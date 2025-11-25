ברגל ימין: 0:2 לנבחרת הנערות U19 על קזחסטן

נבחרת הנערות עד גיל 19 פתחה ברגל ימין את קמפיין מוקדמות היורו, כאשר היום (שלישי) החבורה של שלומי דורה ניצחה 0:2 את קזחסטן במסגרת המחזור הראשון.

כאמור, דורה והשחקניות רשמו ניצחון חלק על קזחסטן, זאת בפתיחת הקמפיין, כשהשערים הגיעו רק במחצית הראשונה, כאשר תמר גורן כבשה כבר אחרי תשע דקות בלבד, כשמעיין בן ישראל הכפילה בדקה ה-25 וקבעה את תוצאת המשחק.

כעת, לאחר הניצחון החלק והמרשים על קזחסטן, לשלומי דורה מצפה מפגשים נוספים, כאשר כבר בעוד שלושה ימים, ביום שישי, הוא והשחקניות יארחו גם את מלטה, כשב-1/12 הנבחרת תצא למשחק חוץ מול לטביה.