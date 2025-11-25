במשחק נהדר: דובאי גברה 89:90 על פאריס

לצד משחקה של הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד, המחזור ה-13 של היורוליג נערך הערב (שלישי) כאשר במשחק המוקדם, דובאי גברה 89:90 על פאריס בקרב מהחלק התחתון של הטבלה ולאחר מכן פנרבחצ’ה ניצחה בביתה את בולוניה 64:66. בהמשך, ז’לגיריס תארח את באסקוניה, פנאתינייקוס את פרטיזן ובאיירן מינכן תתארח אצל ולנסיה.

דובאי – פאריס 89:90

הקבוצה הצרפתית פתחה מצוין עם רבע ראשון של 17:32, הקבוצה מאיחוד האמירויות הגיבה עם רבע שני נפלא משלה של 13:29 וירדה להפסקה ביתרון, ואחרי מחצית שנייה צמודה בה שתי הקבוצות היו קרובות להשיג את הניצחון היקר, המארחת יצאה עם ידה על העליונה, בעיקר בזכות יכולת מצוינת של מקינלי רייט שקלע 24 נקודות. בצד השני היה זה דרק וויליס שבלט עם 22 נק’, אך לא הצליח לעזור לפאריס שירדה למאזן של 8:5. דובאי מנגד, שיפרה מעט את מעמדה וכעת נמצאת עם מאזן של 7:6.

פנרבחצ’ה – וירטוס בולוניה 64:66

במשחק שהיה צמוד לכל אורכו, הטורקים הצליחו להתעלות בסיום ועלו למאזן של 5:8 בזכות ניצחון חמישי ברציפות במפעל, שמבסס אותם בחלק העליון של הטבלה. אקס מכבי ת”א, ווייד בולדווין, בלט בצד המנצח עם 18 נקודות והוביל את פנר לניצחון על האיטלקים, שנעצרו אחרי הניצחון על הצהובים של קטש במחזור הקודם וירדו למאזן של 7:6.