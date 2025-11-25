יום שלישי, 25.11.2025 שעה 21:48
יורוליג 25-26
75%1018-110512הפועל ת"א1
67%972-104312אולימפיאקוס2
67%978-103812הכוכב האדום3
67%1041-107212פנאתינייקוס4
58%994-104412מונאקו5
58%1021-102112ברצלונה6
58%957-96912פנרבחצ'ה7
58%1051-106712ולנסיה8
58%976-105012ז'לגיריס9
50%997-99712אולימפיה מילאנו10
50%1006-102312ריאל מדריד11
50%1017-99612וירטוס בולוניה12
46%1145-112113דובאי13
42%1017-98012אנדולו אפס14
42%990-93512באיירן מינכן15
38%1165-116113פאריס16
33%1088-104512באסקוניה17
33%1045-99212פרטיזן בלגרד18
25%1027-90712ליון וילרבאן19
25%1130-106912מכבי ת"א20

במשחק נהדר: דובאי גברה 89:90 על פאריס

הקבוצה מהאמירויות העלתה מאזנה ל-5:8 בזכות יכולת טובה של רייט (24 נק'). וויליס (22'), לא עזר לצרפתים שירדו ל-8:5. פנר ניצחה את בולוניה 64:66

מפיונדו קבנגלה מטביע (IMAGO)
מפיונדו קבנגלה מטביע (IMAGO)

לצד משחקה של הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד, המחזור ה-13 של היורוליג נערך הערב (שלישי) כאשר במשחק המוקדם, דובאי גברה 89:90 על פאריס בקרב מהחלק התחתון של הטבלה ולאחר מכן פנרבחצ’ה ניצחה בביתה את בולוניה 64:66. בהמשך, ז’לגיריס תארח את באסקוניה, פנאתינייקוס את פרטיזן ובאיירן מינכן תתארח אצל ולנסיה.

דובאי – פאריס 89:90

הקבוצה הצרפתית פתחה מצוין עם רבע ראשון של 17:32, הקבוצה מאיחוד האמירויות הגיבה עם רבע שני נפלא משלה של 13:29 וירדה להפסקה ביתרון, ואחרי מחצית שנייה צמודה בה שתי הקבוצות היו קרובות להשיג את הניצחון היקר, המארחת יצאה עם ידה על העליונה, בעיקר בזכות יכולת מצוינת של מקינלי רייט שקלע 24 נקודות. בצד השני היה זה דרק וויליס שבלט עם 22 נק’, אך לא הצליח לעזור לפאריס שירדה למאזן של 8:5. דובאי מנגד, שיפרה מעט את מעמדה וכעת נמצאת עם מאזן של 7:6.

פנרבחצ’ה – וירטוס בולוניה 64:66

במשחק שהיה צמוד לכל אורכו, הטורקים הצליחו להתעלות בסיום ועלו למאזן של 5:8 בזכות ניצחון חמישי ברציפות במפעל, שמבסס אותם בחלק העליון של הטבלה. אקס מכבי ת”א, ווייד בולדווין, בלט בצד המנצח עם 18 נקודות והוביל את פנר לניצחון על האיטלקים, שנעצרו אחרי הניצחון על הצהובים של קטש במחזור הקודם וירדו למאזן של 7:6.

