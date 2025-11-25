פיפ"א פרסמה את הדרגים להגרלת מונדיאל 2026

ב-11 ביוני 2026 ייפתח לו מונדיאל 2026 בארצות הברית, קנדה ומקסיקו. הטורניר הורחב ל-48 נבחרות כידוע, כאשר שלב הבתים ייקבע בהגרלה שתערך ב-5 בדצמבר. פיפ”א פרסמה היום (שלישי) את הדרגים של הנבחרות שכבר הבטיחו העפלה, כאשר הנבחרות שיגיעו מהפלייאוף יהיו בדרג הרביעי.

התחרות תורכב מ-12 בתים של ארבע נבחרות כל אחד. שתי הראשונות מכל בית יעפילו לשלב הנוקאאוט, ולצידן גם שמונה הנבחרות בעלות המקום השלישי הטוב ביותר. משם יתחיל שלב הנוקאאוט, שיימשך עד הגמר.

איך תעבוד ההגרלה? לא מסובך, היא תחל כאשר כל הקבוצות מדרג 1 יוגרלו לבתים 1 עד 12. לאחר מכן היא תימשך עם דרגים 2, 3 ו-4 בסדר הזה, שישובצו לכל הבתים שיש.

ליאו מסי וארגנטינה ברגע הנפת גביע המונדיאל (רדאד ג'בארה)

בנוסף, כדי להבטיח איזון תחרותי, נקבעו שני מסלולים נפרדים לחצי הגמר. על מנת להשיג חלוקה מאוזנת של הנבחרות, ארבע הקבוצות המדורגות גבוה בדירוג של פיפ"א כאשר יוגרלו, יהיו כפופות לאילוצים מסוימים.

הקבוצה המדורגת ראשונה (ספרד) והקבוצה המדורגת שנייה (ארגנטינה) יוגרלו באופן אקראי למסלולים מנוגדים, ואותו עיקרון יחול על הקבוצות המדורגות השלישית (צרפת) והרביעית (אנגליה. זה יבטיח שאם ינצחו בבתיהן, שתי הקבוצות המדורגות גבוה יותר לא ייפגשו לפני הגמר.

שחקני ספרד (IMAGO)

רשימת הדרגים

דרג 1: קנדה, מקסיקו, ארה"ב, ספרד, ארגנטינה, צרפת, אנגליה, ברזיל, פורטוגל, הולנד, בלגיה, גרמניה.

דרג 2: קרואטיה, מרוקו, קולומביה, אורוגוואי, שווייץ, יפן, סנגל, איראן, דרום קוריאה, אקוודור, אוסטריה, אוסטרליה.

דרג 3: נורבגיה, פנמה, מצרים, אלג'יריה, סקוטלנד, פרגוואי, תוניסיה, חוף השנהב, אוזבקיסטן, קטאר, ערב הסעודית, דרום אפריקה.

דרג 4: ירדן, כף ורדה, גאנה, קוראסאו, האיטי, ניו זילנד, ועוד 6 נבחרות נוספות שיעלו מהפלייאוף.