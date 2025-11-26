יום רביעי, 26.11.2025 שעה 06:45
ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
123-144באיירן מינכן1
120-114ארסנל2
121-114אינטר3
1011-175בורוסיה דורטמונד4
106-125צ'לסי5
105-105מנצ'סטר סיטי6
95-144פאריס סן-ז'רמן7
94-115ניוקאסל8
92-84ריאל מדריד9
94-94ליברפול10
97-85גלאטסראיי11
82-74טוטנהאם12
810-85באייר לברקוזן13
75-84ספורטינג ליסבון14
710-125ברצלונה15
79-85קרבאח אגדם16
75-34אטאלנטה17
79-65נאפולי18
66-85מארסיי19
69-104אתלטיקו מדריד20
610-105יובנטוס21
612-55אוניון סט. ז'ילואז22
57-94פ.ס.וו. איינדהובן23
56-44מונאקו24
55-24פאפוס25
410-84קלאב ברוז'26
411-74איינטרכט פרנקפורט27
49-45אתלטיק בילבאו28
38-45בנפיקה ליסבון29
38-25סלביה פראג30
211-75בודה גלימט31
29-24אולימפיאקוס32
112-44פ.צ. קופנהאגן33
110-25ויאריאל34
111-24קייראט35
016-15אייאקס36

פליק: נראה ברצלונה אחרת, אני יכול להבטיח לכם

מאמן ברצלונה שיתף את מחשבותיו אחרי המשחק בסטמפורד ברידג' ("יש גם דברים חיוביים") וביקר פומבית את אראוחו על ההרחקה. גארסיה: "לילה מחורבן"

|
האנזי פליק (IMAGO)
האנזי פליק (IMAGO)

האנזי פליק הצטער על ההפסד 3:0 לצ'לסי והדגיש שההרחקה של רונאלד אראוחו הייתה גורם מרכזי למפלה אמש בסטמפורד ברידג'. המאמן הגרמני הודה שיהיה קשה מאוד לברצלונה לסיים בין שמונה הראשונות בשלב הליגה וכך להעפיל ישירות לסיבוב הבא, אך הוא הביע אמון במהפך מיידי.

"הייתה לנו אפשרות לכבוש ראשונים... אבל אז, עם שחקן אחד פחות, זה היה קשה. נלחמנו. ראיתי כמה דברים חיוביים, אבל איבדנו יותר מדי כדורים, איבדנו כדורים קלים מדי תחת לחץ", אמר המאמן. "אני לא יודע כמה דקות זה היה, אבל שיחקנו הרבה זמן בעשרה שחקנים, וצ'לסי היא קבוצה טובה מאוד עם הכדור. אנחנו צריכים לקבל את ההפסד וגם לחשוב בצורה חיובית".

"יהיה מאוד קשה לסיים בין השמונה הראשונות, אבל הכל אפשרי. אנחנו צריכים לשחק באגרסיביות. ראינו צ'לסי דינמית יותר, וזה מה שאני רוצה מהקבוצה שלי. אנחנו צריכים להיאבק יותר ולשחק באגרסיביות גדולה יותר", הוסיף הגרמני.

שחקני צשחקני צ'לסי חוגגים עם ליאם דלאפ (IMAGO)

על המנטליות: "זה לא קל מול קבוצה כמו צ'לסי לנצח עם שחקן אחד פחות. אבל אני חיובי לגבי המשחקים הקרובים. נשארו לנו שלושה משחקים ואני בטוח שנוכל לנצח בהם. אבל היום עשינו כמה טעויות, לא שמרנו על הכדור, חלק מהשחקנים טעו, היום זה לא הספיק, אבל יש גם דברים חיוביים: ראפיניה חזר, מרקוס משחק טוב, אנחנו צריכים להיות חיוביים. אם מנתחים את המשחק, צריך להבין ששיחקנו בעשרה שחקנים וזה משפיע מאוד. משחקים טוב יותר כשיש שחקן אחד יותר. בשביל צ'לסי, לשחק נגד עשרה זה יתרון גדול".

"זה רק משחק אחד. פתחנו טוב, עם מצבים טובים של פראן, ואז עם שחקן אחד פחות זה נהיה קשה מאוד. לא הייתה לנו האינטנסיביות הדרושה, אבל אני חיובי לגבי העתיד", טען.

על אראוחו אמר: "אני לא יודע מה קרה עם הצהוב הראשון. אני צריך לדבר איתו ולראות את הסרטונים, והפעם השנייה, הוא לא היה צריך להיכנס ככה. אבל דברים כאלה קורים בכדורגל. זה לא היה הזמן הנכון ולא המהלך הנכון, אבל ככה זה קרה".

רונאלד אראוחו מורחק (IMAGO)רונאלד אראוחו מורחק (IMAGO)

על ההמשיך אמר: "נראה ברצלונה אחרת, אני יכול להבטיח לכם את זה. אני רואה איך אנחנו מתאמנים, את האינטנסיביות ואת האיכות, וזה שונה מלפני כמה שבועות. יש לי תחושה טובה".

אריק גארסיה ניתח את המשחק לאחר השריקה: "זה היה לילה מחורבן. הגענו אחרי משחק טוב מול אתלטיק בילבאו. פתחנו טוב והיו לנו כמה מצבים מצוינים. ניסינו להחזיק מעמד קצת במחצית השנייה, אבל 2:0 זה הורג אותך. אני חושב שהם לחצו אותנו. לא התאמנו את עצמנו טוב. ניסינו לצאת עם המגנים וזה היה בלתי אפשרי. היינו צריכים לרדוף אחרי הכדור כל הזמן".

שחקני ברצלונה מאוכזבים (IMAGO)שחקני ברצלונה מאוכזבים (IMAGO)

"המשחקים ששיחקנו כבר מוכרים לנו. אנחנו צריכים להיות תחרותיים יותר במשחקים כאלה. מאבקים, כדורים שניים. אם אתה לא הופך את עצמך לחזק, זה בלתי אפשרי לנצח", סיכם.

