"ראיתי פרצופים רגועים יותר, צריכים עוד אומץ"

בעוד שבליגה האיטלקית יובנטוס נמצאת במקום השביעי בטבלה, בליגת האלופות הקבוצה מטורינו חגגה אתמול (שלישי) ניצחון ראשון במפעל הבכיר באירופה, לאחר שגברה 2:3 על בודו גלימט בקרב קשה ודרמטי שהוכרע משער של ג’ונתן דייויד בתוספת הזמן. לאחר ההתמודדות, מאמן הקבוצה לוצ’אנו ספאלטי דיבר והתייחס לקושי המשחק, המנטליות וכושר הקבוצה, הרעשים מסביב ועוד.

“שיחקנו משחק פתוח והתקפי, שהיה קשה בדקות מסוימות, שכן בודו גלימט משחקת עם מסירות ומהירות מחשבה מרשימות על הדשא הסינטטי, דבר שגרם לנו לחשוש בהתחשב בתוצאות משחקי הבית הקודמים שלהם”, פתח את דבריו ספאלטי.

האיטלקי המשיך: “לא ניצלנו כמה מצבים קלים למדי במחצית הראשונה, ואז אחרי ההפסקה הם לחצו חזק יותר. זה ניצחון חשוב, ניצחון שהשחקנים היו ראויים לו, ואנחנו מקדישים אותו לעצמנו ולאוהדים שהגיעו לראות אותנו כאן”.

שחקני יובנטוס חוגגים את ה-2:3 (IMAGO)

לגבי הבחירה לא לעלות עם קנאן יילדיז וג’ונתן דייויד בהרכב הפותח ספאלטי אמר: “זה לא עניין של החלטה, זה גם להבטיח שכל הקבוצה תתפתח. אני שמח הערב כי בחדר ההלבשה ראיתי פרצופים שמחים, או לפחות יותר רגועים, כי גם שחקנים הם בני אדם והם סובלים כשדברים לא הולכים טוב. זה לא כמו אלה שמרמזים שהם פשוט לא רציניים”.

ספאלטי התייחס גם למגרש הסינטטי של בודו גלימט, שהכשיל לא מעט קבוצות גדולות בעבר: “הנורבגים דחפו קדימה בכל פעם, היו להם כמה מהלכים טובים ודקות משחק טובות. כולם התקשו כאן, כולם אמרו לנו שהרגיש כאילו בודו גלימט הלכו מהר פי שניים, שהם יכלו לנשום ביותר קלות באקלים הזה, שהיו כל כך הרבה קשיים”.

ווסטון מקני חוגג עם שחקני יובנטוס (IMAGO)

לגבי רעשים חיצוניים ספאלטי שיתף: “השחקנים מרגישים את הענן הזה מעליהם בכל מה שנאמר, אין להם את החופש לקבל החלטות ולשחק את המשחק שלהם. היו גם כאן בעיות, עם כמה גישות שבהן אפשרנו לבודו גלימט לחזור ויכולנו להימנע מזה”.

בנוגע לכוח המנטלי המאמן האיטלקי הסביר: “השחקנים צריכים לצמוח מבחינת אמונה ואומץ, אנחנו צריכים את הצעד הנוסף הזה גם במנטליות וגם באימונים, כי אין לנו את הקצב הנכון”.

שחקני יובנטוס חוגגים עם אופנדה (IMAGO)

על הכושר של הסגל מאמנה של יובנטוס סיכם: “ישנם כמה שחקנים לא בכושר מלא או שהם פשוט לא בכושר, ואנחנו צריכים לעשות את זה במצב משחק אמיתי, לא בניטרליות של האימונים, כי מהירות המחשבה והתנועה הזו דורשת את התרחיש הזה”.