"אייאקס חיפשה נקודות בלי גלוך, החתמת המפתח"

אוסקר גלוך ואייאקס המשיכו את ההתרסקות שלהם גם הערב (שלישי), עם הפסד 2:0 לבנפיקה במסגרת ליגת האלופות. ההולנדים ספגו הפסד רביעי ברציפות בכל המסגרות, כאשר נגד הפורטוגלים בזירה האירופית, הקשר הישראלי לא פתח ב-11.

בהולנד ביקרו את הקבוצה המקומית כמובן: “הקבוצה ההולנדית הגרועה ביותר בצ’מפיונס, עוד כישלון”, נכתב ב-’AD’. ב’טלגרף’ עקצו את החבורה של המאמן הזמני פרד גרים: “ההופעה של אייאקס היום הייתה טובה יותר מזו בהפסד לאקסלסיור, זה בטח ייזכר עוד שבועות”.

גלוך, שדווקא קיבל מגרים קרדיט בזירה המקומית עם 90 דקות במשחק הליגה האחרון, כאמור החל את ההתמודדות מהספסל. גם על כך דיברו בתקשורת ההולנדית, שכידוע מתעסקת לא מעט ברכש הישראלי שנחת באמסטרדם הקיץ: “אייאקס יצאה לחפש את הנקודה הראשונה שלה באלופות בלי החתמת המפתח שלה”.

כמו כן, דובר גם על הסיבה שבגללה גלוך לא פתח: “המאמן הזמני ערך חמישה שינויים בהרכב, כולל אוסקר. הסיבה? לדברי גרים, זו לא הייתה ההופעה הגרועה שלהם נגד אקסלסיור, אלא לוח הזמנים העמוס והעובדה שהוא רצה לראות גם אחרים בפעולה”.