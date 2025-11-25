יום שלישי, 25.11.2025 שעה 20:08
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
12570-6167הפועל אילת
11489-5776מכבי אשדוד
11459-5266מכבי רחובות
11565-6137עירוני נהריה
11720-7338אליצור יבנה
11603-6037הפועל מגדל העמק
11512-5107הפועל חיפה
10508-5296אליצור אשקלון
10503-5066מ.כ. עוטף דרום
10590-5737מכבי פ"ת
10616-5827מכבי קריית גת
9379-4266א.ס. רמה"ש
8549-5036אליצור שומרון
7660-5567מ.ס צפת
6524-4736מכבי חיפה
5448-3695מכבי מעלה אדומים

דניאל חזן יצטרף כבעלים-שותף בהפועל חיפה

כפי שפורסם ב-ONE, סוכן השחקנים ואיש העסקים שעזב את עירוני טבריה אחרי חילוקי דעות בין הצדדים, יצטרף לאדומים מהכרמל שירדו ללאומית בעונה שעברה

|
דניאל חזן (רועי כפיר)
דניאל חזן (רועי כפיר)

דניאל חזן על סף סיכום כבעלים-שותף בהפועל חיפה. סוכן השחקנים ואיש העסקים בן ה-32, שבעונה שעברה הצטרף במתכונת זהה לעירוני נהריה ועזב לפני כחודש בשל מחלוקות עם הצוות המקצועי בנהריה על רקע החלפת הזרים של הקבוצה, מנהל משא ומתן מתקדם עם האדומים מהכרמל ונראה כי העסקה תיסגר בימים הקרובים. 

כזכור, לאחר פיצוץ השותפות בין חזן לנהריה, ראיין טוראל, מיוצגו של חזן, עזב את נהריה והצטרף להפועל חיפה. כבר אז, כפי שפורסם ב-ONE, חזן החל לבדוק את האפשרות להצטרף להפועל חיפה. 

ווסלי האריס, הפורוורד של חיפה, שלא שיחק בניצחון הדרמטי אתמול (103:104) על אליצור יבנה בשל כאבים בשוק, יעבור מחר בדיקת MRI לאבחון חומרת הפציעה ומשך זמן ההיעדרות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגן כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */