיופים ואי סדרים חמורים. עו"ד איל יפה, המיועד לשמש כנאמן, נמצא בניגוד עניינים כי ייצג בעבר את הפועל ניר רמת השרון.

יש לציין כי סכומי הכסף המוצעים עולים על המותר במקדמה לפי הנחיות נוהל התמיכות. העברת מקדמות, חשש לפעולה שלא כדין. נטען כי העירייה העבירה מקדמות לקבוצות בשנת 2025 ללא עמידה בחוק, ללא המלצת ועדה מקצועית וללא החלטה מלאה של מועצת העיר. כמו כן, לא נמסר פירוט לגבי סכומי המקדמות שהועברו.

בנוסף, ישנו היעדר חוות דעת משפטית. בישיבה הקודמת לא הוגשה חוות דעת משפטית המאשרת את חוקיות ההחלטה, למרות דרישות חוזרות. נטען שמ"מ היועץ המשפטי לא התייחס כלל לשאלות החוקיות במהלך הישיבה, זאת לצד ליקויים בנוהל מינוי נאמן. נאמן חייב להצהיר שאין לו ניגוד עניינים או זיקה אסורה וטענה שמינוי עו"ד איל יפה אינו עומד בדרישות אלה.

סיעת חופשי בעירנו מימין, עו'ד דניאל יעקובי, עו'ד גייל שורש, באצ'י (בת שבע) אלקובי (פרטי)

הדרישות לסיום, מצד עו"ד גייל שורש (יו"ר ועדת הביקורת) ועו"ד דניאל יעקובי מסיעת "חופשי בעירנו" (האופוזיציה), היו להסיר את הנושאים מסדר היום. "אם לא יוסרו", ציינו השתיים, "יש להעביר עד יום הישיבה חוות דעת משפטית לגבי חוקיות ההחלטה מ-17/09/2025, לצד חוות דעת משפטית לגבי חוקיות ההצעות לישיבה הנוכחית והצהרת הנאמן על העדר ניגוד עניינים.

המכתב החריף והדחוף ביותר הועבר, בהעתק, גם לצביקה אינבינדר, הממונה על המחוז (משרד הפנים), אבי אגניהו, מנהל אגף בכיר לביקורת ברשומ"ק (משרד הפנים), עו"ד יהודה זמרת, היועץ המשפטי (משרד הפנים), עו"ד כרמית יוליס, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה (משפט אזרחי) וכן לעו"ד איל יפה.