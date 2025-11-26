יום רביעי, 26.11.2025 שעה 19:18
69%1110-116313פנאתינייקוס1
69%1093-117913הפועל ת"א2
67%972-104312אולימפיאקוס3
67%978-103812הכוכב האדום4
62%1021-103513פנרבחצ'ה5
62%1115-115713ולנסיה6
62%1043-113213ז'לגיריס7
58%994-104412מונאקו8
58%1021-102112ברצלונה9
54%1080-109813ריאל מדריד10
50%997-99712אולימפיה מילאנו11
46%1083-106013וירטוס בולוניה12
46%1145-112113דובאי13
42%1017-98012אנדולו אפס14
38%1080-99913באיירן מינכן15
38%1165-116113פאריס16
31%1170-111213באסקוניה17
31%1136-106113פרטיזן בלגרד18
25%1027-90712ליון וילרבאן19
25%1130-106912מכבי ת"א20

רבע 1, 01:00: מכבי ת"א - מילאנו 27:22

יורוליג, מחזור 13: האיטלקים פתחו טוב יותר את ההתמודדות כששאבון שילדס לוהט מכל עבר, לוני ווקר חם מחוץ לקשת מנגד והוא משאיר את הצהובים בתמונה

|
לוני ווקר (דרגאן טשיץ')
לוני ווקר (דרגאן טשיץ')

ביורוליג יש שתי ישראליות, האחת במקום הראשון והשנייה עמוק בתחתית. בשעה זו מכבי תל אביב עולה על הפרקט בהיכל על שם אלכסנדר, במה שאמור להיות משחק הבית האחרון של הקבוצה על אדמת סרביה, למשחק נגד מילאנו במסגרת המחזור ה-13 של היורוליג.

המחזור הערב מביא עימו כמה רמות עניין משלל סיבות. תחילה, ישיבת היורוליג ביום חמישי הקרוב, כשבמועדון מקווים שהמשחק הערב אכן יהיה משחק הבית האחרון על אדמת בלגרד. בכל מקרה, הצהובים פתחו את העונה בצורה מאכזבת מבחינתם, ולמעט ניצחון על הפועל, יש להם עוד שני ניצחונות והם במאזן שלילי רע של 9:3. עודד קטש ייחסר את ג'יילן הורד, טי ג'יי ליף וג'ף דאוטין.

מצבה של מילאנו בטבלה לא נורא. הוא אולי לא טוב בהתחשב בשמות שהגיעו העונה, בכל זאת, מרקו גודוריץ', אלוף אירופה הטרי הצטרף לשאבון שילדס וחבריו, כאשר האיטלקים, שמגיעים לאחר שהובסו על ידי הפועל ת”א, מדורגים במקום ה-11 עם מאזן של שישה ניצחונות אל מול שישה הפסדים. שמעשית הם מרחק ניצחון מהשמינייה הראשונה ושניים בלבד מהמקום השלישי.

בעונה שעברה שתי הקבוצות נפגשו פעמיים במסגרת היורוליג, כשבשני המשחקים האיטלקים יצאו עם ידם על העליונה. בהתמודדות הראשונה מילאנו לא התקשתה עם 86:98, כשבמפגש השני אף הביסה את החבורה של עודד קטש 74:107. למרות זאת, מאז שנת 2000 המאזן בין מכבי למילאנזים עומד על 11:17 צהוב, מה שיכול לעודד, לפחות בקצת, את התל אביבים.

רבע ראשון

חמישיית מכבי ת”א: ג’ימי קלארק, לוני ווקר, אושיי בריסט, רומן סורקין ומרסיו סנטוס.

חמישיית מילאנו: קווין אליס, דווין בוקר, זרק לידיי, שאבון שילדס ולנארדו בולמרו.

שאבון שילדס פתח את המשחק עם חדירה נהדרת על רומן סורקין, דווין בוקר הוסיף 2 עם פלווטר ולוני ווקר העלה את הצהובים על הלוח עם שלשה מדויקת רק כדי לראות את שילדס מוסיף עוד 2. סורקין הניח 2 משלו, שילדס המשיך ללהוט עם צליפה מחוץ לקשת ובוקר העלה את ההפרש ל-6. לוני ווקר וזאק לידיי החליפו שלשות, לנרד בולמרו קלע 2, אך סנטוס דייק מרחוק מנגד. ארמוני ברוקס החזיר עם שלשה משלו ו-2 של לידיי העלו את מילאנו ל-10 הפרש והורידו את הקבוצות לפסק זמן שלקח עודד קטש. ווקר חזר עם חדירה ו-2 קשות, תמיר בלאט קלע נקודות ראשונות עם 2 מחצי מרחק, לוני ווקר השלים ריצת 0:6 של הצהובים עם אנד וואן מחצי מרחק אך החטיא מהקו.

