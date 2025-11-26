יום רביעי, 26.11.2025 שעה 10:58
 ליגה א צפון 
194-168מכבי אחי נצרת1
156-138מכבי אתא ביאליק2
1512-178מ.ס. טירה3
157-118מכבי נווה שאנן4
148-128הפועל כרמיאל5
1412-138עירוני נשר6
139-128הפועל ב.א.גרבייה7
129-98בני מוסמוס8
116-87צעירי אום אל פאחם9
1013-88צעירי טמרה10
813-108מ.כ. צעירי טירה11
79-77הפועל טירת הכרמל12
714-88הפועל בית שאן13
611-78הפועל עראבה14
610-28הפועל מגדל-העמק15
312-68הפועל א.א. פאחם16
215-48מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
205-218מכבי קרית גת1
167-128מכבי קרית מלאכי2
159-148הפועל הרצליה3
137-128מ.כ. כפ"ס4
1310-148מכבי עירוני אשדוד5
1311-148מ.כ. ירושלים6
125-78הפועל אזור7
1210-108מ.ס. דימונה8
1111-128מכבי יבנה9
1015-98בית"ר יבנה10
813-128מ.כ. חולון ירמיהו 11
811-98בית"ר נורדיה ירושלים12
813-108שמשון תל אביב13
716-58הפועל ניר רמה"ש14
618-78הפועל מרמורק15

הלם בגן יבנה: אביו של עידן פרץ נפטר בטרם עת

רס"ב רונן פרץ ז"ל, בן 51 בלכתו, היה שוטר במשטרת יבנה ונפטר בטרם עת לאחר שנאבק במחלה. היה לדמות מרכזית בעשייה הקהילתית ופעל למען נוער בסיכון

|
עידן פרץ (יונתן גינזבורג)
עידן פרץ (יונתן גינזבורג)

השוטר, רס"ב רונן פרץ ז"ל, כבר לא איתנו. אביו של עידן פרץ, שחקנה של מכבי קריית גת, מוליכת ליגה א' דרום, נאבק במשך תקופה במחלה, לה נכנע בגיל 51 בלבד. נפטר בלילה שבין שני לשלישי, בשעה 01:16.

רס"ב רונן פרץ ז"ל, היה שוטר הקהילה בעיר יבנה. היה לדמות מרכזית בעשייה הקהילתית בעיר ופעל לאורך שנים בשכונות הוותיקות ובקרב בני נוער בסיכון. בעיר מספרים על רונן כי היה לו אופי חם, פעל במסירות רבה וביסס מערכת יחסים אהודה בין המשטרה לקהילת העיר.

במודעת האבל נכתב “משטרת ישראל, מחוז מרכז/מרחב שפלה, אבלים על פטירתו של רס"ב רונן פרץ ז"ל. המשפחה תשב שבעה ברחוב שחף 12/4 גן יבנה”. עידן פרץ, שחקנה של מכבי קריית גת, מליגה א' דרום, שיתף את מודעת האבל עם הטקסט “אוהב אותך לעד אבא. שמור עליי מלמעלה”.

עידן, בנו של רונן ז"ל, היה לחריג גיל בעונה החולפת במ.ס. אשדוד. העונה, 10 משחקים כבר מאחוריו, תחת הדרכתו של רומן זולו שמאמין בו בכל רמ”ח איבריו. עידן הצעיר בן ה-19, שחודש הבא יחגוג 20, כבש שער אחד העונה, בניצחון 0:1 על שמשון תל אביב בדקה ה-95.

