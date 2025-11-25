יום שלישי, 25.11.2025 שעה 18:28
כדורגל עולמי

פורטוגל נושמת לרווחה: עונש קל בלבד לרונאלדו

אחרי הכרטיס האדום נגד אירלנד, CR7 קיבל השעיה ממשחק אחד בלבד שאותה למעשה כבר ריצה במשחק האחרון במוקדמות. בנוסף, קיבל הרחקה ל-2 משחקים על תנאי

|
כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)
כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

נבחרת פורטוגל אומנם כבר הבטיחה את העפלתה למונדיאל 2026, אך במחזור התשיעי והלפני אחרון בבתים של שלב המוקדמות, הסלסאו מעט הסתבכו עם הפסד 2:0 לאירלנד שבמהלכו כריסטיאנו רונאלדו ספג כרטיס אדום בעקבות מרפק ששלח לשחקן אירי.

הפורטוגלים חששו תחילה שעונשו של CR7 יהיה חמור, מה שיביא לכך שהוא יפספס גם את המשחקים הראשונים בשלב הבתים של גביע העולם בארצות הברית, קנדה ומקסיקו – אך החשש הזה למעשה הוסר היום (שלישי).

ועדת המשמעת של פיפ”א קבעה לכוכב אל נאסר השעיה של משחק אחד בלבד כעונש על אותו אירוע מול אירלנד, כשבעצם הוא כבר ריצה את אותה השעיה במשחק המוקדמות האחרון (המחזור העשירי), כשפורטוגל התפוצצה בלעדיו עם 1:9 אדיר על ארמניה.

בנוסף להשעיה ממשחק אחד בפועל, שמאחוריו כאמור, רונאלדו קיבל עונש של הרחקה משני משחקים על תנאי אם יחזור על התנהגות דומה בהמשך. כלומר, כריסטיאנו יוכל בסופו של דבר לשחק מפתיחת המונדיאל יחד עם פורטוגל.

