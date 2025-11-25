יום שלישי, 25.11.2025 שעה 23:25
כדורסל ישראלי

"מיציץ' לא העניש בסיום, המזל היה עם הזוניה"

באירופה ניתחו את ההפסד 75:74 של הפועל ת"א לריאל מדריד: "הסוף היה מותח כיאה למשחק מרהיב, לבלאנקוס מגיעים שבחים על שניצחו את מוליכת היורוליג"

|
וסיליה מיציץ' בפעולה (IMAGO)
וסיליה מיציץ' בפעולה (IMAGO)

הפועל תל אביב רצתה לשמור בוודאות על מקומה בפסגת היורוליג הערב (שלישי), אך משחק צמוד, מותח ודרמטי מול ריאל מדריד הסתיים בהפסד 75:74 כשווסיליה מיציץ’ החטיא בשניות האחרונות. האדומים נעצרו, ובינתיים באירופה ניתחו את המשחק של הבלאנקוס מול החבורה של דימיטריס איטודיס.

“הסיום היה מותח כיאה למשחק מרהיב”, נכתב ב’אס’ הספרדי, שם הוסיפו: “שום דבר לא היה ודאי עד המהלך האחרון. לריאל מגיע שבחים על כך שניצחה את מוליכת היורוליג”.

ביוון החמיאו ללבנים: “ריאל ניצלה כל הזדמנות במשחק המעבר”, והתייחסו להחטאה של מיציץ’: “יכול היה להכריע את המשחק, לא העניש ולהזוניה היה מזל”.

מכאן, החבורה של איטודיס תנוח קצת לאור הפגרה. בהמשך, למחזיקת היורוקאפ הישראלית מצפה משחקים נגד וילרבאן ביורוליג, הפועל העמק בליגה המקומית ואז וירטוס בולוניה בזירה האירופית.

