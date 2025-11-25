יום שלישי, 25.11.2025 שעה 21:07
ליגת האלופות 25-26
123-144באיירן מינכן1
120-114ארסנל2
121-114אינטר3
103-104מנצ'סטר סיטי4
95-144פאריס סן-ז'רמן5
92-104ניוקאסל6
92-84ריאל מדריד7
94-94ליברפול8
96-84גלאטסראיי9
82-74טוטנהאם10
77-124ברצלונה11
76-94צ'לסי12
75-84ספורטינג ליסבון13
711-134בורוסיה דורטמונד14
77-84קרבאח אגדם15
75-34אטאלנטה16
69-104אתלטיקו מדריד17
57-94פ.ס.וו. איינדהובן18
56-44מונאקו19
55-24פאפוס20
510-64באייר לברקוזן21
410-84קלאב ברוז'22
411-74איינטרכט פרנקפורט23
49-44נאפולי24
35-64מארסיי25
38-74יובנטוס26
39-44אתלטיק בילבאו27
312-44אוניון סט. ז'ילואז28
28-54בודה גלימט29
28-24סלביה פראג30
29-24אולימפיאקוס31
16-24ויאריאל32
112-44פ.צ. קופנהאגן33
111-24קייראט34
08-24בנפיקה ליסבון35
014-14אייאקס36

ענאן חלאילי בהרכב סן ז'ילואז נגד גלאטסראיי

הקיצוני הישראלי יפתח ב-11 של קבוצתו הבלגית לקראת המשחק המסקרן נגד היריבה הטורקית בליגת האלופות. סאנה, גונדואן ואיקארדי בהתקפת המארחת מנגד

|
ענאן חלאילי (IMAGO)
ענאן חלאילי (IMAGO)

פגרת הנבחרות תמה ומשחקי הליגות המקומיות חזרו, והערב (שלישי) תורה של ליגת האלופות. המחזור החמישי של שלב הליגה בצ’מפיונס ליג ייצא לדרך בשעה 19:45 עם המשחקים המוקדמים, כשבמוקד – משחק מסקרן במיוחד בטורקיה, שם גלאטסראיי תארח את אוניון סן ז’ילואז של ענאן חלאילי.

הרכב גלאטסראיי: אוגורג׳אן שאקיר, רולאנד שאלאי, דוינסון סאנצ׳ז, עבדלכרים ברדכצ׳י, איסמעיל ג׳ייקובס, גבריאל סרה, לוקאס טוריירה, לירוי סאנה, בריס יימלאז, אילקאי גונדואן ומאורו איקארדי.

הרכב סט. ז׳ילואז: קייל שרפן, ענאן חלאילי, קווין מק אליסטר, כריסטיאן בורגס, רוס סיקס, קאמיל ואן דה פר, אדם זורגאן, רוב שופס, אוסיינו ניאנג, אנואר אל חאג׳, קווין רודריגס.

האורחת והישראלי נמצאים בתחתית של הטבלה בשלב הליגה, כאשר בארבעה משחקים יש להם ניצחון אחד ושלושה הפסדים, מה שנותן להם שלוש נקודות ששווה מקום 28 מתוך 36 קבוצות כרגע. אגב, הניצחון היה במחזור הפתיחה, ומאז הבלגים עם שלושה הפסדים רצופים בצ’מפיונס.

מנגד, מצב הטורקים טוב יותר בהרבה, כאשר יש לה מאזן הפוך בדיוק עם שלושה ניצחונות והפסד אחד. למה הפוך בדיוק? כי במקרה הזה הקבוצה הפסידה במשחק הראשון במפעל, ומאז יצאה לרצף של שלושה ניצחונות על ליברפול, בודה גלימט ואייאקס.

אם תהיתם מה המאזן בין שתי הקבוצות בהיסטוריה, אז לא תמצאו מידע על כך. הסיבה היא שהמפגש הזה הוא המשחק הראשון אי פעם בין אוניון סן ז’ילואז לבין גלאטסראיי. שני הצדדים מגיעים במצב רוח חיובי, אחרי שניצחו במשחק שלהן במסגרת הליגה בחזרה מהפגרה.

