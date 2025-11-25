אראוחו פותח בברצלונה, אסטבאו וגרנאצ'ו בצ'לסי

לא הספקנו למצמץ מסיום פגרת הנבחרות ואחרי מחזור רווי באירועים ברחבי אירופה, אנחנו מתפנים אל עבר הבמה המרכזית בכדורגל המועדונים - ליגת האלופות כשבמוקד, צ’לסי תארח את ברצלונה היום (שלישי, 22:00) בסטמפורד ברידג’, זאת במסגרת המחזור החמישי של המפעל.

הכדורגל והמומנטום של הבלוז עוברים מתחת לרדאר, כשבעשרת המשחקים האחרונים של הקבוצה בכל המסגרות, היא נעצרה רק פעמיים עם תיקו אחד והפסד אחד. אנצו מארסקה וחניכיו מגיעים אחרי ניצחון 0:2 על ברנלי, במשחק אותו היא ניצחה אמנם בשיניים, אך המשיכה ביכולת היעילה שלה.

הרכב צ’לסי: רוברטו מרטינז, מאלו גוסטו, טרבו צ’אלובה, ווסלי פופאנה, מארק קוקורייה, ריס ג’יימס, מויסס קאייסדו, אנצו פרננדס, אסטבאו, אלחנדרו גרנאצ’ו ופדרו נטו.

מהצד השני, הקטלונים נמצאים במצב רוח מרומם כשמעבר לעובדה שהם הביסו 0:4 את אתלטיק בילבאו, המשחק עצמו התרחש בקאמפ נואו, אחרי יותר משנתיים בהם שיחקו במונז’ואיק. בכלל, אחרי עשרה משחקים בהם ספגו לא פחות מ-18 שערים, גם עצם השמירה על שער נקי ניפחה את חזה השחקנים לפני ההתמודדות הערב.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ז’ול קונדה, פאו קובארסי, רונאלד אראוחו, אלחנדרו באלדה, אריק גארסיה, פרנקי דה יונג, פרמין לופס, לאמין ימאל, פראן טורס ורוברט לבנדובסקי.