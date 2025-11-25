יום שלישי, 25.11.2025 שעה 16:40
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
13595-6737מכבי ת"א
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
10436-4866הפועל ירושלים
10509-4986הפועל חולון
10555-5387עירוני נס ציונה
9568-5816בני הרצליה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

קטש: המעמד שלי? משתדל להתרכז באיך לנצח

מאמן מכבי ת"א דיבר לפני ההמראה לקראת המשחק נגד מילאנו: ״זה חלק מלהיות מאמן. אנחנו פוגשים קבוצה טובה ונצטרך לתקוף נכון״. הורד חולה ולא המריא

|
עודד קטש (ראובן שוורץ)
עודד קטש (ראובן שוורץ)

פתיחת עונה לא קלה עוברת על מכבי תל אביב. הצהובים נמצאים במקום הלפני האחרון בטבלת היורוליג עם שלוש ניצחונות בלבד, כשמעמדו של מאמן הקבוצה עודד קטש, מתחיל להתערער. עם זאת, הקבוצה המריאה היום (שלישי) לבלגראד, לקראת המחזור ה-13 ביורוליג נגד מילאנו מחר ב-19:00.

לפני ההמראה, מאמן הקבוצה, עודד קטש, דיבר: ״מילאנו באים עם מאמן חדש, שאימן אותם כבר שני משחקים בלית ברירה וניצח פעמיים. מאמן שהכיר והיה חלק מהקבוצה, אז לא יודע כמה שינוי הוא יביא. החלק העיקרי הוא שהיו להם לא מעט פציעות ועכשיו יש להם סגל כמעט מלא עם הרבה איכות״.

המאמן המשיך: ״קשה לצפות מי הולך לשחק וכמה ובאיזה סגנון הם ישחקו. הם קבוצה טובה עם הרבה מאוד גבוהים דומיננטים שקולעים מבחוץ. הם שומרים טוב ונצטרך להתקיף נכון הפעם ולא רק לשמור״.

שחקני מכבי תל אביב יורדים מאוכזבים מהפרקט (רדאד גשחקני מכבי תל אביב יורדים מאוכזבים מהפרקט (רדאד ג'בארה)

על השמועות סביב מעמדו אמר קטש: ״אין לי יותר להגיד ממה שדיברנו עליו כבר. אני מרוכז במשימות שיש לי ובמה שצריך לעשות ולא מעבר לזה. אני עושה את העבודה הזאת כבר הרבה מאוד זמן, ובכלל, להיות מאמן זה לעבור גם דברים מהסוג הזה. אין לי שליטה על דברים מסוימים ואני מנסה להתרכז במה שכן יש לי שליטה עליו״.

כמו כן, ג׳יילן הורד חולה ולא ייצא עם הקבוצה לבלגרד, כשגם דאוטין ג׳וניור וטי ג׳יי ליף חולים וייעדרו מהמשחק.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */