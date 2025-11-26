יום רביעי, 26.11.2025 שעה 08:33
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
123-144באיירן מינכן1
120-114ארסנל2
121-114אינטר3
1011-175בורוסיה דורטמונד4
106-125צ'לסי5
105-105מנצ'סטר סיטי6
95-144פאריס סן-ז'רמן7
94-115ניוקאסל8
92-84ריאל מדריד9
94-94ליברפול10
97-85גלאטסראיי11
82-74טוטנהאם12
810-85באייר לברקוזן13
75-84ספורטינג ליסבון14
710-125ברצלונה15
79-85קרבאח אגדם16
75-34אטאלנטה17
79-65נאפולי18
66-85מארסיי19
69-104אתלטיקו מדריד20
610-105יובנטוס21
612-55אוניון סט. ז'ילואז22
57-94פ.ס.וו. איינדהובן23
56-44מונאקו24
55-24פאפוס25
410-84קלאב ברוז'26
411-74איינטרכט פרנקפורט27
49-45אתלטיק בילבאו28
38-45בנפיקה ליסבון29
38-25סלביה פראג30
211-75בודה גלימט31
29-24אולימפיאקוס32
112-44פ.צ. קופנהאגן33
110-25ויאריאל34
111-24קייראט35
016-15אייאקס36

"אולי זה היה יותר מדי": פפ מתחרט על ההרכב

מאמן מנצ'סטר סיטי ביצע 10 שינויים ביחס ל-11 שפתחו מול ניוקאסל: "שיחקנו כדי לא לטעות ולא כדי לעשות מה שהיינו אמורים. אני לוקח אחריות מלאה"

|
פפ גווארדיולה (IMAGO)
פפ גווארדיולה (IMAGO)

פפ גווארדיולה חגג את העובדה שהוביל את מנצ'סטר סיטי בפעם המאה בליגת האלופות, אבל מי שחגגו בסיום היו באייר לברקוזן והאוהדים שלה. קבוצת הבונדסליגה, שהגיעה מאוחר לאנגליה בעקבות עיכוב בטיסה, ציפתה לערב קשה, אך במקום זאת חוותה ניצחון מרשים 0:2 שהותיר את גווארדיולה המום ברגע שאמור היה להיות חגיגי.

הספרדי אמר במסיבת העיתונאים לפני המשחק כי "היו יותר אכזבות מרגעים טובים" עבורו ועבור סיטי במפעל האירופי, ואמש זו הייתה עוד אחת מאותן נפילות. ההפסד היה פרי החלטותיו שלו: גווארדיולה הימר וביצע 10 שינויים בהרכב שהפסיד לניוקאסל בשבת, והמהלך פגע בו בגדול.

"אני חייב לקבל את זה", אמר בנוגע לביקורת על מספר השינויים. "אם היינו מנצחים זה לא היה בעיה, אז אני חייב לקבל שאולי זה היה הרבה מדי. תמיד האמנתי שבמהלך עונה ארוכה כולם צריכים להיות מעורבים, אבל אולי זה היה יותר מדי. הם שיחקו כדי לא לטעות במקום לעשות את מה שהיינו צריכים לעשות. זו לא הייתה ההופעה שציפינו לה. אני לוקח אחריות מלאה. פספסנו משהו. פספסנו הזדמנות מדהימה ועכשיו אנחנו צריכים להילחם במשחקים הבאים".

ארלינג הולאנד תופס את הראש (IMAGO)ארלינג הולאנד תופס את הראש (IMAGO)

מאמן לברקוזן, קספר יולמנד, אמר על הרכב סיטי: "זה לו״ז צפוף מאוד לכולן. הרוטציה הרגילה של קבוצת ליגת האלופות היא 5.5 שחקנים, אבל לא משנה את מי סיטי מעלה, זו קבוצה איכותית".

"אני תמיד נחמד מדי"

תקלה במטען בגרמניה גרמה לכך שהמטוס של לברקוזן חזר לשער היציאה ביום שני אחר הצהריים, ועיכבה את נחיתתם במנצ'סטר. יום לאחר מכן, כמות החילופים העצומה של סיטי הותירה גורם בכיר במועדון הגרמני, לדבריו, "בהלם", והוא אמר שהם התכוננו היטב למשחק, אך לא ציפו להרכב כזה.

גורם נוסף בלברקוזן ציין כי שחקנים מרכזיים, אדמונד טאפסובה, לוקאס ואסקס, וגם הארגנטינאים אקקי פרננדס ואסקיאל פלאסיוס, לא היו זמינים, ובגלל זאת הופיעו שישה שחקני נוער על הספסל. כוכב העל ארלינג הולאנד, פיל פודן וריאן שרקי היו על הספסל במחצית הראשונה, וכשהם נכנסו, כבר היה מאוחר מדי להציל את המצב.

ארלינג הולאנד עם פנים נפולות (IMAGO)ארלינג הולאנד עם פנים נפולות (IMAGO)

עומאר מרמוש לא ניצל את ההזדמנות בחוד והתקשה לעורר קהל ביתי שהיה אפטי כמו הקבוצה עצמה. סאביניו ואוסקר בוב היו בשוליים לחלוטין. סיטי נראתה איטית, כבדה ולא מסונכרנת, וההפסד עלול להיות גורלי. זה אומר שהקבוצה מגיעה למשחק מול ריאל מדריד ב־10 בדצמבר תחת לחץ כבד להשיג תוצאה.

גווארדיולה אמר: "הם ניסו, אבל כשאתה בקבוצה גדולה, אתה חייב להראות. כולם, כולל אלה שעלו מהספסל, היו אותו הדבר. כל בעיטה נחסמה, הם החליקו 10 פעמים. אולי עם השחקנים ששיחקו לאחרונה באופן קבוע היינו מגיעים עם יותר ביטחון. אני תמיד אוהב להיות יותר מדי נחמד ולשלב את כולם, כי התחושה שלי היא שאחרי פגרת הנבחרות יש משחק כל שלושה–ארבעה ימים, ואף בן אדם לא יכול לעמוד בזה".

גווארדיולה הפך למאמן השלישי אי פעם שמנהל 100 משחקי ליגת האלופות עם קבוצה אנגלית, אחרי אלכס פרגוסון וארסן ונגר, אבל זה היה ערב שהוא יעדיף לשכוח. כוכב העבר של סיטי, מייקל בראון, אמר: "המסר של הרבה אנשים יהיה: למה לא לפתוח עם הרכב חזק? לנצח ואז לעשות שינויים, זה מה שיגידו".

פפ גווארדיולה (IMAGO)פפ גווארדיולה (IMAGO)

“הייתה תחושה שזה יהיה משחק שגרתי, אבל השינויים נתנו ליריבה בוסט ענק. אתה עולה למגרש, מסתכל לצד השני ורואה כל כך הרבה שחקנים גדולים על הספסל, זה נותן אמונה. ועדיין, התחושה היא שסיטי הייתה חייבת להציג הרבה יותר גם עם ההרכב הזה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */