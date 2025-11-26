דקה 58: מכבי חיפה - נאנט 0:1

בעוד שהקבוצה הבוגרת של מכבי חיפה נמצאת בתקופה רעה, בה היא לא מצליחה לנצח בשבעת משחקיה האחרונים, קבוצת הנוער של הירוקים משתתפת בזירה האירופית. כעת החבורה מהכרמל פוגשת את נאנט הצרפתית למשחק הראשון מבין שניים, במסגרת שלב הפלייאוף של מסלול האלופות בליגת האלופות, הגומלין ייערך בעוד כשלושה שבועות.

איתי מרדכי וחניכיו מגיעים להתמודדות בכושר נהדר שכולל ארבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות ושבעה משחקים ללא הפסד. בשלב הקודם במפעל הירוקים גברו על אוסטריה וינה בסיכום שני מפגשים, כאשר במשחק החוץ התוצאה הייתה 1:1 ואילו בגומלין, החבורה מהכרמל הכריעה כשניצחה 1:3.

מנגד, נאנט שזכתה בעונה שעברה באליפות צרפת, מתייצבת למשחק לאחר שניצחה בצמד משחקים מול סבאח באקו האזרית – 0:5 בצרפת, ו-1:2 באזרבייג'ן. במסגרת המקומית, היא מובילה את טבלת בית ג' בדרג הבכיר של הליגה הצרפתית לנוער עם מאזן נטול הפסדים של 11 ניצחונות ושתי תוצאות תיקו, ומאזן שערים מרשים של 33 שערי זכות ושישה שערי חובה בלבד.

המנצחת בסיכום שני המשחקים תעפיל לשלב האחרון של מסלול האלופות, שם תפגוש את אחת העולות מהשלב השני. מסלול האלופות כולל שלושה שלבים של משחקי בית-חוץ, ובסופם יעלו 10 קבוצות לשלב 32 הגדולות, אליו יצטרפו 22 עולות משלב הבתים המורכב מקבוצות נוער, שמייצגות מועדונים שבוגרי המשחקים שלהם משתתפים בליגת האלופות. בשלב 32 הגדולות, ישחקו הקבוצות המוגרלות במשחק יחיד, והמנצחות יעפילו לשמינית הגמר.

קבוצת הנוער של מכבי חיפה (באדיבות האתר הרשמי של מכבי חיפה)

מחצית ראשונה

דקה 5: ליאל נגת הגביה כדור מצד ימין היישר לראשו של ליאם לוסקי, שנגח לפינה השמאלית אך השוער הדף לקרן.

דקה 23: דג’ונדה הפציץ מחוץ לרחבה, אבל הכדור שלו פגע בעמוד.

דקה 30: בחצי השעה הראשונה הכדור טייל רוב הזמן בשליש המרכזי של המגרש, שתי הקבוצות לא הצליחו להגיע למצבים.

דקה 34: ניב גבאי קיבל כדור עומק לתוך הרחבה לאחד על אחד מול השוער, אך בעט לגופו והכדור ניתז לקרן.

מחצית שנייה

דקה 51: שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:1: ברוך חטף את הכדור ושלח כדור עומק גדול לניב גבאי, החלוץ ניסה לבעוט אבל נבלם על ידי המגן, הכדור החוזר הגיע ללוסקי, שבעט מרחוק השוער הצרפתי ניסה לתפוס את הכדור והשמיט, גבאי השתלט על הריבאונד וכבש מקרוב.