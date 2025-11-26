"לילה אפל בלונדון, בארסה קיבלה מנת מציאות"

מערכת ONE
|
אחרי החגיגה בחזרה המיוחדת לקאמפ נואו ביום שבת, שם ברצלונה הביסה 0:4 את אתלטיק בילבאו, הקטלונים טסו ללונדון רק כדי לחוות תבוסה משלה, כשהפסידה 3:0 לצ’לסי במסגרת המחזור החמישי בליגת האלופות.
התקשורת הספרדית לא ריחמה על האנזי פליק ושחקניו: “לילה אפל בלונדון”, נכתב ב’אס’, שהוסיפו: “זה היה סיוט. המחצית הראשונה הייתה חסרת מזל - פראן טורס החמיץ, ז’ול קונדה כבש שער עצמי ואז רונאלד אראוחו הורחק בצהוב שני. במחצית השנייה צ’לסי העלימה את ברצלונה”.
ב’מארקה’ התייחסו למגן השמאלי של צ’לסי, שגדל אצל הקטלונים: “תנו להם להסביר איך הם נתנו למארק קוקורייה לברוח להם מבין הידיים. המגן היה מדהים, והתרומה שלו לא רק הייתה בצד ההגנתי עם השמירה על לאמין ימאל”.
ב’מונדו דפורטיבו כתבו: “ברצלונה קיבלה מנה מהמציאות. הסטמפורד ברידג’ שוב הוכיח שהוא גדול על בארסה, שנפלה מול צ’לסי שמצידה הוכיחה שהיא אחת הקונטנדריות לזכות במפעל”.