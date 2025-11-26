"אולי זה היה יותר מדי": פפ מתחרט על ההרכב

פפ גווארדיולה חגג את העובדה שהוביל את מנצ'סטר סיטי בפעם המאה בליגת האלופות, אבל מי שחגגו בסיום היו באייר לברקוזן והאוהדים שלה. קבוצת הבונדסליגה, שהגיעה מאוחר לאנגליה בעקבות עיכוב בטיסה, ציפתה לערב קשה, אך במקום זאת חוותה ניצחון מרשים 0:2 שהותיר את גווארדיולה המום ברגע שאמור היה להיות חגיגי.

הספרדי אמר במסיבת העיתונאים לפני המשחק כי "היו יותר אכזבות מרגעים טובים" עבורו ועבור סיטי במפעל האירופי, ואמש זו הייתה עוד אחת מאותן נפילות. ההפסד היה פרי החלטותיו שלו: גווארדיולה הימר וביצע 10 שינויים בהרכב שהפסיד לניוקאסל בשבת, והמהלך פגע בו בגדול.

"אני חייב לקבל את זה", אמר בנוגע לביקורת על מספר השינויים. "אם היינו מנצחים זה לא היה בעיה, אז אני חייב לקבל שאולי זה היה הרבה מדי. תמיד האמנתי שבמהלך עונה ארוכה כולם צריכים להיות מעורבים, אבל אולי זה היה יותר מדי. הם שיחקו כדי לא לטעות במקום לעשות את מה שהיינו צריכים לעשות. זו לא הייתה ההופעה שציפינו לה. אני לוקח אחריות מלאה. פספסנו משהו. פספסנו הזדמנות מדהימה ועכשיו אנחנו צריכים להילחם במשחקים הבאים".

ארלינג הולאנד תופס את הראש (IMAGO)

מאמן לברקוזן, קספר יולמנד, אמר על הרכב סיטי: "זה לו״ז צפוף מאוד לכולן. הרוטציה הרגילה של קבוצת ליגת האלופות היא 5.5 שחקנים, אבל לא משנה את מי סיטי מעלה, זו קבוצה איכותית".

"אני תמיד נחמד מדי"

תקלה במטען בגרמניה גרמה לכך שהמטוס של לברקוזן חזר לשער היציאה ביום שני אחר הצהריים, ועיכבה את נחיתתם במנצ'סטר. יום לאחר מכן, כמות החילופים העצומה של סיטי הותירה גורם בכיר במועדון הגרמני, לדבריו, "בהלם", והוא אמר שהם התכוננו היטב למשחק, אך לא ציפו להרכב כזה.

גורם נוסף בלברקוזן ציין כי שחקנים מרכזיים, אדמונד טאפסובה, לוקאס ואסקס, וגם הארגנטינאים אקקי פרננדס ואסקיאל פלאסיוס, לא היו זמינים, ובגלל זאת הופיעו שישה שחקני נוער על הספסל. כוכב העל ארלינג הולאנד, פיל פודן וריאן שרקי היו על הספסל במחצית הראשונה, וכשהם נכנסו, כבר היה מאוחר מדי להציל את המצב.

ארלינג הולאנד עם פנים נפולות (IMAGO)

עומאר מרמוש לא ניצל את ההזדמנות בחוד והתקשה לעורר קהל ביתי שהיה אפטי כמו הקבוצה עצמה. סאביניו ואוסקר בוב היו בשוליים לחלוטין. סיטי נראתה איטית, כבדה ולא מסונכרנת, וההפסד עלול להיות גורלי. זה אומר שהקבוצה מגיעה למשחק מול ריאל מדריד ב־10 בדצמבר תחת לחץ כבד להשיג תוצאה.

גווארדיולה אמר: "הם ניסו, אבל כשאתה בקבוצה גדולה, אתה חייב להראות. כולם, כולל אלה שעלו מהספסל, היו אותו הדבר. כל בעיטה נחסמה, הם החליקו 10 פעמים. אולי עם השחקנים ששיחקו לאחרונה באופן קבוע היינו מגיעים עם יותר ביטחון. אני תמיד אוהב להיות יותר מדי נחמד ולשלב את כולם, כי התחושה שלי היא שאחרי פגרת הנבחרות יש משחק כל שלושה–ארבעה ימים, ואף בן אדם לא יכול לעמוד בזה".

גווארדיולה הפך למאמן השלישי אי פעם שמנהל 100 משחקי ליגת האלופות עם קבוצה אנגלית, אחרי אלכס פרגוסון וארסן ונגר, אבל זה היה ערב שהוא יעדיף לשכוח. כוכב העבר של סיטי, מייקל בראון, אמר: "המסר של הרבה אנשים יהיה: למה לא לפתוח עם הרכב חזק? לנצח ואז לעשות שינויים, זה מה שיגידו".

פפ גווארדיולה (IMAGO)

“הייתה תחושה שזה יהיה משחק שגרתי, אבל השינויים נתנו ליריבה בוסט ענק. אתה עולה למגרש, מסתכל לצד השני ורואה כל כך הרבה שחקנים גדולים על הספסל, זה נותן אמונה. ועדיין, התחושה היא שסיטי הייתה חייבת להציג הרבה יותר גם עם ההרכב הזה".