יום רביעי, 26.11.2025 שעה 21:30
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
123-144באיירן מינכן1
120-114ארסנל2
121-114אינטר3
1011-175בורוסיה דורטמונד4
106-125צ'לסי5
105-105מנצ'סטר סיטי6
95-144פאריס סן-ז'רמן7
94-115ניוקאסל8
92-84ריאל מדריד9
94-94ליברפול10
97-85גלאטסראיי11
82-74טוטנהאם12
810-85באייר לברקוזן13
75-84ספורטינג ליסבון14
710-125ברצלונה15
79-85קרבאח אגדם16
75-34אטאלנטה17
79-65נאפולי18
66-85מארסיי19
69-104אתלטיקו מדריד20
610-105יובנטוס21
612-55אוניון סט. ז'ילואז22
57-94פ.ס.וו. איינדהובן23
56-44מונאקו24
55-24פאפוס25
410-84קלאב ברוז'26
411-74איינטרכט פרנקפורט27
49-45אתלטיק בילבאו28
38-45בנפיקה ליסבון29
38-25סלביה פראג30
211-75בודה גלימט31
29-24אולימפיאקוס32
112-44פ.צ. קופנהאגן33
110-25ויאריאל34
111-24קייראט35
016-15אייאקס36

דקה 88: קופנהאגן - קייראט 1:3

ליגת האלופות, מחזור 5 : דדאסון כבש ראשון, לארסון הכפיל ורוברט הצטרף לחגיגה. סטפאייב צימק. גלזר הוחלף אחרי שעה. במקביל: פאפוס - מונאקו 2:1

|
דן גלזר מנסה לעצור שחקן של קופנהאגן (IMAGO)
דן גלזר מנסה לעצור שחקן של קופנהאגן (IMAGO)

משחקי ליגת האלופות המסקרנים ממשיכים גם הערב (רביעי), כאשר בשעה זו נפתחים המפגשים של השעה המוקדמת, כשבמוקד קייראט אלמטי של דן גלזר ועופרי ארד שלא כשיר למשחק, פוגשת את פ.צ. קופנהאגן למשחק בין קבוצות שעדיין לא ניצחון במפעל. בנוסף, מונאקו פוגשת את פאפוס.

פ.צ קופנהאגן – קייראט אלמטי 1:3

הקזחים, עם שני הנציגים הישראלים שלנו, בעצם במקום ה-35 והלפני האחרון, מקדימים רק את אייאקס של אוסקר גלוך, כשהם עם נקודה אחת בלבד בארבעה משחקים וכאמור חולמים על ניצחון בכורה במפעל. מנגד, גם הדנים עם נקודה אחת בלבד ורוצים להשיג שלוש נקודות ראשונות.

דקה 26, שער! קופנהאגן עלתה ל-0:1: רוברט פרץ באגף השמאלי וסיים מבצע אישי נפלא בבעיטה, שנהדפה על ידי שוער האורחת. לרוע מזלו של טמירלן אנרבקוב העומד בין הקורות, הריבאונד הגיע אל ויקטור דדאסון, שמול שער חשוף נגח לרשת.

דקה 58, שער! קופנהאגן הכפילה את היתרון שלה: השופט הלך לוואר וחזר כשהוא מצביע על הנקודה הלבנה לאחר נגיעת יד ברחבה של שחקן קייראט. ג’ורדן לארסון, הבן של, בעט פנדל מושלם לפינה הגבוהה, 0:2 לקופנהאגן. 

דקה 73, שער! קופנהאגן המשיכה לחגוג ועלתה ל-0:3: רוברט פרץ מאגף שמאל, חדר לאמצע ובעט כדור שפגע בשחקן הגנה של קייראט וחדר לרשת. 

שחקני קופנהאגן חוגגים (IMAGO)שחקני קופנהאגן חוגגים (IMAGO)
שחקני קופנהאגן חוגגים נגד קייראט (IMAGO)שחקני קופנהאגן חוגגים נגד קייראט (IMAGO)

פאפוס – מונאקו 2:1

בדיוק כמו במשחק למעלה, גם פה מדובר על מפגש בין שתי קבוצות שצמודות אחת לשנייה בטבלה, לפחות באופן מפתיע לחלוטין. המארחת, שכזכור הדיחה את מכבי ת”א במוקדמות, במקום ה-25 עם חמש נקודות (ניצחון ופעמיים תיקו), כשהם חולמים להמשיך ולהפתיע את אירופה עם ניצחון על הצרפתים, שגם כן עם חמש נקודות ובמקום ה-24, שהשיגו את ניצחון הבכורה במפעל רק במחזור הקודם עם 0:1 על בודו גלימט.

דקה 5, שער! מונאקו עלתה ל-0:1 מוקדם: פתיחה מסחררת לקבוצה מהנסיכות, שדחפה קדימה, ומצאה את הרשת בשלב מוקדם, אחרי שמאגנס אקליוש מסר כדור עומק לטאקומי מינאמינו, והאחרון שחרר בעיטה עם החלק החיצון של הנעל אל הרשת.

דקה 18, שער! פאפוס חזרה למשחק: הקבוצה הקפריסאית השתחררה מההלם של הגול המוקדם שספגה. כדור קרן שהגביה מיסלאב אורסיץ’, מצא את ראשו של זוכה ליגת האלופות עם צ’לסי בעונת 2011/12, דויד לואיז, שנגח בעוצמה אל הרשת הגבוהה של היריבה מצרפת. 1:1 בקפריסין.

דקה 26, שער! היתרון חזר אל מונאקו שעלתה ל-1:2: האורחת קיבלה עזרה לא צפויה משוער פאפוס, נאופטיוס מיקאיל, שמסר לפולארין באלוגון. החלוץ האנגלי-אמריקאי ניצל את המתנה שקיבל כדי לכבוש את השני של קבוצתו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */