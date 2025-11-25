ענאן חלאילי בהרכב סן ז'ילואז נגד גלאטסראיי

פגרת הנבחרות תמה ומשחקי הליגות המקומיות חזרו, והערב (שלישי) תורה של ליגת האלופות. המחזור החמישי של שלב הליגה בצ’מפיונס ליג ייצא לדרך בשעה 19:45 עם המשחקים המוקדמים, כשבמוקד – משחק מסקרן במיוחד בטורקיה, שם גלאטסראיי תארח את אוניון סן ז’ילואז של ענאן חלאילי.

הרכב גלאטסראיי: אוגורג׳אן שאקיר, רולאנד שאלאי, דוינסון סאנצ׳ז, עבדלכרים ברדכצ׳י, איסמעיל ג׳ייקובס, גבריאל סרה, לוקאס טוריירה, לירוי סאנה, בריס יימלאז, אילקאי גונדואן ומאורו איקארדי.

הרכב סט. ז׳ילואז: קייל שרפן, ענאן חלאילי, קווין מק אליסטר, כריסטיאן בורגס, רוס סיקס, קאמיל ואן דה פר, אדם זורגאן, רוב שופס, אוסיינו ניאנג, אנואר אל חאג׳, קווין רודריגס.

האורחת והישראלי נמצאים בתחתית של הטבלה בשלב הליגה, כאשר בארבעה משחקים יש להם ניצחון אחד ושלושה הפסדים, מה שנותן להם שלוש נקודות ששווה מקום 28 מתוך 36 קבוצות כרגע. אגב, הניצחון היה במחזור הפתיחה, ומאז הבלגים עם שלושה הפסדים רצופים בצ’מפיונס.

מנגד, מצב הטורקים טוב יותר בהרבה, כאשר יש לה מאזן הפוך בדיוק עם שלושה ניצחונות והפסד אחד. למה הפוך בדיוק? כי במקרה הזה הקבוצה הפסידה במשחק הראשון במפעל, ומאז יצאה לרצף של שלושה ניצחונות על ליברפול, בודה גלימט ואייאקס.

אם תהיתם מה המאזן בין שתי הקבוצות בהיסטוריה, אז לא תמצאו מידע על כך. הסיבה היא שהמפגש הזה הוא המשחק הראשון אי פעם בין אוניון סן ז’ילואז לבין גלאטסראיי. שני הצדדים מגיעים במצב רוח חיובי, אחרי שניצחו במשחק שלהן במסגרת הליגה בחזרה מהפגרה.