סגל מלא למימר לקראת הפועל, מירניאן יפתח

בני סכנין תחזור היום להתאמן אחרי שחזרה ביום שני ממחנה אימונים באילת, כשלזכות שרון מימר עמד סגל מלא, כולל שחקן הרכש החדש יוהאן אנזי, שעל מועמדותו פורסם לראשונה ב-ONE.

בסכנין לא ממהרים לשפוט את יכולתו של הקשר, זאת לאחר שנטל חלק רק בשני אימונים, אך משוכנעים שמדובר בשחקן שיכול וצריך לשדרג את הקישור של הקבוצה. הקשר בן ה-30 נמנה בסגל של נבחרת מדגסקר, כשבעונה האחרונה שותף ב-20 משחקים בליגה הבכירה בבולגריה במדי הבאר.

אנזי, שותף בשלושת משחקי הנבחרת האחרונים של מדינתו, לזכותה כבש שער אחד ובישל אחד נוסף. סכנין שבמקום השביעי אמורה בסוף השבוע לשחק בבלומפילד מול הפועל ת"א שנמצאת במקום החמישי עם שתי נקודות יותר מסכנין, מה שמעצים את חשיבות ומשמעות המשחק.

מי שחזר לארץ וכבר נוטל חלק באימונים הוא החלוץ ארתור מירניאן, השחקן צפוי לחזור לחוד ההתקפה אחרי שהחמיץ את מכבי חיפה. גם גילד אוטאנגה שהחסיר מספר משחקים השנה בגלל שלא הצליח להסדיר את הויזה, נמצא בתמונת ההרכב.

בסכנין מודעים למשחק הקשה הצפוי בבלומפילד: “אם נשחק את המשחק הרגיל שלנו וננצח, נעשה צעד משמעותי במעלה הטבלה. זה יכול לתת לנו פוש חזק מאד להמשך”.