יום שלישי, 25.11.2025 שעה 21:48
ספורט אחר  >> גלישת רוח

אליפות אירופה חודשה, ראובני עדיין במקום הראשון

לאחר שפתיחתה נדחתה, תחרות גלישת הרוח שבפלארמו חודשה כשהישראלי סיפק הופעה מצוינת. יואב עומר במקום ה-13, תמר שטיינברג מחזיקה במקום השלישי

תום ראובני (רויטרס)
עם תחרות אישית מצוינת, האלוף האולימפי תום ראובני ממשיך להוביל במקום הראשון באליפות אירופה בגלישת רוח בפאלרמו שבאיטליה. בנשים, תמר שטיינברג במקום השלישי בתחרות.

התחרות חודשה היום (שלישי) והושלמו שיוטים שהתפספסו מיום הפתיחה שלה בגלל מזג האוויר, כך שהיו הפעם חמישה שיוטים. בסיומם, ראובני נותר במקום הראשון בדירוג הכללי עם הופעה מצוינת כאשר סיים שיוטים במקומות המובילים (9,2,16,2,4).

בנוסף, יואב עומר ירד למקום ה-13 הכללי (4,2,28,7,16). יואב כהן במקום ה-25 ותומר ורדימון מדורג 44 נכון לעכשיו באליפות אירופה.

אצל הנשים, סגנית אלופת העולם המכהנת תמר שטיינברג סיימה את יום השיוטים השני במקום השלישי (8,28,1,3,16). דניאלה פלג במקום הרביעי הכללי במרחק שתי נקודות שליליות ממנה אחרי שהייתה יציבה יחסית (7,18,6,12,8). מאיה מוריס מדורגת במקום ה-30.

