תחנה רביעית בישראל? רגלנד מועמד לראשל"צ

האם ג'ו רגלנד יחזור לישראל, לקבוצה הרביעית שלו בארץ? הגארד הוותיק (36, 1.82), ששיחק בישראל בהפועל אילת, הפועל חולון (במדיה זכה באליפות בעונת 2021/22) והפועל תל אביב בעונה החולפת, הוצע למכבי ראשון לציון והקבוצה בודקת את האפשרות לצרפו.

רגלנד העמיד במדי האדומים בעונה שעברה ממוצעים של 7.9 נקודות, 4.6 אסיסטים ו-1.9 ריבאונדים ב-17.9 דקות. הקבוצה של שרון דרוקר פתחה רע את העונה והיא עם ניצחון בודד משבעה משחקים. לאור זאת נשקלים שינויים בסגל ורגלנד הוא אחת האפשרויות.



גם אליצור נתניה בדקה את האפשרות להחתים את רגלנד, כמחליף לסמאג'ה כריסטון שעזב, אך רגלנד מעדיף אפשרויות אחרות, כולל זאת של ראשל”צ, על פני נתניה