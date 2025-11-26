דקה 88: קופנהאגן - קייראט 1:3

משחקי ליגת האלופות המסקרנים ממשיכים גם הערב (רביעי), כאשר בשעה זו נפתחים המפגשים של השעה המוקדמת, כשבמוקד קייראט אלמטי של דן גלזר ועופרי ארד שלא כשיר למשחק, פוגשת את פ.צ. קופנהאגן למשחק בין קבוצות שעדיין לא ניצחון במפעל. בנוסף, מונאקו פוגשת את פאפוס.

פ.צ קופנהאגן – קייראט אלמטי 1:3

הקזחים, עם שני הנציגים הישראלים שלנו, בעצם במקום ה-35 והלפני האחרון, מקדימים רק את אייאקס של אוסקר גלוך, כשהם עם נקודה אחת בלבד בארבעה משחקים וכאמור חולמים על ניצחון בכורה במפעל. מנגד, גם הדנים עם נקודה אחת בלבד ורוצים להשיג שלוש נקודות ראשונות.

דקה 26, שער! קופנהאגן עלתה ל-0:1: רוברט פרץ באגף השמאלי וסיים מבצע אישי נפלא בבעיטה, שנהדפה על ידי שוער האורחת. לרוע מזלו של טמירלן אנרבקוב העומד בין הקורות, הריבאונד הגיע אל ויקטור דדאסון, שמול שער חשוף נגח לרשת.

דקה 58, שער! קופנהאגן הכפילה את היתרון שלה: השופט הלך לוואר וחזר כשהוא מצביע על הנקודה הלבנה לאחר נגיעת יד ברחבה של שחקן קייראט. ג’ורדן לארסון, הבן של, בעט פנדל מושלם לפינה הגבוהה, 0:2 לקופנהאגן.

דקה 73, שער! קופנהאגן המשיכה לחגוג ועלתה ל-0:3: רוברט פרץ מאגף שמאל, חדר לאמצע ובעט כדור שפגע בשחקן הגנה של קייראט וחדר לרשת.

שחקני קופנהאגן חוגגים נגד קייראט (IMAGO)

פאפוס – מונאקו 2:1

בדיוק כמו במשחק למעלה, גם פה מדובר על מפגש בין שתי קבוצות שצמודות אחת לשנייה בטבלה, לפחות באופן מפתיע לחלוטין. המארחת, שכזכור הדיחה את מכבי ת”א במוקדמות, במקום ה-25 עם חמש נקודות (ניצחון ופעמיים תיקו), כשהם חולמים להמשיך ולהפתיע את אירופה עם ניצחון על הצרפתים, שגם כן עם חמש נקודות ובמקום ה-24, שהשיגו את ניצחון הבכורה במפעל רק במחזור הקודם עם 0:1 על בודו גלימט.

דקה 5, שער! מונאקו עלתה ל-0:1 מוקדם: פתיחה מסחררת לקבוצה מהנסיכות, שדחפה קדימה, ומצאה את הרשת בשלב מוקדם, אחרי שמאגנס אקליוש מסר כדור עומק לטאקומי מינאמינו, והאחרון שחרר בעיטה עם החלק החיצון של הנעל אל הרשת.

דקה 18, שער! פאפוס חזרה למשחק: הקבוצה הקפריסאית השתחררה מההלם של הגול המוקדם שספגה. כדור קרן שהגביה מיסלאב אורסיץ’, מצא את ראשו של זוכה ליגת האלופות עם צ’לסי בעונת 2011/12, דויד לואיז, שנגח בעוצמה אל הרשת הגבוהה של היריבה מצרפת. 1:1 בקפריסין.

דקה 26, שער! היתרון חזר אל מונאקו שעלתה ל-1:2: האורחת קיבלה עזרה לא צפויה משוער פאפוס, נאופטיוס מיקאיל, שמסר לפולארין באלוגון. החלוץ האנגלי-אמריקאי ניצל את המתנה שקיבל כדי לכבוש את השני של קבוצתו.