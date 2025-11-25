דניאל חזן יצטרף כבעלים-שותף בהפועל חיפה

דניאל חזן על סף סיכום כבעלים-שותף בהפועל חיפה. סוכן השחקנים ואיש העסקים בן ה-32, שבעונה שעברה הצטרף במתכונת זהה לעירוני נהריה ועזב לפני כחודש בשל מחלוקות עם הצוות המקצועי בנהריה על רקע החלפת הזרים של הקבוצה, מנהל משא ומתן מתקדם עם האדומים מהכרמל ונראה כי העסקה תיסגר בימים הקרובים.

כזכור, לאחר פיצוץ השותפות בין חזן לנהריה, ראיין טוראל, מיוצגו של חזן, עזב את נהריה והצטרף להפועל חיפה. כבר אז, כפי שפורסם ב-ONE, חזן החל לבדוק את האפשרות להצטרף להפועל חיפה.

ווסלי האריס, הפורוורד של חיפה, שלא שיחק בניצחון הדרמטי אתמול (103:104) על אליצור יבנה בשל כאבים בשוק, יעבור מחר בדיקת MRI לאבחון חומרת הפציעה ומשך זמן ההיעדרות.