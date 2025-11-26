יום רביעי, 26.11.2025 שעה 08:30
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
123-144באיירן מינכן1
120-114ארסנל2
121-114אינטר3
1011-175בורוסיה דורטמונד4
106-125צ'לסי5
105-105מנצ'סטר סיטי6
95-144פאריס סן-ז'רמן7
94-115ניוקאסל8
92-84ריאל מדריד9
94-94ליברפול10
97-85גלאטסראיי11
82-74טוטנהאם12
810-85באייר לברקוזן13
75-84ספורטינג ליסבון14
710-125ברצלונה15
79-85קרבאח אגדם16
75-34אטאלנטה17
79-65נאפולי18
66-85מארסיי19
69-104אתלטיקו מדריד20
610-105יובנטוס21
612-55אוניון סט. ז'ילואז22
57-9 4פ.ס.וו. איינדהובן23
56-44מונאקו24
55-24פאפוס25
410-84קלאב ברוז'26
411-74איינטרכט פרנקפורט27
49-45אתלטיק בילבאו28
38-45בנפיקה ליסבון29
38-25סלביה פראג30
211-75בודה גלימט31
29-24אולימפיאקוס32
112-44פ.צ. קופנהאגן33
110-25ויאריאל34
111-24קייראט35
016-15אייאקס36

"לא ככה, ברצלונה", "בלתי מזוהה": הלם בספרד

הקטלונים חטפו תבוסה מצ'לסי בלונדון, בתקשורת קטלו: "לילה שחור שצריך לשכוח". מי כרגע היריבה בשלב הנוקאאוט ומה הם צריכים בשביל לסיים בשמינייה?

|
הכותרות בספרד (צילום מסך)
הכותרות בספרד (צילום מסך)

ביום שאחרי התבוסה 0:3 לצ'לסי בסטמפורד ברידג', כלי התקשורת המובילים בספרד פרסמו ביקורות חריפות על ברצלונה. העיתונים הציגו תמונה קשה של ההופעה של קבוצתו של האנזי פליק, כשהם מדגישים את פערי האינטנסיביות, את הטעויות ואת ההרחקה של רונאלד אראוחו.

ב"מארקה" סיכמו את הערב כך: "זה לא היה היום של ברצלונה. סימני ההתקדמות נעלמו מהר, וצ'לסי החזירה את בארסה למקומה באירופה. השחקנים של פליק לא היו טובים אפילו ב־11 על 11, ועוד פחות לאחר שאראוחו הורחק בסיום המחצית הראשונה". העיתון הדגיש כי ההפסד מסבך את מצבה של הקבוצה בליגת האלופות: "ההפסד השני במפעל אומר שהבלאוגרנה חייבים לנצח בשלושת המשחקים שנותרו, מול פרנקפורט, סלביה פראג וקופנהאגן, כדי לנסות לסיים בין שמונת הראשונות ולהימנע מהפלייאוף".

ב"אס" שמו דגש על עומק הפערים בין הקבוצות: "בין המקום השני בלה ליגה לבין המקום השני בפרמייר ליג יש כיום פער עצום". הם הזכירו את דבריו של קוקורייה לפני המשחק: "הוא אמר שצריך לנצח את ברצלונה על ידי שלילת הכדור וניצחון במאבקים האישיים. לפי אותה מתכון, צ'לסי חיסלה את בארסה 0:3. נכון שברצלונה שיחקה חצי משחק בעשרה שחקנים בגלל הטעות של אראוחו, אבל זה לא מסתיר את שיעור האינטנסיביות והמשחק. צ'לסי שיחקה משהו אחר לגמרי".

שחקני ברצלונה מאוכזבים (IMAGO)שחקני ברצלונה מאוכזבים (IMAGO)

ב"ספורט" תיארו את מה שקרה כערב לשכחה: "לא ככה, בארסה. לילה לשכוח בסטמפורד ברידג'. הם כתבו שצ'לסי הייתה עדיפה מהרגע הראשון: "ברצלונה הובסה מתחילת המשחק ועד סופו על ידי צ'לסי שביצעה את תוכנית המשחק של מארסקה בצורה סמכותית ופרקה בקלות את הקבוצה של פליק. זו הייתה מכה קשה של מציאות. צ'לסי הייתה עדיפה בקצב ובדיוק, בעוד הקבוצה של פליק כמעט לא הצליחה להיראות. ההרחקה של אראוחו במחצית הראשונה הכריעה את המשחק, שכבר לפני ההפסקה היה כמעט גמור".

ב"מונדו דפורטיבו" הלכו על ניסוח חריף לא פחות: "0:3, לילה שחור בסטמפורד ברידג', ששוב היה גדול על בארסה. האורחת נפלה מול צ'לסי שהראתה שהיא אחת המועמדות הבכירות לזכייה בליגת האלופות". בנוסף, הם הדגישו את ניצול המצבים של האנגלים ואת ההרחקה: "הלונדונים ניצלו טוב יותר את המצבים וגם את ההרחקה של אראוחו סמוך להפסקה כדי לקחת שלוש נקודות חשובות". ולבסוף, הזהירו מההשלכות על מצב הקבוצה במפעל: "עם ההפסד הזה, בארסה מסבכת מאוד את מטרתה לסיים בין שמונת הראשונות בשלב הליגה של ליגת האלופות".

ליאם דלאפ כובש את השער השלישי (IMAGO)ליאם דלאפ כובש את השער השלישי (IMAGO)

לברצלונה יש 7 נקודות מתוך 15 אפשריות. המשמעות היא שכדי להגיע לרף 16 נקודות, היא חייבת להוסיף עוד 9 נקודות, כלומר, שלושה ניצחונות בשלושת המשחקים הנותרים. הנקודה החיובית: לוח המשחקים נוח יחסית לברצלונה. במשחק הבא היא תארח את איינטרכט פרנקפורט בקאמפ נואו, במחזור השביעי תצא למשחק חוץ מול סלביה פראג, ואת שלב הליגה תסיים בבית מול קופנהאגן.

הסיכוי שברצלונה תודח לחלוטין (מחוץ לטופ 24) נמוך מאוד. כדי להגיע ל־11 נקודות, היא צריכה להוסיף רק 4 נקודות בשלושת המשחקים, כולם מול יריבות שעל הנייר היא פייבוריטית מובהקת מולם. עם זאת, כדי להימנע מהפלייאוף, הבלאוגרנה יצטרכו לנצח בכל שלושת המשחקים, וגם אז, ייתכן שזה לא יספיק.

נכון לעכשיו זו תמונת הנוקאאוט:

פלייאוף
ריאל מדריד או ליברפול מול פ.ס.וו איינדהובן או מונאקו (מקומות 9/10 מול 23/24)

גלאטסראיי או טוטנהאם מול יובנטוס או אוניון סן ז'ילואז (11/12 מול 21/22)
באייר לברקוזן או ספורטינג ליסבון מול מארסיי או אתלטיקו מדריד (13/14 מול 19/20)
ברצלונה או קרבאח מול אטאלנטה או נאפולי (15/16 מול 17/18)

שמינית הגמר
באיירן מינכן או ארסנל מול המנצחת בין ברצלונה/קרבאח לאטאלנטה/נאפולי (1/2 נגד מנצחות 15/16–17/18)

אינטר או צ'לסי מול המנצחת בין לברקוזן/ספורטינג למארסיי/אתלטיקו (3/4 נגד מנצחות 13/14–19/20)

דורטמונד או מנצ'סטר סיטי מול המנצחת בין גלאטסראיי/טוטנהאם ליובנטוס/אוניון SG (5/6 נגד מנצחות 11/12–21/22)

פ.ס.ז' או ניוקאסל מול המנצחת בין ריאל מדריד/ליברפול לפ.ס.וו/מונאקו (7/8 נגד מנצחות 9/10–23/24)

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */