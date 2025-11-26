יום רביעי, 26.11.2025 שעה 09:28
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
123-144באיירן מינכן1
120-114ארסנל2
121-114אינטר3
1011-175בורוסיה דורטמונד4
106-125צ'לסי5
105-105מנצ'סטר סיטי6
95-144פאריס סן-ז'רמן7
94-115ניוקאסל8
92-84ריאל מדריד9
94-94ליברפול10
97-85גלאטסראיי11
82-74טוטנהאם12
810-85באייר לברקוזן13
75-84ספורטינג ליסבון14
710-125ברצלונה15
79-85קרבאח אגדם16
75-34אטאלנטה17
79-65נאפולי18
66-85מארסיי19
69-104אתלטיקו מדריד20
610-105יובנטוס21
612-55אוניון סט. ז'ילואז22
57-94פ.ס.וו. איינדהובן23
56-44מונאקו24
55-24פאפוס25
410-84קלאב ברוז'26
411-74איינטרכט פרנקפורט27
49-45אתלטיק בילבאו28
38-45בנפיקה ליסבון29
38-25סלביה פראג30
211-75בודה גלימט31
29-24אולימפיאקוס32
112-44פ.צ. קופנהאגן33
110-25ויאריאל34
111-24קייראט35
016-15אייאקס36

"השחקן הכי אנדרייטד בעולם הרס את ברצלונה"

בספרד נדהמו מקוקורייה ש"שם את לאמין ימאל בכיס", נבחר ל-MVP והיה מכריע בניצחון של צ'לסי. מארסקה: "מאושרים ממנו, הוא יוצא מהכלל, ולא רק בהגנה"

|
מארק קוקורייה (IMAGO)
מארק קוקורייה (IMAGO)

יש שמדברים על מארק קוקורייה כמגן טוב. יש אף כאלה שמפקפקים אם המגן הקטלוני צריך להיות זה שמאייש את אגף שמאל בנבחרת ספרד. אבל בלילה שבו השחקן נאלץ להתמודד עם האתגר הקשה ביותר שלו, קוקורייה יצא כמנצח גדול: הוא חזר הביתה עם פרס ה־MVP והציג הופעה שתיזכר לאורך זמן, כזו שפירקה את ברצלונה לגורמים.

"אנחנו מאושרים מקוקורייה, הוא שחקן יוצא מן הכלל. ולא רק בהגנה". דבריו של המאמן אנצו מארסקה הגדירו בצורה מושלמת את הרמה שבה נמצא כרגע מגן צ'לסי. הוא הצליח לנטרל את לאמין ימאל, לתסכל אותו שוב ושוב במאבקים האישיים על הקו. שחקן הכנף של ברצלונה לא הצליח לעבור את שחקן הבלוז אפילו פעם אחת, וקוקורייה הוסיף לתרומתו ההגנתית גם יכולת התקפית שפתחה את המשחק והכריעה אותו לטובת צ'לסי.

בהתחלה, הוא היה מעורב במהלך שהוביל לשער הראשון של צ'לסי: זו הייתה ההגבהה שלו שאסטבאו נגח, וז'ול קונדה דחק לשערו הוא. לאחר מכן, הוא סחט את הכרטיס הצהוב השני מרונאלד אראוחו, מהלך שסגר למעשה את המשחק. הוא שיחק משחק מושלם וחיזק את מעמדו כאחד המגנים השמאליים הטובים בעולם. מעטים מציגים כזו עקביות, אמינות הגנתית ותרומה התקפית. שחקן שלם כמו שיש מעט מאוד ממנו, וכזה שמופחת בערכו על ידי רבים.

מארק קוקורייה חוסם את לאמין ימאל (IMAGO)מארק קוקורייה חוסם את לאמין ימאל (IMAGO)

רבים זוכרים שקוקורייה שיחק בברצלונה, ויש הטוענים כי למועדון הקטלוני הייתה אופציית רכישה מסוימת כשעבר לפרמייר ליג. לפני כן, מגן צ'לסי הנוכחי בנה את הקריירה שלו בעבודה קשה באייבר ובחטאפה. ההעברה שלו לצ'לסי בסכום עתק הפתיעה רבים, במיוחד לנוכח 68 מיליון האירו ששילם המועדון האנגלי. כיום, אין ספק שההשקעה השתלמה.

תחרות בנבחרת

בעונתו הרביעית בסטמפורד ברידג', קוקורייה הפך לאחד מעמודי התווך של אלופת העולם, ולבעל הבית הבלתי מעורער של עמדת המגן השמאלי בנבחרת ספרד. בתקופה שבה ללה רוחה יש שפע של מגנים שמאליים ברמה גבוהה, כמו אלחנדרו גרימאלדו, אלחנדרו באלדה ואלברו קאררס, כבר אין ספק מי צריך להמשיך להחזיק את העמדה הזו לקראת המונדיאל הבא.

הסוד שלו הוא עקביות. סימן ההיכר שלו הוא אינטנסיביות. כאב ראש אמיתי לחלוצי היריבות, כפי שלאמין ימאל למד על בשרו בלילה הקשה של ברצלונה. קוקורייה קוצר את הפירות של קריירה שבדבריו "מעולם לא הייתה קלה: תמיד יש עליות וירידות. אבל הדבר החשוב ביותר הוא להיות עקבי".

מארק קוקורייה (IMAGO)מארק קוקורייה (IMAGO)

“כיום קוקורייה מחייך. בלונדון כבר מזמן חוגגים את העובדה שיש להם אחד המגנים השמאליים הטובים בעולם, והוא גם השחקן הכי אנדרייטד בעולם. הביצועים שלו הפכו לדבר בטוח, ובגיל 27 הוא נהנה מתקופה נהדרת שעשויה רק להשתפר. הלילה שבו צ'לסי רמסה את ברצלונה ייזכר כלילה שבו מארק קוקורייה כיבה את לאמין ימאל, ורמס את הבלאוגרנה”, נכתב עליו ב’מארקה’.

