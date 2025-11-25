פיינגזיכט לא ישחק מול פ"ת אם לא יאריך חוזה

סיפור חדש מתפתח במכבי חיפה, הפעם סביב המגן הצעיר ינון פיינגזיכט. המגן המצטיין, שאמור לפתוח בהרכב במשחק הקרוב מול הפועל פתח תקווה, יעשה זאת רק אם יאריך את חוזהו במועדון.

כפי שפרסמנו ב־ONE, פיינגזיכט, המגן השמאלי הבולט, מסיים את חוזהו בסיום העונה. במכבי חיפה לא מיהרו להאריך את חוזהו, אך לאחר הפרסום דאגו להציע לו חוזה חדש לשלוש עונות.

במועדון קיימת החלטה עקרונית שלא לאפשר לפיינגזיכט להשתלב בהרכב של ברק בכר, אם לא יחתום ביומיים הקרובים על ההסכם החדש. עם זאת, חתימה על חוזה חדש היא תהליך שלרוב נמשך מספר ימים.

ינון פיינגזיכט (לילך וויס-רוזנברג)

לפיינגזיכט יש דרכון פולני, ובמשחק קבוצת הנוער במסגרת ליגת האלופות מול אוסטריה וינה הוא בלט במיוחד עובדה שכבר עוררה התעניינות מצדו של מועדונים באירופה. לעומת זאת, הוא לא יצא עם קבוצת הנוער למשחק מול נאנט הצרפתית, משום שבכר הבהיר כי הוא מתכנן לשלבו במשחקי הקבוצה הבוגרת.

השאלה המרכזית כעת היא מה יקרה ביומיים הקרובים והאם בכר יוכל בסופו של דבר להציב את המגן הצעיר בהרכב. כפי שפרסמנו, מנגד, הקשר דניאל דרזי, שגם הוא הוקפץ לקבוצה הבוגרת, כבר סיכם על חוזה חדש לשלוש עונות ונמצא בדרך לחתימה רשמית.

דניאל דרזי (לילך וויס-רוזנברג)

בתוך כך, מי שבולט במיוחד באימונים הוא החלוץ גיא מלמד, שצפוי להתחיל לקבל דקות משחק תחת בכר.