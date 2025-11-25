יום שלישי, 25.11.2025 שעה 18:28
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
13595-6737מכבי ת"א
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
10436-4866הפועל ירושלים
10509-4986הפועל חולון
10555-5387עירוני נס ציונה
9568-5816בני הרצליה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

מצאה מחליף לכריסטון: רכז חדש חתם בנתניה

הצהובים הודיעו על הצטרפותו של ג'יילן ריילי, שמגיע אחרי פתיחת עונה מצוינת בפורטו מהליגה הפורטוגלית. שיתף פעולה לפני שלוש שנים עם מאמנו החדש

|
אריס ליקויאניס (רועי כפיר)
אריס ליקויאניס (רועי כפיר)

אליצור נתניה מצאה רכז חדש אחרי עזיבתו של סמאג'ה כריסטון. הקבוצה הודיעה על הצטרפותו של הרכז האמריקאי ג׳יילן ריילי (32, 1.85), שהגיע אחרי פתיחת עונה מצוינת בפורטו מהליגה הפורטוגלית, שם העמיד ממוצעים של: 17.5 נקודות למשחק, 44% לשלוש (עם שמונה זריקות בממוצע), 3.7 אסיסטים.

ריילי מוכר היטב למאמן נתניה, אריס ליקוגיאניס, לאחר ששיתפו פעולה בעונת 2022/23 והגיעו יחד לחצי גמר הליגה היוונית ולשמינית גמר ה-BCL, שם קלע 18 נק׳’ בממוצע ב-46% מחוץ לקשת.

בימים הקרובים ינחת ריילי בארץ ויחל להתאמן עם הקבוצה לקראת המשחק הקרוב. כזכור, כריסטון עזב לאחר שבמשחקו האחרון קלע 17 נקודות ומסר 2 אסיסטים מול 3 איבודים. 

ליקוגיאניס אמר לאחר המשחק מול הפועל תל אביב: “אני לא יודע בדיוק מה קרה איתו, כי אני כאן רק עשרה ימים. הוא לא היה מרוצה והקבוצה לא הייתה מרוצה. אני שמח שהוא נפרד עם משחק לא רע”.

