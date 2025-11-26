תסכול בהפועל תל אביב: לא הגיע לנו לנצח הפעם

זה לא קורה לה הרבה, אבל זה קרה בפעם החמישית העונה. הפועל תל אביב הגיעה למשחק בבולגריה בו אירחה את ריאל מדריד כשהיא יודעת שניצחון יוציא אותה לפגרה מהמקום הראשון וההתמודדות אף נגררה למותחן, אך בסופו של דבר האדומים לא הצליחו לנצח ונכנעו 75:74. הבשורות הטובות? עדיין ייתכן מצב, ואפילו מצב ריאלי, שהקבוצה תצא לפגרה מהפסגה.

להפועל ת”א מאזן של תשעה ניצחונות וארבעה הפסדים, כאשר אם יש שתי קבוצות בשוויון, המיקום נקבע על פי הפרש סלים. לאדומים הפרש של 86+, כשלמשל פנאתינייקוס עם מאזן דומה בניצחונות והפסדים, אבל הפרש סלים של 53+. אז לכוכב האדום ואולימפיאקוס יש משחק חסר וניצחון ייתן להן מאזן דומה של תשעה ניצחונות, רק שהוא אחת נגד השנייה, וזה הזמן לתת מבט להפרש הסלים.

אחת הקבוצות בוודאות תשתווה להפועל ת”א במאזן, ובשביל שאולימפיאקוס תעקוף את דימיטריס איטודיס וחניכיו, היא צריכה לנצח את הכוכב ב-15 הפרש ומעלה. בשביל שהסרבים יעקפו את הפועל, הם צריכים לנצח את היוונים ב-26 הפרש, כך שהסיכויים של מחזיקת היורוקאפ לצאת אל הפגרה מהפסגה מאוד גבוהים, כאשר קשה לראות מצב שבו הכוכב או אולימפיאקוס ינצחו בהפרש כזה גבוה בקרב צמרת.

פאקונדו קאמפזו מול כריס ג'ונס (IMAGO)

בכל מקרה, בהפועל תל אביב יצאו מאוכזבים מההפסד: “אם היו אומרים לנו כנראה בתחילת השנה שנסיים את דצמבר עם מאזן כזה וכנראה בפסגה, היינו קונים, אבל עם האוכל בא התיאבון וכעת כל הפסד כואב מאוד. יש אכזבה גדולה, כי לא הגיע לנו. אפשר להסתכל בצד החיובי ולומר שהיינו ביום לא טוב ועדיין כמעט ניצחנו את ריאל, אבל לא הגיע לנו”. על השיפוט אמר גורם במועדון: “החלטות קצת מוזרות, אבל לא נתעסק בזה גם כי לא הגיע לנו לנצח”.

החדשות הטובות מבחינת הפועל תל אביב הן שיקרה אירוע די נדיר, ויש למועדון שמונה ימים ללא משחק, להוציא כמובן את הנציגים בנבחרת. במועדון החליטו על חופש עד יום ראשון. שחקני הנבחרת ימריאו היום לגרמניה, וכל השאר נהנים כאמור מחופש עד ראשון, והקבוצה תתפזר כל אחד לדרכו, כאשר נקבע שביום ראשון מתכנסים שוב בבולגריה לקראת המשחק נגד וילרבאן.

כל העיניים והאוזניים בהפועל תל אביב כעת ילכו לכיוון הישיבה הגורלית של קבוצות בעלי רישיון קבע ביורוליג, שם יוכרע האם המשחקים ביורוליג חוזרים לארץ. אגב, בהפועל תל אביב לא משוכנעים שגם אם תתקבל החלטה כזו, שאם אכן יהיו מוכנים לארח את וילרבאן כבר בחמישי הבא במנורה, וייתכן שהחזרה תתעכב בעוד משחק אחד או שניים. בכל מקרה, התנתקות מסופיה לא תהיה כך או כך, כשהצפי הוא לארח שם את הטורקיות ואת דובאי.

איש וויינרייט זורק (הפועל ת"א)

עוד בגזרת החדשות הטובות, הפגרה תאפשר לפצועים להמשיך להחלים מבלי לפספס עוד משחקים, כאשר בהפועל תל אביב פסימיים שהפצועים יהיו כשירים כבר לווילרבאן, אבל כן מאמינים שכל החמישה (ים מדר, טאי אודיאסי, ברונו קבוקלו, גיא פלטין ותומר גינת) יהיו כשירים במהלך חודש דצמבר, כאשר אם כן יש שחקנים שיש עליהם יותר סימן שאלה הם פלטין וקבוקלו, וזאת כי ענייני גב הם רגישים יותר.

בחזרה למשחק. אנטוניו בלייקני סיכם: “אני מסכים שאם היינו פותחים טוב יותר היינו מנצחים, אנחנו רוצים לנצח כל רבע והיינו יכולים לנצח ברבע הראשון, אבל זה לא קרה. בסופו של דבר ניסינו לנצח והפסדנו בנקודה אחת, אם מישהו אחד היה קורה אחרת יכול היה להיות כאן 75:76 לנו, אנחנו קבוצה שמשתפרת ולומדת אחד את השני עדיין. אנחנו נחזור מהפגרה טובים יותר. וילרבאן? מחכים לזה, אבל יש עוד המון זמן, נעשה טיפולים, נחזור לאימונים, נלך יום אחר יום. תודה לקהל שהגיעו, יש לנו אוהדים מדהימים, מצטערים שלא ניצחנו עבורכם, אבל העונה ארוכה ויהיו לנו ניצחונות גדולים”.

כריס ג’ונס, שיחד עם בלייקני הוביל את הקלעים באדום עם 14 נק’ כל אחד: “פתחתי בחמישייה והתחלנו לא טוב את המשחק, ואני יכול לקחת אחריות על זה. ניצחנו בשלושת הרבעים האחרים, פשוט פתחנו קצת איטי מידי וננעלנו בהמשך ממה שאנחנו אמורים במשחק. נלחמנו המון, פגשנו יריבה מצוינת ונלמד מהמשחק הזה בוודאות, אין ספק שנשתפר. למדנו לגבי קשיחות, אנחנו מכירים אחד את השני, אבל העונה ארוכה ואני מרגיש שנמשיך להשתפר ככל שתתקדם העונה”.