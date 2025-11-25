יום שלישי, 25.11.2025 שעה 18:28
כדורגל עולמי  >> מוקדמות יורו נשים

ברגל ימין: 0:2 לנבחרת הנערות U19 על קזחסטן

במשחק שפתח את קמפיין מוקדמות היורו, שלומי דורה והחניכות שלו רשמו שלוש נקודות ראשונות, תמר גורן ומעיין בן ישראל כבשו. ביום שישי - מלטה מחכה

|
נבחרת הנערות עד גיל 19 (ההתאחדות)
נבחרת הנערות עד גיל 19 (ההתאחדות)

נבחרת הנערות עד גיל 19 פתחה ברגל ימין את קמפיין מוקדמות היורו, כאשר היום (שלישי) החבורה של שלומי דורה ניצחה 0:2 את קזחסטן במסגרת המחזור הראשון.

כאמור, דורה והשחקניות רשמו ניצחון חלק על קזחסטן, זאת בפתיחת הקמפיין, כשהשערים הגיעו רק במחצית הראשונה, כאשר תמר גורן כבשה כבר אחרי תשע דקות בלבד, כשמעיין בן ישראל הכפילה בדקה ה-25 וקבעה את תוצאת המשחק.

כעת, לאחר הניצחון החלק והמרשים על קזחסטן, לשלומי דורה מצפה מפגשים נוספים, כאשר כבר בעוד שלושה ימים, ביום שישי, הוא והשחקניות יארחו גם את מלטה, כשב-1/12 הנבחרת תצא למשחק חוץ מול לטביה.

