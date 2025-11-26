קבוצת הנוער של מכבי חיפה דרוכה לקראת נאנט

כשלושה שבועות לאחר שניצחה 1:3 את אוסטריה וינה והעפילה לשלב השני של מסלול האלופות בליגת האלופות לנוער, קבוצת הנוער של מכבי חיפה תפגוש הערב (18:00 שעון ישראל) את נאנט הצרפתית למשחק הראשון מבין שניים, כשמשחק הגומלין ייערך בעוד כשלושה שבועות בצרפת.

המנצחת בסיכום שני המשחקים תעפיל לשלב האחרון של מסלול האלופות, שם תפגוש את אחת העולות מהשלב השני. מסלול האלופות כולל שלושה שלבים של משחקי בית-חוץ, ובסופם יעלו 10 קבוצות לשלב 32 הגדולות, אליו יצטרפו 22 עולות משלב הבתים המורכב מקבוצות נוער, שמייצגות מועדונים שבוגרי המשחקים שלהם משתתפים בליגת האלופות. בשלב 32 הגדולות, ישחקו הקבוצות המוגרלות במשחק יחיד, והמנצחות יעפילו לשמינית הגמר.

איתי מרדכי: "לא מתכוונים לשנות את ה-DNA שלנו"

מכבי חיפה, שמדורגת במקום הרביעי בליגת העל, במרחק שתי נקודות ומשחק חסר מפסגת הטבלה, תתייצב למשחק ללא שניים משחקניה המובילים העונה: הקשר דניאל דרזי והמגן השמאלי ינון פייגנזיכט, שהוקפצו לסגל קבוצת הבוגרים. מקומו של פייגנזיכט עשוי לתפוס תומר לנס ארבל (2006) - בלם טבעי שגם שיחק כמגן שמאלי. השחקן אינו רשום כחריג גיל בקבוצת הנוער בזירה המקומית, אך כן רשום כחריג גיל למשחקים באירופה. לתומר לנס, שחזר לאחרונה מפציעה ממושכת, יהיה זה משחק ראשון העונה. לגבי מחליפו של דרזי, ישנה אפשרות שליאם לוסקי (2009) יפתח בהרכב כשחקן כנף.

שחקני מכבי חיפה נוער (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

מכבי חיפה תצטרך את השחקנים המרכזיים שלה ביכולת מרבית, עם דגש על משחק ההגנה. הבלמים אלעד אמיר (2006) ונעם שטייפמן (2008), שכבשו במשחק האחרון מול אוסטריה וינה, צפויים להתמודד מול אתגרים משמעותיים בהגנה. בהיעדרו של דניאל דרזי, נבות רטנר יישא באחריות רבה יותר. בחלק הקדמי, אדם גרימברג (2009), שכבש והצטיין מול האוסטרים, ינסה להוכיח את יכולותיו מול ההגנה החסונה של נאנט.

איתי מרדכי, מאמן מכבי חיפה, התייחס למשחק: “אף משחק בליגת האלופות לנוער אינו פשוט. המשחק הקודם מול אוסטריה וינה, שהיא שם דבר בכדורגל האירופי, לא היה פשוט ועשינו זאת בצורה טובה וחלקה. המשחק מול נאנט יהיה אותו סיפור. מדובר בקבוצה מרשימה, טובה וכשרונית - קבוצה צרפתית טיפוסית. התכוננו כרגיל, אנו לא מתכוונים לשנות את ה-DNA שלנו או את סגנון המשחק שלנו. השחקנים מבינים את גודל האחריות והאתגר, ומוכנים ומרוכזים. אנחנו מלאי אמונה שנסיים את החלק הראשון של ההתמודדות בצורה טובה וחיובית ונהיה מוכנים למשחק הבא”.

תומר לנס ארבל שיתף בתחושותיו: “אני שמח לחזור לאחר פציעה של יותר מחצי שנה. מתרגש לחזור לחבר'ה מהעונה שעברה. יש כאן קבוצה מעולה, ואני מחכה להתחיל. אנחנו מוכנים לאחר הכנה טובה עם הצוות, עם איתי ועם צדוק - כל הצוות המקצועי הכין אותנו בצורה מעולה. אנחנו ממוקדים ורוצים לנצח”.

נועם אלוק (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

נאנט רוצה לשבור שיא מועדון

קבוצת הנוער של נאנט, אלופת צרפת, היא ממשיכת דרכה של קבוצה אחרת מהמועדון, שבעונת 2023/24 הגיעה עד חצי הגמר והפסידה לאולימפיאקוס היוונית בפנדלים. נאנט מתייצבת למשחק לאחר שניצחה בצמד משחקים מול סבאח באקו האזרית - 0:5 בצרפת, ו-1:2 באזרבייג'ן.

נאנט זכתה בעונה שעברה באליפות צרפת ומובילה את טבלת בית ג' בדרג הבכיר של הליגה הצרפתית לנוער עם מאזן נטול הפסדים של 11 ניצחונות ושתי תוצאות תיקו, ומאזן שערים מרשים של 33 שערי זכות ושישה שערי חובה בלבד. מדובר בקבוצה שמכבי חיפה תראה בה משוכה גבוהה ומאתגרת.

איתי מרדכי (שחר גרוס)

הכובשים המצטיינים של הקבוצה הם שלושה שחקנים שכבשו חמישה שערים כל אחד: קלאוס קמארה (2007), ג'אלן פוקאן (יליד דצמבר 2008), ולואן מריפילד (2009).

שחקני ההגנה הבולטים כוללים את השוער וואיל דאמני (2008), בעל אזרחות אלג'ירית, צמד הבלמים באקר פאל (2007), טאיגי דוגארד (2006), וצמד המגינים ילידי 2007, טום ראיני מצמאל ויוהאן שובין מימין.