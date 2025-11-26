יום רביעי, 26.11.2025 שעה 06:47
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
87%1703-179515דטרויט פיסטונס
67%1734-180615טורונטו ראפטורס
67%1768-182915מיאמי היט
64%1575-166014ניו יורק ניקס
64%1646-168014פילדלפיה 76'
62%1838-188516אטלנטה הוקס
62%1845-188816קליבלנד קאבלירס
57%1526-162514בוסטון סלטיקס
57%1718-171014שיקגו בולס
50%1861-190116אורלנדו מג'יק
38%1904-182416מילווקי באקס
27%1774-173315שארלוט הורנטס
14%1698-153514ברוקלין נטס
13%1840-166115אינדיאנה פייסרס
7%1778-158214וושינגטון וויזארדס
 מערב 
94%1689-193116אוקלהומה ת'אנדר
83%1318-147512יוסטון רוקטס
79%1613-175714דנבר נאגטס
71%1618-164114לוס אנג'לס לייקרס
71%1576-166314סן אנטוניו ספרס
57%1621-166014מינסוטה טימברוולבס
56%1821-186516גולדן סטייט ווריורס
56%1831-187516פיניקס סאנס
40%1815-179615פורטלנד בלייזרס
36%1735-170214יוטה ג'אז
31%1884-179116ממפיס גריזליס
31%1970-181016סקרמנטו קינגס
25%1828-173216דאלאס מאבריקס
20%1742-164215לוס אנג'לס קליפרס
20%1832-164715ניו אורלינס פליקנס

אורלנדו הביסה את פילדלפיה ב-41 הפרש בגביע

הצגה של המג'יק עם 103:144, כולל 51 נקודות ברבע השני, 31 נקודות לבלאק. ניצחון שני העונה לוושינגטון, 113:132 על אטלנטה, עם 46 נקודות של מקולום

|
שחקני אורלנדו חוגגים (רויטרס)
שחקני אורלנדו חוגגים (רויטרס)

בעיצומה של עונת ה-NBA, משחקי גביע הליגה נמשכו במהלך הלילה (בין שלישי לרביעי) עם שלושה משחקים נוספים.

אורלנדו (8:11) – פילדלפיה (8:9) 103:144

אורלנדו ממשיכה להיראות מצוין, ורשמה ניצחון רביעי בחמישה משחקים. אחרי ההפסד לבוסטון, המג'יק חזרו לשטף ההתקפי שלהם והציגו משחק משכנע במיוחד. הרבע הראשון עוד היה שקול, אבל ברבע השני הגיע המבול: 25:51 מוחץ שהפך את המשך ההתמודדות לגארבג' טיים ארוך והותיר את הסיקסרס ללא מענה.

הניצחון העלה את אורלנדו למאזן 0:3 במסגרת הגביע, בעוד פילדלפיה סיימה רשמית את דרכה בטורניר. אנתוני בלאק כיכב עם 31 נקודות ב־28 דקות, פרנץ ואגנר הוסיף 21 ודזמונד ביין תרם 15. טייריס מקסי ניסה להחזיק את פילי עם 20 נקודות, אך ללא הצלחה.

וושינגטון (15:2) – אטלנטה (8:11) 113:132

עבור וושינגטון, הגביע הפך למעין פסק זמן מהליגה, והזדמנות נדירה לחוות ניצחון. הוויזארדס השיגו רק את ניצחונם השני העונה, הראשון מאז הניצחון בדאלאס לפני יותר מחודש. כבר מהפתיחה וושינגטון שלטה בקצב, נהנתה מערב אדיר של סי.ג'יי מקולום, שסיים עם 46 נקודות, לצד דאבל דאבל מרשים של אלכס סאר, 27 נקודות ו־11 ריבאונדים. אצל אטלנטה, קריסטפס פורזינגיס בלט עם 22 נקודות מול קבוצתו לשעבר, ואונייקה אוקונגוו הוסיף 20.

