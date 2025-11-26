יום רביעי, 26.11.2025 שעה 07:51
כדורגל ישראלי

דור מלול צפוי לפתוח, התלבטות בין חטואל לזיקרי

בהפועל חיפה מתכוננים למפגש מול הפועל ב"ש (שבת, 15:00), כשהקפטן צפוי לחזור לעניינים. רמירז וגומס חזרו להתאמן, בלם קמרוני החל להיבחן בקבוצה

|
שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)
שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)

עקב השזרוע במגרש בבית נגלר שם הפועל חיפה מתאמנת לאורך כל השנה, הקבוצה נאלצת לנדוד ממגרש אימונים אחד בנווה שאנן למגרש הסינטטי בקריית ים, וכל זה כחלק מההכנה לקראת משחק הליגה המסקרן במחזור הקרוב מול הפועל ב"ש (שבת, 15:00) שצפוי להביא כמות גדולה של אלפי צופים משני מחנות האוהדים בשל השעה הנוחה.

ברונו רמירז וסנה גומס חזרו לאימונים מלאים ולפי שעה נראה שרמירז יחזור בוודאות להרכב בזמן שלגבי גומס יש עדיין ספק, בגלל העובדה שלא שיחק בחודש האחרון. מי שצפוי לחזור להרכב הוא הקפטן דור מלול שלא פתח במשחקים האחרונים. כזכור, מאז הדרבי בו החליט המאמן גל אראל להוציא את מלול בדקה ה-30 היה פיחות במעמדו של מלול. בשבוע שעבר התקיימה שיחה בין אראל למלול ונראה שהקפטן יחזור לעניינים.

ההתלבטות הגדולה של גל אראל לקראת המשחק היא בין רועי זיקרי לרותם חטואל שישמח מאד לפתוח מול האקסית, כאשר מקומו של אניס פורת שמפגין יכולת טובה באימונים מובטח. מי שהחל להיבחן בקבוצה הוא הבלם הקמרוני בלונדון מייאפיה, לפי שעה קשה להתרשם מביצועיו של הבלם אבל ניתן להתרשם שמדובר בבלם פיזי מאוד עם נוכחות בהגנה.

