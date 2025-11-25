ילדים א': רובי שפירא רוצה לחזור לנצח בגביע

משחקי סיבוב ג' של גביע המדינה בשנתון ילדים א' ייכנסו להילוך גבוה בסופ"ש הקרוב. אחת מהקבוצות, שאינן הפסידו העונה באף משחק רשמי, היא מ.ס רובי שפירא חיפה - שניצחה בחמישה משחקי ליגה ומשחק אחד סיימה בתוצאת תיקו, זאת לאחר שבשני השלבים הקודמים במשחקי הגביע זכתה בניצחונות בהפרשים גבוהים במשחקי החוץ מול הפועל הרצליה וצפרירים חולון.

הקבוצה מהכרמל תתארח ביום שישי אצל קבוצת "צו פיוס" של מכבי השרון הנתניה - שהפסידה רק פעם אחת העונה במשחקי הליגה ובשלב הקודם זכתה בניצחון גדול במשחק חוץ מול סקציה מעלות תרשיחא.



מ.ס רובי שפירא אירחה במוצאי השבת האחרונה במגרש בעתלית את משחק הדרבי החיפאי מול קבוצת "צו פיוס" של מכבי נווה שאנן, עם תקוות לשמור על מאזן מושלם בתום שישה משחקי ליגה, בעוד שהקבוצה האורחת, שעמדה על מאזן של שני ניצחונות ושני הפסדים עלתה למשחק עם רצון רב לשפר את מאזנה ולהיות גם הקבוצה, שקוטעת את המאזן המושלם של יריבתה.



מ.ס רובי שפירא חיפה נתקלה ביריבה עיקשת, שהצליחה לחזור שלוש פעמים מפיגור: בתחילה הצליחה רובי שפירא לעלות ליתרון 0:1 משער של אדהם זרעיני, בסיומה של התקפה מסודרת.

לאחר מכן, ספגה הקבוצה שער בנגיחה לאחר הגבהת כדור חופשי, אך לאחר מכן, אמיליו רוחנא, שעלה כמחליף זמן קצר קודם לכן, כבש שער בנגיעתו הראשונה בכדור והעלה את רובי שפירא ליתרון 1:2, אך לפני הפסקת המחצית נווה שאנן שוב כבשה שער שוויון 2:2.

כ-20 דקות לאחר פתיחת המחצית השניה, בעיטה עוצמתית של פטין דיאב לחיבורים העניקה לרובי שפירא יתרון 2:3, אך לאחר מספר דקות נווה שאנן כבשה שער שקבע את תוצאת המשחק - שוויון 3:3. את השערים לזכות נווה שאנן כבשו: איתי אשכנזי, עומרי קנזאבלי ועמית פירטל.



ווסים הלון, מאמן רובי שפירא, סיכם את המשחק: ״היה משחק קצבי וטוב משני הצדדים, שהתנהל מצד לצד והובקעו בו שערים רבים. ידענו שאנו באים לשחק הגד קבוצה טובה ופיזית מאוד, שסיימה בעונה שעברה עם המאזן הטוב בליגה והבקיעה המון שערים, אך שחקניי היו מוכנים למשחק ואפילו הגיעו לכמה מצבי הבקעה בטוחים, שאילו היו מתורגמים לשערים היו יכולים לתת לנו ניצחון במשחק״.

הלון הוסיף: ״דיברתי עם השחקנים שלי על ריכוז לאחר הבקעת שערים שלנו, ציינתי בפניהם שאלו דקות קריטיות שצריכים להיות מרוכזים בהן ולהשתלט על האופוריה והשמחה שמגיעה אחרי הגולים, אין לי ספק שהם ילמדו מזה וישתפרו״.



על העונה שעוברת על הקבוצה הוסיף המאמן: ״מדובר כאן בקבוצה שנבנתה רק בעונה שעברה. הצלחנו ליצור חבורת שחקנים מוכשרת, שרוצה מאוד להצליח ומשקיעה המון בכדורגל. אנו מתחילים לראות את התוצאות. כמו שאנחנו יודעים בכדורגל לוקח זמן לגבש קבוצה״.

״ניתן לראות את התוצאות שלאחר כמעט חודשיים גם במסגרת הליגה וגם בגביע הקבוצה ניצחה בכל משחקיה עד למשחק האחרון נגד נווה שאנן שנגמר בתיקו. אנחנו רוצים להמשיך את ההתקדמות, הן במפעל גביע המדינה וגם בליגה. מקווים לחזור מנתניה עם ניצחון וכרטיס לשלב הבא. המטרות שלנו הן להמשיך לטפח ולקדם את השחקנים הנפלאים, להטמיע בהם מקצועיות ותשוקה לכדורגל״.



ווסים הלון מוצא לנכון לשבח את שותפיו לדרך: ״אני רוצה להודות לכל אנשי המועדון, בראשם ברוך סער, מנכ״ל המועדון ואיימן חלאיילה, המנהל המקצועי, שמציבים לנו כאן תנאים אירופאיים להצלחת המועדון והקבוצה בפרט, הן מבחינה מקצועית והן מבחינה לוגיסטית״.