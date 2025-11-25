קטש: המעמד שלי? משתדל להתרכז באיך לנצח

פתיחת עונה לא קלה עוברת על מכבי תל אביב. הצהובים נמצאים במקום הלפני האחרון בטבלת היורוליג עם שלוש ניצחונות בלבד, כשמעמדו של מאמן הקבוצה עודד קטש, מתחיל להתערער. עם זאת, הקבוצה המריאה היום (שלישי) לבלגראד, לקראת המחזור ה-13 ביורוליג נגד מילאנו מחר ב-19:00.

לפני ההמראה, מאמן הקבוצה, עודד קטש, דיבר: ״מילאנו באים עם מאמן חדש, שאימן אותם כבר שני משחקים בלית ברירה וניצח פעמיים. מאמן שהכיר והיה חלק מהקבוצה, אז לא יודע כמה שינוי הוא יביא. החלק העיקרי הוא שהיו להם לא מעט פציעות ועכשיו יש להם סגל כמעט מלא עם הרבה איכות״.

המאמן המשיך: ״קשה לצפות מי הולך לשחק וכמה ובאיזה סגנון הם ישחקו. הם קבוצה טובה עם הרבה מאוד גבוהים דומיננטים שקולעים מבחוץ. הם שומרים טוב ונצטרך להתקיף נכון הפעם ולא רק לשמור״.

שחקני מכבי תל אביב יורדים מאוכזבים מהפרקט (רדאד ג'בארה)

על השמועות סביב מעמדו אמר קטש: ״אין לי יותר להגיד ממה שדיברנו עליו כבר. אני מרוכז במשימות שיש לי ובמה שצריך לעשות ולא מעבר לזה. אני עושה את העבודה הזאת כבר הרבה מאוד זמן, ובכלל, להיות מאמן זה לעבור גם דברים מהסוג הזה. אין לי שליטה על דברים מסוימים ואני מנסה להתרכז במה שכן יש לי שליטה עליו״.

כמו כן, ג׳יילן הורד חולה ולא ייצא עם הקבוצה לבלגרד, כשגם דאוטין ג׳וניור וטי ג׳יי ליף חולים וייעדרו מהמשחק.