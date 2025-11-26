"לילה אפל בלונדון, בארסה קיבלה מנת מציאות"

אחרי החגיגה בחזרה המיוחדת לקאמפ נואו ביום שבת, שם ברצלונה הביסה 0:4 את אתלטיק בילבאו, הקטלונים טסו ללונדון רק כדי לחוות תבוסה משלה, כשהפסידה 3:0 לצ’לסי במסגרת המחזור החמישי בליגת האלופות.

התקשורת הספרדית לא ריחמה על האנזי פליק ושחקניו: “לילה אפל בלונדון”, נכתב ב’אס’, שהוסיפו: “זה היה סיוט. המחצית הראשונה הייתה חסרת מזל - פראן טורס החמיץ, ז’ול קונדה כבש שער עצמי ואז רונאלד אראוחו הורחק בצהוב שני. במחצית השנייה צ’לסי העלימה את ברצלונה”.

ב’מארקה’ התייחסו למגן השמאלי של צ’לסי, שגדל אצל הקטלונים: “תנו להם להסביר איך הם נתנו למארק קוקורייה לברוח להם מבין הידיים. המגן היה מדהים, והתרומה שלו לא רק הייתה בצד ההגנתי עם השמירה על לאמין ימאל”.

מארק קוקורייה חוסם את לאמין ימאל (IMAGO)

ב’מונדו דפורטיבו כתבו: “ברצלונה קיבלה מנה מהמציאות. הסטמפורד ברידג’ שוב הוכיח שהוא גדול על בארסה, שנפלה מול צ’לסי שמצידה הוכיחה שהיא אחת הקונטנדריות לזכות במפעל”.