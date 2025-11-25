מצאה מחליף לכריסטון: רכז חדש חתם בנתניה

אליצור נתניה מצאה רכז חדש אחרי עזיבתו של סמאג'ה כריסטון. הקבוצה הודיעה על הצטרפותו של הרכז האמריקאי ג׳יילן ריילי (32, 1.85), שהגיע אחרי פתיחת עונה מצוינת בפורטו מהליגה הפורטוגלית, שם העמיד ממוצעים של: 17.5 נקודות למשחק, 44% לשלוש (עם שמונה זריקות בממוצע), 3.7 אסיסטים.

ריילי מוכר היטב למאמן נתניה, אריס ליקוגיאניס, לאחר ששיתפו פעולה בעונת 2022/23 והגיעו יחד לחצי גמר הליגה היוונית ולשמינית גמר ה-BCL, שם קלע 18 נק׳’ בממוצע ב-46% מחוץ לקשת.

בימים הקרובים ינחת ריילי בארץ ויחל להתאמן עם הקבוצה לקראת המשחק הקרוב. כזכור, כריסטון עזב לאחר שבמשחקו האחרון קלע 17 נקודות ומסר 2 אסיסטים מול 3 איבודים.

ליקוגיאניס אמר לאחר המשחק מול הפועל תל אביב: “אני לא יודע בדיוק מה קרה איתו, כי אני כאן רק עשרה ימים. הוא לא היה מרוצה והקבוצה לא הייתה מרוצה. אני שמח שהוא נפרד עם משחק לא רע”.