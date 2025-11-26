"לא ככה, ברצלונה", "בלתי מזוהה": הלם בספרד

ביום שאחרי התבוסה 0:3 לצ'לסי בסטמפורד ברידג', כלי התקשורת המובילים בספרד פרסמו ביקורות חריפות על ברצלונה. העיתונים הציגו תמונה קשה של ההופעה של קבוצתו של האנזי פליק, כשהם מדגישים את פערי האינטנסיביות, את הטעויות ואת ההרחקה של רונאלד אראוחו.

ב"מארקה" סיכמו את הערב כך: "זה לא היה היום של ברצלונה. סימני ההתקדמות נעלמו מהר, וצ'לסי החזירה את בארסה למקומה באירופה. השחקנים של פליק לא היו טובים אפילו ב־11 על 11, ועוד פחות לאחר שאראוחו הורחק בסיום המחצית הראשונה". העיתון הדגיש כי ההפסד מסבך את מצבה של הקבוצה בליגת האלופות: "ההפסד השני במפעל אומר שהבלאוגרנה חייבים לנצח בשלושת המשחקים שנותרו, מול פרנקפורט, סלביה פראג וקופנהאגן, כדי לנסות לסיים בין שמונת הראשונות ולהימנע מהפלייאוף".

ב"אס" שמו דגש על עומק הפערים בין הקבוצות: "בין המקום השני בלה ליגה לבין המקום השני בפרמייר ליג יש כיום פער עצום". הם הזכירו את דבריו של קוקורייה לפני המשחק: "הוא אמר שצריך לנצח את ברצלונה על ידי שלילת הכדור וניצחון במאבקים האישיים. לפי אותה מתכון, צ'לסי חיסלה את בארסה 0:3. נכון שברצלונה שיחקה חצי משחק בעשרה שחקנים בגלל הטעות של אראוחו, אבל זה לא מסתיר את שיעור האינטנסיביות והמשחק. צ'לסי שיחקה משהו אחר לגמרי".

שחקני ברצלונה מאוכזבים (IMAGO)

ב"ספורט" תיארו את מה שקרה כערב לשכחה: "לא ככה, בארסה. לילה לשכוח בסטמפורד ברידג'. הם כתבו שצ'לסי הייתה עדיפה מהרגע הראשון: "ברצלונה הובסה מתחילת המשחק ועד סופו על ידי צ'לסי שביצעה את תוכנית המשחק של מארסקה בצורה סמכותית ופרקה בקלות את הקבוצה של פליק. זו הייתה מכה קשה של מציאות. צ'לסי הייתה עדיפה בקצב ובדיוק, בעוד הקבוצה של פליק כמעט לא הצליחה להיראות. ההרחקה של אראוחו במחצית הראשונה הכריעה את המשחק, שכבר לפני ההפסקה היה כמעט גמור".

ב"מונדו דפורטיבו" הלכו על ניסוח חריף לא פחות: "0:3, לילה שחור בסטמפורד ברידג', ששוב היה גדול על בארסה. האורחת נפלה מול צ'לסי שהראתה שהיא אחת המועמדות הבכירות לזכייה בליגת האלופות". בנוסף, הם הדגישו את ניצול המצבים של האנגלים ואת ההרחקה: "הלונדונים ניצלו טוב יותר את המצבים וגם את ההרחקה של אראוחו סמוך להפסקה כדי לקחת שלוש נקודות חשובות". ולבסוף, הזהירו מההשלכות על מצב הקבוצה במפעל: "עם ההפסד הזה, בארסה מסבכת מאוד את מטרתה לסיים בין שמונת הראשונות בשלב הליגה של ליגת האלופות".

ליאם דלאפ כובש את השער השלישי (IMAGO)

לברצלונה יש 7 נקודות מתוך 15 אפשריות. המשמעות היא שכדי להגיע לרף 16 נקודות, היא חייבת להוסיף עוד 9 נקודות, כלומר, שלושה ניצחונות בשלושת המשחקים הנותרים. הנקודה החיובית: לוח המשחקים נוח יחסית לברצלונה. במשחק הבא היא תארח את איינטרכט פרנקפורט בקאמפ נואו, במחזור השביעי תצא למשחק חוץ מול סלביה פראג, ואת שלב הליגה תסיים בבית מול קופנהאגן.

הסיכוי שברצלונה תודח לחלוטין (מחוץ לטופ 24) נמוך מאוד. כדי להגיע ל־11 נקודות, היא צריכה להוסיף רק 4 נקודות בשלושת המשחקים, כולם מול יריבות שעל הנייר היא פייבוריטית מובהקת מולם. עם זאת, כדי להימנע מהפלייאוף, הבלאוגרנה יצטרכו לנצח בכל שלושת המשחקים, וגם אז, ייתכן שזה לא יספיק.

נכון לעכשיו זו תמונת הנוקאאוט:

פלייאוף

ריאל מדריד או ליברפול מול פ.ס.וו איינדהובן או מונאקו (מקומות 9/10 מול 23/24)

גלאטסראיי או טוטנהאם מול יובנטוס או אוניון סן ז'ילואז (11/12 מול 21/22)

באייר לברקוזן או ספורטינג ליסבון מול מארסיי או אתלטיקו מדריד (13/14 מול 19/20)

ברצלונה או קרבאח מול אטאלנטה או נאפולי (15/16 מול 17/18)

שמינית הגמר

באיירן מינכן או ארסנל מול המנצחת בין ברצלונה/קרבאח לאטאלנטה/נאפולי (1/2 נגד מנצחות 15/16–17/18)

אינטר או צ'לסי מול המנצחת בין לברקוזן/ספורטינג למארסיי/אתלטיקו (3/4 נגד מנצחות 13/14–19/20)

דורטמונד או מנצ'סטר סיטי מול המנצחת בין גלאטסראיי/טוטנהאם ליובנטוס/אוניון SG (5/6 נגד מנצחות 11/12–21/22)

פ.ס.ז' או ניוקאסל מול המנצחת בין ריאל מדריד/ליברפול לפ.ס.וו/מונאקו (7/8 נגד מנצחות 9/10–23/24)