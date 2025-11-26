יום רביעי, 26.11.2025 שעה 09:30
כדורגל עולמי

"צריך להתמודד עם הרעש, נהנה מכל החבילה"

אלונסו דיבר לקראת המשחק של ריאל מדריד מול אולימפיאקוס (22:00): "ניהול חדר ההלבשה חשוב בדיוק כמו הטקטיקה". וגם: ההשוואה למוריניו ואנצ'לוטי

|
צ'אבי אלונסו (IMAGO)
צ'אבי אלונסו (IMAGO)

המחזור החמישי של ליגת האלופות ימשיך הערב (רביעי), כשב-22:00 ריאל מדריד תתארח אצל אולימפיאקוס ותנסה לחזור לעצמה לאחר שלושה משחקים ללא ניצחון בכל המסגרות. הבלאנקוס יודעים ששלוש נקודות הן קריטיות לקראת ההמשך, והמאמן צ’אבי אלונסו דיבר לפני ההתמודדות עם היוונים.

האיש על הקווים של הלבנים התייחס לאמון של חדר ההלבשה בו: “אנחנו צריכים לכבד את השחקנים ואת הקבוצה כולה, ואת האופן שבו הם מתכוננים. אני לא רוצה לדבר על זה. אני יודע שצריך להתמודד עם הרעש החיצוני, אך זה לא אמור לגרום לנו לאבד את מה שחשוב לנו. אנחנו צריכים לדעת איך לעבור את הרגעים האלה. יודעים את ההשלכות של תוצאות רעות, אבל הן לא צריכות להסיט אותנו מהדרך שאנחנו רוצים ללכת בה”.

אלונסו המשיך: “ניהול חדר ההלבשה זה חשוב בדיוק כמו פילוסופיית הכדורגל, העבודה הטקטית והפיזית, וזה תהליך עם שלבים שונים שצריך לדעת איך לנווט בו. בריאל מדריד, זה בסיסי. הייתי צריך לעבוד עם שחקנים גדולים שהם תובעניים ומקצועיים מאוד. הדבר הנפלא בלהיות בריאל מדריד הוא שיש לך אנשים ברמה הזאת, ואז אתה צריך להישאר מחובר איתם”.

שחקני ריאל מדריד (IMAGO)שחקני ריאל מדריד (IMAGO)

על חצי שנה בתפקיד אמר: “לא הבנתי שאני כאן שישה חודשים, אבל זה מתגלגל כמו שציפיתי. עבודה מאוד תובענית עם רגעים טובים, אנחנו במצב שבו אנחנו צריכים להראות תגובה. אני נהנה מכל החבילה, מכל מה שזה כרוך בה. אמרתי את זה ביום הראשון, ואני אגיד את זה שוב”.

הספרדי נשאל אם הוא נהנה בריאל מדריד: “זה תובעני, אבל אני בהחלט לא המאמן הראשון שצריך להתמודד עם המצבים האלה. אני חושב הרבה על מה אנצ’לוטי, מוריניו או פלגריני, המאמנים שהיו לי, היו עושים בזמנם. אלה לא מצבים חדשים. יש לנו את הסטנדרטים הנדרשים וביקורת עצמית. אנחנו יודעים לאן אנחנו רוצים להגיע, וכשאני מחבר את כל זה ביחד, אני נהנה מזה”.

על היריבה היוונית: “אנחנו צריכים משחק טוב כדי לחזור לטעם הניצחון. כדי לעשות זאת, אנחנו צריכים לשחק טוב, להישאר מרוכזים ולהבין שזה משחק חשוב על מקומנו בטבלה. אחרי המשחק נגד ליברפול ושני המשחקים הקודמים, אנחנו רוצים תוצאה אחרת”.

