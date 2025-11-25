נערים ב' של עירוני טבריה חגגה עם חמישייה

קבוצת שנתון 2010 של עירוני טבריה נאבקה בעונה שעברה על זכייה באליפות מחוז צפון בשנתון נערים ג', אך במחזורים האחרונים של העונה לא הצליחה לשמור על קצב הניצחונות הנחוץ כדי להשיג את המטרה - וכך סיימה את העונה במקום השלישי בטבלה. בעונה הזו ניצבת בפני הקבוצה מטרה מאוד ברורה - לזכות באליפות ולסלול דרך לקבוצת שנתון 2011 להשתלבות בליגה הלאומית החדשה, שתקום בעונה הבאה.

ביום שני האחרון חזרה עירוני טבריה לשחק אחרי חודש ללא משחקים רשמיים. הקבוצה ידעה שניצחון במשחק החוץ מול בני בענה, שמדורגת בתחתית הטבלה, יחזיר אותה למקום השני בטבלה ולמרחק של נקודה אחת מהמוליכה, צעירי כפר כנא. שחקני טבריה הגיעו דרוכים ומוכנים למשחק וזכו בכל הקופה עם ניצחון 2:5, במשחק שבו מלך שעריה, אורי לוי, שכבש עשרה שערים, שבת מהבקעה.

אחרי כמעט חצי שעה של כדורגל ללא שערים, עירוני טבריה הצליחה בעשר דקות לכבוש שני שערים מרגליהם של שליו לוי והוד דואב שהעניקו לאורחים יתרון 0:2. את המחצית השנייה טבריה פתחה בקצב גבוה, שערים שכבשו יהלי אוחיון (52’) ועמית הראל (57’) הכפילו את יתרונה ל-0:4.

שחקני נערים ב' של עירוני טבריה חוגגים (צילום: מוחמד מוסא)

מנגד, שערים שכבשו מוחמד טיבי ועבדל עזיז עלי חליל צימקו את יתרונה של טבריה ל-2:4. בענה נותרה בעשרה שחקנים בדקה ה-70, בעקבות הרחקה בכרטיס אדום ישיר של שחקן, שהתנהג בצורה לא הולמת. בדקה ה-73 שער שכבש רונן ערטול סגר עניין וקבע את תוצאת המשחק - 2:5 לזכות טבריה, שבמחזור החזרה לליגה, בשישי לדצמבר תארח את השלישית בטבלה, הפועל עראבה, למשחק המרכזי של המחזור.

משה בן חמו, מאמן טבריה, אמר בסיום: "משחק טוב, השחקנים עמדו בציפיות, משמעת טקטית טובה, שלטנו במשחק והתוצאה מדברת בעד עצמה. אנחנו במקום השני והמטרות להמשיך את המומנטום המצוין גם בהמשך הליגה. אנחנו מכוונים הכי גבוה שאפשר. לפני שנתיים הקבוצה הזו סיימה במקום הרביעי את העונה, בעונה שעברה במקום השלישי, מקווים להמשיך את ההתקדמות. אני שמח שעובד לצידי עוזר בדמותו של דין מימוני. לא ספק חיזוק משמעותי לכולנו".