יום שלישי, 25.11.2025 שעה 21:05
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
123-144באיירן מינכן1
120-114ארסנל2
121-114אינטר3
103-104מנצ'סטר סיטי4
95-144פאריס סן-ז'רמן5
92-104ניוקאסל6
92-84ריאל מדריד7
94-94ליברפול8
96-84גלאטסראיי9
82-74טוטנהאם10
77-124ברצלונה11
76-94צ'לסי12
75-84ספורטינג ליסבון13
711-134בורוסיה דורטמונד14
77-84קרבאח אגדם15
75-34אטאלנטה16
69-104אתלטיקו מדריד17
57-94פ.ס.וו. איינדהובן18
56-44מונאקו19
55-24פאפוס20
510-64באייר לברקוזן21
410-84קלאב ברוז'22
411-74איינטרכט פרנקפורט23
49-44נאפולי24
35-64מארסיי25
38-74יובנטוס26
39-44אתלטיק בילבאו27
312-44אוניון סט. ז'ילואז28
28-54בודה גלימט29
28-24סלביה פראג30
29-24אולימפיאקוס31
16-24ויאריאל32
112-44פ.צ. קופנהאגן33
111-24קייראט34
08-24בנפיקה ליסבון35
014-14אייאקס36

אראוחו פותח בברצלונה, אסטבאו וגרנאצ'ו בצ'לסי

הבלם האורוגוואי יחזור להרכב במקום מרטין שפתח במשחק האחרון, גארסיה ימשיך בקישור. בצד השני, הברזילאי והארגנטינאי יפתחו בכנפיים, נטו יעלה בחוד

|
רונאלד אראוחו (IMAGO)
רונאלד אראוחו (IMAGO)

לא הספקנו למצמץ מסיום פגרת הנבחרות ואחרי מחזור רווי באירועים ברחבי אירופה, אנחנו מתפנים אל עבר הבמה המרכזית בכדורגל המועדונים - ליגת האלופות כשבמוקד, צ’לסי תארח את ברצלונה היום (שלישי, 22:00) בסטמפורד ברידג’, זאת במסגרת המחזור החמישי של המפעל.

הכדורגל והמומנטום של הבלוז עוברים מתחת לרדאר, כשבעשרת המשחקים האחרונים של הקבוצה בכל המסגרות, היא נעצרה רק פעמיים עם תיקו אחד והפסד אחד. אנצו מארסקה וחניכיו מגיעים אחרי ניצחון 0:2 על ברנלי, במשחק אותו היא ניצחה אמנם בשיניים, אך המשיכה ביכולת היעילה שלה.

הרכב צ’לסי: רוברטו מרטינז, מאלו גוסטו, טרבו צ’אלובה, ווסלי פופאנה, מארק קוקורייה, ריס ג’יימס, מויסס קאייסדו, אנצו פרננדס, אסטבאו, אלחנדרו גרנאצ’ו ופדרו נטו.

מהצד השני, הקטלונים נמצאים במצב רוח מרומם כשמעבר לעובדה שהם הביסו 0:4 את אתלטיק בילבאו, המשחק עצמו התרחש בקאמפ נואו, אחרי יותר משנתיים בהם שיחקו במונז’ואיק. בכלל, אחרי עשרה משחקים בהם ספגו לא פחות מ-18 שערים, גם עצם השמירה על שער נקי ניפחה את חזה השחקנים לפני ההתמודדות הערב.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ז’ול קונדה, פאו קובארסי, רונאלד אראוחו, אלחנדרו באלדה, אריק גארסיה, פרנקי דה יונג, פרמין לופס, לאמין ימאל, פראן טורס ורוברט לבנדובסקי.

